/Pet Care Tips: നായ്ക്കളെയും പൂച്ചകളെയും എത്ര ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കുളിപ്പിക്കണം? ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചർമ്മരോഗം വില്ലനാകും!

നായ്ക്കളുടെയും പൂച്ചകളുടെയും കാര്യമെടുത്താൽ അവയെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ശരീരപ്രകൃതിയും രോമത്തിന്റെ നീളവും അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ രീതികൾ വേണം പിന്തുടരാൻ.
വീട്ടിൽ മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്ന നിരവധി പേർ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും, എന്നാൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് നടക്കാതെ പോകുന്നവരും ഉണ്ട്. പട്ടി, പൂച്ച തുടങ്ങി വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ മുതൽ വളർത്തുപക്ഷികൾ വരെയുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ നായ്ക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചകളെ ആയിരിക്കും വീട്ടിൽ വളർത്തുക.
വളർത്താനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നത് പോലെ അത്ര ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ഇവയുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ. ഒരു നായയെ അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചയെ വളർത്താൻ തയാറെടുക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംശയം ചിലപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കും എന്നതായിരിക്കും. അതിനുള്ള ഉത്തരം ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്.
നായ്ക്കളെയും പൂച്ചകളെയും കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവയുടെ ശരീരപ്രകൃതിയും രോമത്തിന്റെ നീളവുമാണ്. ഇതനുസരിച്ചായിരിക്കണം അവയെ കുളിപ്പിക്കേണ്ടത്.
നായ്ക്കളെ എത്ര ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കുളിപ്പിക്കണം?
സാധാരണ നായ്ക്കൾ: 2 മുതൽ 4 ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഇവയെ കുളിപ്പിക്കാം. അതായത് മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ
പേർഷ്യൻ, ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ പോലുള്ള നീളമുള്ള രോമമുള്ളവയ്ക്ക് അഴുക്ക് പിടിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ ഇവയെ 2 ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കുളിപ്പിക്കാം.
പഗ്ഗ്, ലാബ്രഡോർ പോലുള്ള കുറിയ രോമമുള്ളവയെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കുളിപ്പിച്ചാൽ മതി.
ചർമ്മരോഗമുള്ള നായ്ക്കളെ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ പ്രത്യേക മെഡിക്കേറ്റഡ് ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ച് കുളിപ്പിക്കുക.
നായ്ക്കളെ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരുപാട് തവണ കുളിപ്പിക്കുന്നത് അവയുടെ ചർമ്മത്തിലെ സ്വാഭാവിക എണ്ണമയം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകും. ഇത് പിന്നീട് ചർമ്മം വരണ്ട് ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാനിടയാക്കും.
പൂച്ചകളെ എത്ര ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കുളിപ്പിക്കണം?
പൂച്ചകളെ കുളിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം അവ ശരീരം സ്വയം നക്കിത്തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്ന മൃഗമാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം 2 മുതൽ 3 മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കുളിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
1. പെറ്റ് ഷാംപൂ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷാംപൂ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അവയുടെ ചർമ്മത്തിന് കേട് സംഭവിക്കും.
2. അവയുടെ ചെവിയിൽ വെള്ളം കയറാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. വെള്ളം കയറിയാൽ അതുമൂലം ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചെവിയിൽ പഞ്ഞി വെച്ച ശേഷം കുളിപ്പിക്കുക.
3. കുളിപ്പിച്ച ശേഷം വൃത്തിയുള്ള ടവൽ കൊണ്ട് അവയുടെ ശരീരം നന്നായി തുടച്ചുകൊടുക്കണം. ഈർപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
