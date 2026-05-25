/Post Workout Foods: വ്യായാമത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാമോ? ഇത് ശരീരത്തിന് ​ഗുണമോ ദോഷമോ? അറിയാം

Healthy Food Habits: വ്യായാമം കഴിഞ്ഞയുടൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ശരിക്കും ഗുണം ചെയ്യുമോ എന്ന ചോദ്യം പ്രധാനമാണ്.
വർക്കൗട്ടിന് ശേഷം, വേഗത്തിൽ ഊർജ്ജം വീണ്ടെടുക്കാനും പേശികളുടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനുമായി പ്രോട്ടീൻ ഡ്രിങ്ക്, ഭക്ഷണം എന്നിവ കഴിക്കാൻ പലരും ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ വ്യായാമം കഴിഞ്ഞയുടൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ശരിക്കും ഗുണം ചെയ്യുമോ എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ തരം, വ്യായാമത്തിന്റെ തീവ്രത, നിങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ ഊർജ്ജം, പ്രത്യേകിച്ച് പേശികളിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലൈക്കോജൻ വൻതോതിൽ എരിച്ചുകളയപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, വിയർപ്പിലൂടെ ശരീരത്തിലെ ജലാംശവും ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വ്യായാമത്തിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണം മാറ്റാനും പേശി കോശങ്ങളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും ഊർജ്ജം വീണ്ടെടുക്കാനും സഹായിക്കുന്നത്.
വർക്കൗട്ടിന് ശേഷമുള്ള ഭക്ഷണം പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
വ്യായാമത്തിന് ശേഷം ചില പോഷകങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ശേഷി വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ, ഈ സമയത്ത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഇന്ധനം നൽകേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് പറയുന്നു. പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ലഘുഭക്ഷണം വ്യായാമത്തിന് ശേഷം കഴിക്കുന്നത് പേശികളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനും ഊർജ്ജ സംഭരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വ്യായാമം കഴിഞ്ഞ് 30 മിനിറ്റ് മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെയുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ (റിക്കവറി വിൻഡോ) ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് പല ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനർമാരും ശുപാർശ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ, ദിവസം മുഴുവൻ കൃത്യമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ സമയപരിധി അത്ര നിർബന്ധമല്ലെന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
വ്യായാമത്തിന് ശേഷം എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടത്?
വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞയുടൻ കൊഴുപ്പും പഞ്ചസാരയും അടങ്ങിയ പലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ലഘുവായതും ആരോഗ്യപ്രദവുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാനാണ് ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. പഴങ്ങൾ, മുട്ട, തൈര്, സ്മൂത്തികൾ, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഓട്സ്, ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ, ബ്രൗൺ റൈസ്, ഫ്രൂട്ട് ബൗളുകൾ എന്നിവ വ്യായാമത്തിന് ശേഷം കഴിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ചില ഭക്ഷണങ്ങളാണ്.
വിയർപ്പിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജലാംശം വീണ്ടെടുക്കാൻ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ദീർഘനേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കഠിനമായ വ്യായാമമുറകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം എന്നിവയുടെ അളവ് നിലനിർത്താൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ അടങ്ങിയ സ്പോർട്സ് ഡ്രിങ്കുകളും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
വളരെ നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ദോഷം ചെയ്യുമോ?
വ്യായാമത്തിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും, കഠിനമായ വർക്കൗട്ടിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ വലിയ അളവിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വയറുവീർക്കൽ, ഓക്കാനം അല്ലെങ്കിൽ വയറുവേദന എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം. വ്യായാമ വേളയിൽ രക്തയോട്ടം ദഹനവ്യവസ്ഥയിലേക്കല്ല, മറിച്ച് പേശികളിലേക്കാണ് പ്രധാനമായും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചില ആളുകൾക്ക് വ്യായാമം കഴിഞ്ഞയുടൻ വിശപ്പ് തോന്നാം, എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാകണം എന്നില്ല. വ്യായാമത്തിന് ശേഷം അല്പം സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇത് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമോ?
വ്യായാമത്തിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് എരിച്ചുകളയാൻ സഹായിക്കുമെന്നത് പൊതുവെയുള്ള ധാരണയാണ്. ഇത് ഒരു തെറ്റായ വിലയിരുത്തലാണ്. വർക്കൗട്ടിന് ശേഷം ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുന്നത് കടുത്ത ക്ഷീണം, പേശികളുടെ നാശം, ദിവസത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പ്രവണത, ശരിയായ ശാരീരിക വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കാതിരിക്കൽ എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വ്യായാമത്തിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് പകരം, എത്രത്തോളം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ഏത് തരം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പ്രോട്ടീനും നാരുകളും അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം വയറു നിറഞ്ഞതായി തോന്നിക്കാനും കലോറി എരിച്ചുകളയാനും ശരീരത്തെ സഹായിക്കും. വ്യായാമത്തിന്റെ തീവ്രത, പ്രായം, വ്യക്തിപരമായ ആരോഗ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ച് ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നും ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
