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Premature Grey Hair: അകാലനരയ്ക്ക് ഗുഡ്ബൈ; ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം...

Grey Hair: അകാലനര ജനിതക കാരണങ്ങളല്ലാതെയും വരാം. ജീവിതശൈലിയിലെ ചില മാറ്റങ്ങൾ മുടിയെ നരയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 06, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:43 PM IST
Premature Grey Hair: അകാലനരയ്ക്ക് ഗുഡ്ബൈ; ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം...
Image Credit: zee newsSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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