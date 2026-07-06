/Premature Grey Hair: അകാലനരയ്ക്ക് ഗുഡ്ബൈ; ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം...

Premature Grey Hair: മുടി നരയ്ക്കുന്നത് വാർദ്ധക്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. എന്നാൽ പലർക്കും യൗവനത്തിലും ബാല്യത്തിലും വരെ മുടിയിൽ നരവീഴാറുണ്ട്. അകാല നരയ്ക്ക് ജനിതക ഘടകങ്ങൾ വലിയൊരു പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചിലരുടെ മുടി നരയ്ക്കാൻ മറ്റ് ചില കാരണങ്ങളുമുണ്ട്.
സമ്മർദം, പോഷകാഹാരക്കുറവ്, പുകവലി, ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം അകാലനരയ്ക്ക് കാരണമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ മുടി നരയ്ക്കുന്നത് മന്ദഗതിയിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അവ എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം:
വിറ്റാമിൻ B12ന്റെ കുറവ് മുടിയുടെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. B12ന്റെ കുറവ് നേരിട്ട് തന്നെ അകാലനരയ്ക്ക് കാരണമാകും. NHS, NICE പറയുന്നത് പ്രകാരം വിറ്റാമിൻ B12 നാഡികളുടെയും രക്തകോശങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമാണ്. മുട്ട, പാൽ, മീൻ, ചീര, ബീൻസ്, നട്സ്, അമിനോ ആസിഡുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ധാരാളം കഴിക്കുക. വിറ്റാമിൻ B12ന്റെ കുറവ് സാധാരണയായി കാണുന്നത് സസ്യാഹാരികളിലാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഇക്കൂട്ടർ വിറ്റാമിൻ B12ന്റെ കാര്യത്തിൽ അധിക ശ്രദ്ധ നൽകണം.
സമ്മർദം നിങ്ങളുടെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ മാത്രമല്ല മുടിയുടെ നിറത്തെയും ബാധിക്കാറുണ്ട്. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് നടത്തിയ പഠനം പറയുന്നത് സമ്മർദം മുടിയുടെ നിറത്തെ ബാധിക്കുന്ന സ്റ്റെം സെല്ലുകൾക്ക് ദോഷമാണ് എന്നാണ്. ധ്യാനം, യോഗ, കൃത്യമായ ഉറക്കം, വ്യായാമം എന്നിവയെല്ലാം മരുന്ന് കഴിക്കാതെ സമ്മർദം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും.
പുകവലി ചെറുപ്പക്കാരിൽ അകാല നരയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് നിരവധി പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പുകവലി ശരീരത്തിലെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ലെവൽ ഉയർത്തും ഇത് മുടിയുടെ പിഗ്മെന്റ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങളെയും രോമകൂപങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കും.
അമിത മദ്യപാനം ശരീരം പോഷകങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനെ ബാധിക്കുകയും വീക്കം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. മദ്യപാനവും പുകവലിയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നിതിലൂടെ മുടിയിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം മെച്ചപ്പെടുത്തും. ഇത് ആരോഗ്യമുള്ള മുടിവളരാൻ സഹായിക്കും.
കെമിക്കൽ ഡൈകൾ, ബ്ലീച്ചുകൾ, ഉയർന്ന താപനില ഉപയോഗിച്ച് മുടി സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുക എന്നിവ മുടിയെ ദുർബലമാക്കും. പക്ഷെ പെറോക്സൈഡ് അടങ്ങിയ ചില ഹെയർ ഡൈകൾ ഫോളിക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
കെമിക്കലുകൾ കൂടിയ ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം വീര്യം കുറഞ്ഞ ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കുക. മുടി വരണ്ടുപോകാതിരിക്കാനും നിറം മങ്ങാതിരിക്കാനും വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ അർഗൻ ഓയിലോ (Argan oil) തേക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഹെയർ ഡ്രയർ, സ്ട്രെയ്റ്റനർ ഉപയോഗിച്ച് മുടിക്ക് അമിതമായി ചൂടോ തണുപ്പോ നൽകുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. മുടിയിൽ വെയിൽ നേരിട്ട് ഏൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് മൂലം കോശങ്ങൾ നശിക്കുന്നത് മുടിക്ക് നിറം നൽകുന്ന ഫോളിക്കിളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോശങ്ങൾക്ക് പോലും നാശം വരുത്തും. ഇതിനെ ചെറുക്കാൻ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ സഹായിക്കും. പ്രായമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നര അതുപോലെ ജനിതക ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന നര എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അല്ലാതെയുണ്ടാകുന്ന അകാലനര ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം, പുകവലിയും മദ്യപാനവവും ഒഴിവാക്കുക, സമ്മർദം നിയന്ത്രിക്കുക എന്നിവയിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കും.
(Disclaimer: ഈ ലേഖനത്തിൽ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ വെറും അറിവിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറെ കാണുക)
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