  • World Health Day: രാത്രിയിൽ നന്നായി ഉറങ്ങുന്നില്ലേ? നിസാരമെന്ന് കരുതേണ്ട, വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും!

World Health Day: രാത്രിയിൽ നന്നായി ഉറങ്ങുന്നില്ലേ? നിസാരമെന്ന് കരുതേണ്ട, വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും!

#FitIndiaHitIndia: ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യായാമത്തേക്കാൾ ഏറെ ​ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിയായ ഉറക്കം. 8 മണിക്കൂർ ശരിയായ ഉറക്കം ലഭിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 4, 2026, 11:03 AM IST
  • ഹൃദയാരോ​ഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലും ഉറക്കത്തിന് മുഖ്യ പങ്കുണ്ട്.
  • \രക്തസമ്മർദ്ദം, പ്രമേഹം എന്നിവ ഹൃദയാരോ​ഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നവയാണ്.
  • ഇവ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ശരിയായ ഉറക്കം ലഭ്യമാക്കുക എന്നത്.

World Health Day: രാത്രിയിൽ നന്നായി ഉറങ്ങുന്നില്ലേ? നിസാരമെന്ന് കരുതേണ്ട, വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും!

നല്ല ഉറക്കം, ഇന്ന് ഒരുപാട് പേർ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാകും ഇത്. ജോലിയും, ജീവിതശൈലിയും, ജീവിതത്തിലെ മറ്റ് സമ്മർദ്ദങ്ങളുമൊക്കെ മൂലം പലർക്കും ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. പലരും ഉറക്കം ഉപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ സമയം ജോലി ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് അവരുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയെയും ആരോഗ്യത്തെയും മാനസികാവസ്ഥയെയും എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. 

ഉറങ്ങിയാൽ അൽപം വിശ്രമം ആകുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. എന്നാൽ വിശ്രമം എന്നതിലുപരി ശരിയായ ഉറക്കം കിട്ടുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ആരോ​ഗ്യത്തെ കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസിലാക്കണം. കുറച്ച് നേരത്തെ വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഉറങ്ങണം എന്ന പറയുന്നത്. ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ആരോ​ഗ്യവും നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 

നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ 'ഹെൽത്ത് ഹാക്ക്' ആണ് ഉറക്കം. ശരിയായ ഉറക്കം ലഭിക്കാത്തത് പല ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. ജോലിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നതിനും മറ്റ് ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യതയോടെ ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാം ശരിയായ ഉറക്കം അനിവാര്യമാണ്. 

ശരിയായ ഉറക്കത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

1. കൃത്യമായ ഉറക്കം ലഭിച്ചാൽ അത് തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ഓർമ്മശക്തി വർധിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായകമാണ്. പകൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉറക്കത്തിനിടയിലാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുന്നത്. നന്നായി വിശ്രമം കിട്ടിയ ബ്രെയിൻ വിവരങ്ങൾ 30% വേഗത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുകയും സർഗ്ഗാത്മക ചിന്തയെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിനെ 40% വരെ വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു.

2. ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ഏകാ​ഗ്രത ആവശ്യമാണ്. ഏകാ​ഗ്രതയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ശരിയായ ഉറക്കം ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമെ നമ്മുടെ ജോലിയിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുവഴി വേ​ഗത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും കഴിയും. 

3. ഉറക്കത്തിനിടയിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ മാലിന്യങ്ങൾ അഥവാ ടോക്സിൻസ് നീക്കം ചെയ്യുപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് ശരിയായ ഉറക്കം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമെ നടക്കുകയുള്ളൂ. അൽഷിമേഴ്സ് പോലുള്ള രോഗങ്ങളെ തടയാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

4. ഉറക്കം കുറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശാരീരിക ആരോ​ഗ്യത്തിനൊപ്പം നമ്മുടെ പ്രതിരോധശേഷിയെയും ബാധിക്കുന്നു. ഉറക്കക്കുറവ് മൂലം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജലദോഷം മുതൽ ഗുരുതരമായ അണുബാധകൾ വരെ ഉണ്ടാകാൻ ഇത് കാരണമായേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഉറക്കം അത്യാവശ്യമാണ്. 

5. ഹൃദയാരോ​ഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലും ഉറക്കത്തിന് മുഖ്യ പങ്കുണ്ട്. രക്തസമ്മർദ്ദം, പ്രമേഹം എന്നിവ ഹൃദയാരോ​ഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നവയാണ്. ഇവ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ശരിയായ ഉറക്കം ലഭ്യമാക്കുക എന്നത്.

6. ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതി നും ശരിയായ ഉറക്കം നിർബന്ധമാണ്. ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് വിശപ്പ് വർധിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ശരീരഭാരം കൂടാൻ കാരണമാകും.  

7. മാനസികാരോ​ഗ്യത്തെയും ഉറക്കക്കുറവ് സാരമായി ബാധിക്കും. നല്ല ഉറക്കം കിട്ടുമ്പോൾ അത് മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ മൂഡ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഉറക്കം ​ഗുണകരമാണ്. ഉറക്കക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ദേഷ്യം, സങ്കടം, വിഷാദം എന്നിവ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയേറെയാണ്. 

ചുരുക്കത്തിൽ, ഓർമ്മശക്തി, പഠനം, സർഗ്ഗാത്മകത, പ്രശ്നപരിഹാര ശേഷി എന്നിവയ്ക്ക് ഉറക്കം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ജോലിയിൽ മികവ് പുലർത്താനും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഈ കഴിവുകൾ കൂടിയെ തീരൂ. അതിന് കൃത്യമായ ഉറക്കം ലഭിക്കണം. മാനസികമായും ശാരീരികമായും നമുക്ക് ഉന്മേഷം നൽകാൻ ശരിയായ ഉറക്കം അനിവാര്യമാണ്. പുതിയ ആശയങ്ങളും ചിന്തകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസിലുണ്ടാകാൻ ശരിയായ ഉറക്കം ലഭിക്കണം.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

