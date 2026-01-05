English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Peanut - Coriander Chutney Recipe: ദോശയ്ക്കും ഇഡ്ഡലിക്കും ഒപ്പം ചമ്മന്തി ഇല്ലാതെ പറ്റുമോ? ഒരു നിലക്കടല-മല്ലിയില ചട്നി റെസിപ്പി ആയാലോ...

നിലക്കടലയും മല്ലിയിലയും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന രുചികരമായ ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പി നോക്കാം...  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 5, 2026, 04:00 PM IST
ദോശ, ഇഡ്ഡലിക്കൊപ്പം അൽപം ചമ്മന്തി ഇല്ലാതെ കഴിക്കുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ചമ്മന്തിയും സാമ്പാറുമൊക്കെ കൂട്ടി അത് കഴിക്കുമ്പോഴേ പലർക്കും തൃപ്തിയാകൂ. സാമ്പാർ ഇല്ലെങ്കിലും ചമ്മന്തി മസ്റ്റ് ആണ്. പല തരത്തിലുള്ള ചമ്മന്തികൾ ഉണ്ട്. തേങ്ങ അരച്ച് വയ്ക്കുന്നതും, തക്കാളി ചട്നിയും, പുതിയ ചട്നിയും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാർന്ന പല ചമ്മന്തികളും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതിലേക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പി കൂടി ചേർത്താലോ?

നിലക്കടലയും മല്ലിയിലയും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് തയാറാക്കാൻ വേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണ് തയാറാക്കേണ്ടതെന്നും നോക്കാം...

ചേരുവകൾ

നിലക്കടല (വറുത്തത്): ½ കപ്പ്
മല്ലിയില: 1 കപ്പ് (അരിഞ്ഞത്)
പച്ചമുളക്: 2-3 എണ്ണം (എരിവിനനുസരിച്ച്)
ഇഞ്ചി: ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം
വെളുത്തുള്ളി - 2-3 അല്ലി
പുളി: ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ/ നാരങ്ങനീര് - 2 ടേബിൾസ്പൂൺ
തേങ്ങ ചിരവിയത്: 2 ടേബിൾസ്പൂൺ (നിർബന്ധമില്ല)
ഉപ്പ്: ആവശ്യത്തിന്
വെള്ളം: ആവശ്യത്തിന്

Also Read: Vastu Shastra: ശരിയായ സമയത്ത് വെള്ളം കുടിക്കാം; വാസ്തുവും ശാസ്ത്രവും പറയുന്നത്

താളിക്കാൻ ആവശ്യമായത്

വെളിച്ചെണ്ണ: 1 ടീസ്പൂൺ
കടുക്: ½ ടീസ്പൂൺ
ഉഴുന്ന്: ½ ടീസ്പൂൺ
വറ്റൽ മുളക്: 1-2 എണ്ണം
കറിവേപ്പില: ഒരു തണ്ട്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

മിക്സി ജാറിലേക്ക് വറുത്ത നിലക്കടല, മല്ലിയില, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പുളി, തേങ്ങ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർക്കുക.

അൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക. ശേഷം ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക.

ഒരു ചെറിയ ചീനച്ചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക് പൊട്ടിക്കുക.

ഇതിലേക്ക് ഉഴുന്ന്, വറ്റൽ മുളക്, കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് മൂപ്പിക്കുക.

ഈ താളിപ്പ് ചമ്മന്തിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കുക.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇതിൽ നിലക്കടല അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിലക്കടല അലർജിയുള്ളവർ ഇത് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

