Sleeping Position: ഇടതോ വലതോ, ഏതാണ് ശരിയായ പൊസിഷൻ; ശരിയായ ദിശയിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ ​ഗുണങ്ങൾ

ശരീരത്തെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താൻ അത്യാന്താപേക്ഷിതമാണ് ഉറക്കം. നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ശരീരത്തിന് പുതിയ ഊർജ്ജം നൽകാനും കലോറി ഇല്ലാതാക്കാനുമൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ഉറക്കം. ദിവസം മുഴുവൻ ഊർജ്ജസ്വലരായിരിക്കാൻ ശരിയായ ഉറക്കം ലഭിച്ചേ മതിയാകൂ.
ഒരു വ്യക്തി ഏകദേശം 7 മുതൽ 8 മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആരോഗ്യത്തിന് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഉറങ്ങാൻ ശരിയായ പൊസിഷൻ കൂടി കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇടത് വശമോ, വലതു വശമോ എവിടേക്കാണ് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ഓരോ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഉറങ്ങുമ്പോൾ പൊസിഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും വളരെ പ്രധാനമാണ്. ശരിയായ പൊസിഷനിൽ ഉറങ്ങുന്നത് ശരീരത്തിന് നിരവധി ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നു. എന്നാൽ തെറ്റായ പൊസിഷനിലാണ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അത് പലവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. വിശദമായി നോക്കാം...
വലതുവശം ചരിഞ്ഞു ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ
വലതുവശം ചരിഞ്ഞു കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? ഈ സ്ലീപ്പിങ് പൊസിഷൻ സ്ലീപ് അപ്നിയയും കൂർക്കംവലിയും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. വലതുവശം ചരിഞ്ഞു ഉറങ്ങുന്നത് ശ്വാസനാളം തുറക്കുകയും ശ്വസനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.
Also Read: Bengali Style Egg Curry: നിമിഷനേരം കൊണ്ട് തയാറാക്കാം; ഈസിയാണ് ഈ ബംഗാളി സ്റ്റൈൽ മുട്ടക്കറി
ഇടതുവശം ചരിഞ്ഞു ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ
ഇടതുവശം ചരിഞ്ഞു കിടന്നാണ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാറുള്ളതെങ്കിൽ ഇത് ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് തടയാൻ സഹായിക്കും. ദഹനപ്രക്രിയ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
മലർന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ
മലർന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് നട്ടെല്ല്, കഴുത്ത്, തോളുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് സ്വാഭാവിക വിന്യാസം നൽകുന്നു. രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ വേദന കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
കമിഴ്ന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്നത്...
കമിഴ്ന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ബാൽ ആസനം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് നെഞ്ചിന് കൂടുതൽ വികാസം നൽകുന്നു. എന്നാൽ കൂടുതൽ നേരം ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങരുത്. കാരണം ദീർഘനേരം കമിഴ്ന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
ഗർഭിണികൾ കിടക്കേണ്ടത്
ഗർഭിണികൾ ഇടതുവശം ചരിഞ്ഞുകിടന്നുറങ്ങാനാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ വശം ചരിഞ്ഞു ഉറങ്ങുന്നത് കുഞ്ഞിന് മികച്ച രക്തപ്രവാഹം നൽകാൻ സഹായിക്കും.
ഇടത് വശം ആയാലും വലത് വശം ആയാലും ദീർഘനേരം ഒരേ വശത്തോട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ തോളിലും ഇടുപ്പിലും സമ്മർദ്ദം കൂട്ടുകയും വേദനയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. ഓരോ വശങ്ങളിലേക്ക് ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോഴും തലയിണ തലയ്ക്കും തോളിനും ഇടയിലും ഒരു തലയിണ കാൽമുട്ടുകൾക്കിടയിലും വയ്ക്കുന്നത് നട്ടെല്ല് സ്ഥിരത നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുകയും വേദന തടയാനും സഹായിക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.