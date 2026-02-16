ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കാർഡിയോ വ്യായാമങ്ങൾ (Cardio) ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇതിൽ പ്രചാരമുള്ള രണ്ട് രീതികളാണ് ഓട്ടവും (Running) സൈക്കിൾ ചവിട്ടലും (Bicycling). ഇവ രണ്ടും കലോറി കത്തിക്കാനും മെറ്റബോളിസം വർധിപ്പിക്കാനും ഹൃദയാരോഗ്യം മികച്ചതാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഇതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഫലപ്രദം? ഇതിന്റെ ഉത്തരം വ്യക്തിയുടെ ശരീരഭാരം, വ്യായാമത്തിന്റെ തീവ്രത, സമയം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്.
നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കലോറിയേക്കാൾ കൂടുതൽ കലോറി ശരീരം ചെലവഴിക്കുമ്പോഴാണ് (Calorie Deficit) ശരീരഭാരം കുറയുന്നത്. ഹൃദയമിടിപ്പ് വർധിപ്പിക്കുകയും പേശികളെ സജീവമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കലോറി കത്തിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ വേഗത്തിലാക്കുന്നു. ഓട്ടവും സൈക്കിൾ ചവിട്ടലും ഒരുപോലെ ഗുണകരമാണെങ്കിലും, അവ എരിച്ചുകളയുന്ന കലോറിയിലും ശരീരത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ട്.
സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കലോറി എരിച്ചുകളയാൻ ഓട്ടം സഹായിക്കുന്നു. ഏകദേശം 70 കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരാൾ ഒരു മണിക്കൂർ മിതമായ വേഗതയിൽ ഓടുമ്പോൾ 600-700 കലോറി വരെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇതേ സമയപരിധിയിൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ 400-500 കലോറി മാത്രമേ നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ.
അതിനാൽ, സമയം കുറഞ്ഞവർക്ക് കൂടുതൽ കലോറി കുറയ്ക്കാൻ ഓട്ടം മികച്ച മാർഗ്ഗമാണ്. എങ്കിലും, ഓട്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ സമയം തളർച്ചയില്ലാതെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ സാധിക്കും. വ്യായാമത്തിന്റെ സമയം വർധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സൈക്കിളിംഗിലും വലിയ തോതിൽ കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും.
സന്ധികളിലെ ആഘാതവും പരിക്കുകളും
ഓട്ടം ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ ആഘാതം (High impact) ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യായാമമാണ്. ഇത് കാൽമുട്ടുകൾ, കണങ്കാൽ, ഇടുപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു. തുടക്കക്കാർക്കും അമിതഭാരമുള്ളവർക്കും സന്ധിവേദന ഉള്ളവർക്കും ഇത് പരിക്കേൽക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം, സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നത് സന്ധികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ വ്യായാമമാണ് (Low impact). പരിക്കുകളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നവർക്കും ദീർഘകാലം തുടർച്ചയായി വ്യായാമം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഇത് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാണ്.
പേശികളുടെ പ്രവർത്തനം
ഓടുമ്പോൾ കാലിലെ പേശികൾക്ക് പുറമെ വയറിലെ പേശികളും (Core) സജീവമാകുന്നു. ഇതൊരു വെയിറ്റ്-ബെയറിംഗ് വ്യായാമമായതിനാൽ അസ്ഥികളുടെ സാന്ദ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പേശികൾ ഉറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. സൈക്കിളിംഗും കാലിലെ പേശികളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഓട്ടത്തിന് സമാനമായി അസ്ഥികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഇത് സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും കൃത്യമായ ഭക്ഷണക്രമത്തോടൊപ്പം സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നത് കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ ഏറെ ഫലപ്രദമാണ്.
ഏത് വ്യായാമമാണ് മികച്ചത്?
തുടക്കക്കാർക്കും സന്ധിവേദന പേടിയുള്ളവർക്കും സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നതാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പവും സുരക്ഷിതവും. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ തീവ്രതയേക്കാൾ പ്രധാനം അത് മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുക എന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മടുപ്പ് തോന്നാത്തതും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുമായ വ്യായാമമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. വേഗത്തിൽ കലോറി കുറയ്ക്കാൻ ഓട്ടം സഹായിക്കുമ്പോൾ, കൂടുതൽ സമയം ദീർഘിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ആയാസം കുറഞ്ഞതുമായ വ്യായാമമാണ് സൈക്കിളിംഗ്.
ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമത്തോടൊപ്പം പതിവായി ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യായാമവും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. കൂടുതൽ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കാനും വ്യായാമം വിരസമാകാതിരിക്കാനും ഓട്ടവും സൈക്കിളിംഗും മാറിമാറി ചെയ്യുന്നത് സഹായിക്കും. പരിക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാനും കൊഴുപ്പ് ഫലപ്രദമായി കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.
