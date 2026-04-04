World Health Day 2026: സമാധാനമായി ഉറങ്ങണോ? ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശീലിച്ചോളൂ

#FitIndiaHitIndia: നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിയിൽ നല്ല ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ലേ? എന്നാൽ ഈ നുറുങ്ങുകൾ ശീലിച്ചോളൂ സൂപ്പറാകും...

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 4, 2026, 12:51 PM IST
How to Sleep Better at Night: രാത്രിയിലെ നല്ല ഉറക്കം ഉണർന്നു വരുമ്പോഴുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തെ മാത്രമല്ല മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ മാനസിക ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിയിൽ ശരിക്കുമുള്ള ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രാത്രികാല ദിനചര്യയിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

അതിനായി നിങ്ങൾക്ക് ശീലിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലളിതവും ഫലപ്രദവുമായ 7 നുറുങ്ങുകൾ പരിചയപ്പെടാം.  ഇത് ശീലിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കും.  അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം...

ഉറങ്ങുന്നതിനു ഉണരുന്നതിനും ഒരു സമയം ഉറപ്പാക്കുക

നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൃത്യമായ ദിനചര്യയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് ഉറങ്ങുകയും ഒരേ സമയത്ത് ഉണരുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും.  

സ്‌ക്രീൻ സമയം പരിമിതപ്പെടുത്തുക

ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ടിവി, ലാപ്ടോപ്പ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കരുത്.  ഇതിൽ നിന്നുള്ള നീല വെളിചം ഉറക്ക ഹോർമോണിനെ ബാധിക്കും.  അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് നല്ലത്. 

ശാന്തവും സമാധാനപരവുമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക

ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മുറിയിൽ മങ്ങിയ വെളിച്ചം. സുഗന്ധം പരത്തുന്ന മെഴുകുതിരികൾ കത്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തലച്ചോറിന് ഉറങ്ങാനുള്ള സമയമായി എന്ന സൂചന നൽകാനും കഴിയും.

പകലുറങ്ങരുത്

പകൽ സമയത്തെ ഉറക്കം നിങ്ങളുടെ രാത്രികാല ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കും.

ദിനചര്യ കുറിച്ചുവയ്ക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഉറക്കസമയം ഉണരുന്ന സമയം അതുപോലെ ആഹാരം, മാനസികാവസ്ഥ എന്നിവ നിങ്ങൾ കുറിച്ച് വയ്ക്കുക. അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസിലാകും നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന്.

കഫീൻ അടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കുക

കഫീൻ നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രതയും ഊർജ്ജവും വർധിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഉറങ്ങുന്നതിന് 6-8 മണിക്കൂർ മുൻപ് കുടിച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കും. അതിനാൽ കഫീൻ അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങൾ അതായത് കോഫീ, എനർജി ഡ്രിങ്കുകൾ, ചായ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക

ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ ശീലിക്കുക

തിരക്കേറിയ ദിവസത്തിന് ശേഷം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കുറച്ചു നേരം ധ്യാനമോ, ശ്വസന വ്യായാമങ്ങളോ ചെയ്യുന്നത് മനസിന് ശാന്തത നൽകാൻ സഹായിക്കും. അതിലൂടെ നമുക്ക് നല്ല ഉറക്കവും ലഭിക്കും.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

