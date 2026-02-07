English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Seizures After Stroke: സ്ട്രോക്കിന് ശേഷം അപസ്മാരത്തിന് സാധ്യത കൂടുതൽ; അവ​ഗണിക്കരുത് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ

Seizures Signs And Causes: സ്ട്രോക്കിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയോ മാസങ്ങൾക്കോ വർഷങ്ങൾക്കോ ശേഷമോ ഇത് സംഭവിച്ചേക്കാം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 7, 2026, 02:56 PM IST
  • രക്തധമനി പൊട്ടുന്നതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഹെമറേജിക് സ്ട്രോക്കുകളിലാണ് അപസ്മാരത്തിന് സാധ്യത കൂടുതൽ
  • സ്ട്രോക്ക് വന്ന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപസ്മാരം കോശങ്ങളുടെ ആഘാതം മൂലമാണ്

Seizures After Stroke: സ്ട്രോക്കിന് ശേഷം അപസ്മാരത്തിന് സാധ്യത കൂടുതൽ; അവ​ഗണിക്കരുത് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ

സ്ട്രോക്കിന് ശേഷമുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാന ആരോ​ഗ്യപ്രശ്നമാണ് അപസ്മാരം (Seizures). സ്ട്രോക്കിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയോ മാസങ്ങൾക്കോ വർഷങ്ങൾക്കോ ശേഷമോ ഇത് സംഭവിച്ചേക്കാം. തലച്ചോറിലെ രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്നത് കോശങ്ങളുടെ നാശത്തിന് കാരണമാവുകയും, ഇത് അസ്വാഭാവികമായ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. സ്ട്രോക്ക് ബാധിച്ച എല്ലാവരിലും ഇത് സംഭവിക്കണമെന്നില്ലെങ്കിലും ഇതിന്റെ കാരണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ തേടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന നാശമാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ കോശങ്ങൾ നശിക്കുമ്പോൾ തലച്ചോറിൽ അസ്വാഭാവികമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. രക്തധമനി പൊട്ടുന്നതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഹെമറേജിക് സ്ട്രോക്കുകളിലാണ് (Hemorrhagic strokes) അപസ്മാരത്തിന് സാധ്യത കൂടുതൽ. ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ മാത്രം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന 'മിനി സ്ട്രോക്ക്' അഥവാ ടി.ഐ.എ (TIA) ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത്. ഇത് ഭാവിയിലുണ്ടായേക്കാവുന്ന വലിയ ആരോ​ഗ്യപ്രശ്നത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ്.

തലച്ചോറിലെ വീക്കം, അണുബാധ, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അസന്തുലിതാവസ്ഥ, മരുന്നുകൾ കൃത്യമായി കഴിക്കാത്തത് എന്നിവയും അപസ്മാരത്തിന് കാരണമാകാം. സ്ട്രോക്ക് വന്ന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപസ്മാരം കോശങ്ങളുടെ ആഘാതം മൂലമാണ്. അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്നത് തലച്ചോറിന്റെ ഘടനയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മൂലമാണ്.

പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ

ശരീരപേശികൾ വിറയ്ക്കുന്നത്.
ബോധക്ഷയം.
സംസാരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്.
കാഴ്ചയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വാഭാവിക മാറ്റങ്ങൾ.

ചികിത്സ തേടേണ്ടത് എപ്പോൾ

അപസ്മാരം അഞ്ച് മിനിറ്റിലധികം നീണ്ടുനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ.
തുടർച്ചയായി അപസ്മാരം വരുന്നത്.
സ്ട്രോക്കിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് അപസ്മാരം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ.
അപസ്മാരത്തിനിടെ ശ്വാസമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായാൽ.

സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗം. ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൃത്യമായി മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതും പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതും ഇത്തരം സങ്കീർണ്ണതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.

