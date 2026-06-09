/Shigella Outbreak: സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗല്ല വ്യാപിക്കുന്നു, ജനങ്ങൾ ആശങ്കയിൽ; ഷിഗല്ലയെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം?

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗല്ല ബാക്ടീരിയൽ അണുബാധ വീണ്ടും ആശങ്ക ഉയർത്തുകയാണ്. ഷിഗല്ല വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്നത് ജനങ്ങളെ ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ജൂൺ ഏഴ് വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് 126 പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ നാല് വയസ്സുകാരി ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷിഗല്ല രോഗത്തെക്കുറിച്ചും അത് തടയാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ചും വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം.
ഷിഗല്ല; അറിയേണ്ടതെല്ലാം
കേരളത്തിൽ വീണ്ടും ആശങ്കയായി ഷിഗല്ല രോഗബാധ വർധിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ മൂന്നിരട്ടിയോളം വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രതിരോധ നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വ്യക്തിഗതമായ ജാഗ്രതയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ പൂർണ്ണമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കൂ.
എന്താണ് ഷിഗല്ല?
മനുഷ്യന്റെ ദഹനവ്യവസ്ഥയെയും കുടലിനെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയൽ അണുബാധയാണ് ഷിഗെല്ലോസിസ് അഥവാ ഷിഗല്ല. ഈ ബാക്ടീരിയകൾ കുടലിന്റെ ആവരണങ്ങളെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ 'ഷിഗല്ല ടോക്സിൻ' എന്ന വിഷവസ്തു ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. വളരെ വേഗത്തിൽ പടർന്നുപിടിക്കാനുള്ള ശേഷിയാണ് ഈ രോഗത്തെ അതീവ അപകടകാരിയാക്കുന്നത്.
ലോകമെമ്പാടും പ്രതിവർഷം ആറ് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഷിഗല്ല മൂലം മരണപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും അഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണ്. ഷിഗല്ല സൊനേയി (Shigella sonnei), ഷിഗല്ല ഫ്ളെക്സ്നെരി (Shigella flexneri), ഷിഗല്ല ബോയ്ഡി (Shigella boydii), ഷിഗല്ല ഡിസെൻട്രിയെ (Shigella dysenteriae) എന്നിങ്ങനെ നാല് ഇനം ബാക്ടീരിയകളാണ് ഈ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് മുൻപുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഷിഗല്ല സൊനേയി മൂലമുണ്ടാകുന്ന 'എകിരി സിൻഡ്രോം' ബാധിച്ച് പ്രതിവർഷം 15,000-ത്തോളം പേർ മരണപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നാണ് കണക്ക്.
രോഗം പകരുന്നത് എങ്ങനെ?
പ്രധാനമായും മലിനമായ ജലത്തിലൂടെയും വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെയുമാണ് ഷിഗല്ല പകരുന്നത്.
രോഗബാധിതനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിസർജ്യവുമായി നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ സമ്പർക്കമുണ്ടാകുന്നത് വഴി.
രോഗബാധയുള്ളവർ ശുചിത്വം പാലിക്കാതെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുകയോ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ.
വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ബാക്ടീരിയ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ പോലും രോഗബാധ ഉണ്ടാകാം.
തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിലെ മലമൂത്രവിസർജനം മൂലം ഈച്ചകൾ വഴി ബാക്ടീരിയകൾ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിൽ എത്തുന്നതിലൂടെ.
പ്രധാന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ
ചില ആളുകളിൽ നേരിയ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമായി രോഗം വന്നുപോകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവർ ഏതാനും ആഴ്ചകളോളം രോഗവാഹകരായി തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബാക്ടീരിയ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് 1 മുതൽ 3 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകും.
ശക്തമായ വയറിളക്കം (മലത്തിൽ ചോരയോ കഫമോ കാണപ്പെടാം)
കടുത്ത പനി, വയറുവേദന, വയറ്റിൽ പിടുത്തം
ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി, കടുത്ത ക്ഷീണം
അമിതമായ ദാഹം, മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കുറയുക തുടങ്ങിയ നിർജ്ജലീകരണ ലക്ഷണങ്ങൾ
രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലുടൻ സ്വയംചികിത്സ ഒഴിവാക്കി വൈദ്യസഹായം തേടണം. വയറിളക്കം മൂലം ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഒ.ആർ.എസ് ലായനി, ഉപ്പിട്ട കഞ്ഞിവെള്ളം, കരിക്കിൻ വെള്ളം എന്നിവ ധാരാളമായി നൽകേണ്ടതാണ്.
ആർക്കൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ അപകടസാധ്യത?
കുട്ടികൾ: പ്രതിരോധശേഷി കുറവായതിനാലും പെട്ടെന്ന് നിർജ്ജലീകരണം സംഭവിക്കുമെന്നതിനാലും അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ രോഗം ഗുരുതരമാകാനും മരണം വരെ സംഭവിക്കാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
മറ്റുള്ളവർ: പ്രായമായവർ, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവർ, പ്രമേഹം, വൃക്കരോഗം തുടങ്ങിയ വിട്ടുമാറാത്ത ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ എന്നിവരിലും അണുബാധ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം.
കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
കൃത്യമായ ചികിത്സ യഥാസമയം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഷിഗല്ല ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാകും. ശരീരത്തിലെ ജലാംശവും അവശ്യ ലവണങ്ങളും അമിതമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ശരീരത്തെ 'ഷോക്ക്' എന്ന അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം. രോഗം മൂർച്ഛിച്ചാൽ അത് തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുകയും അപസ്മാരം, ബോധക്ഷയം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ഇത് വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കാം.
പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ
നിലവിൽ ഷിഗല്ലക്കെതിരെ ഫലപ്രദമായ വാക്സിനുകൾ ലഭ്യമല്ല. അതിനാൽ കൃത്യമായ ശുചിത്വം പാലിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് രോഗത്തെ തടയാനുള്ള ഏക വഴി.
തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം: കുടിക്കാൻ എപ്പോഴും തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.
കൈകൾ വൃത്തിയാക്കൽ: ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപും മലവിസർജനത്തിന് ശേഷവും കൈകൾ സോപ്പുപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക.
ഭക്ഷണ ശുചിത്വം: ആഹാരസാധനങ്ങൾ നന്നായി വേവിച്ചു മാത്രം കഴിക്കുക. പഴകിയ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുകയും ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ എപ്പോഴും അടച്ചുസൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക.
വ്യക്തിശുചിത്വം: നഖങ്ങൾ വെട്ടി വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. കുട്ടികളുടെ ഡയപ്പറുകൾ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ സംസ്കരിക്കുക.
പരിസരശുചിത്വം: വീടും പരിസരവും എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിലെ മലമൂത്രവിസർജനം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക.
ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണം: കിണറുകളും മറ്റ് കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്ത് അണുവിമുക്തമാക്കുക.
സമ്പർക്കവിലക്ക്: രോഗബാധിതരുമായി നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക.
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