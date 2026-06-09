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Shigella Outbreak: സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗല്ല വ്യാപിക്കുന്നു, ജനങ്ങൾ ആശങ്കയിൽ; ഷിഗല്ലയെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം?

Shigella Outbreak Kerala: സംസ്ഥാനത്ത് 126 പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ നാല് വയസ്സുകാരി ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 09, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:04 PM IST
Shigella Outbreak: സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗല്ല വ്യാപിക്കുന്നു, ജനങ്ങൾ ആശങ്കയിൽ; ഷിഗല്ലയെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം?
Image Credit: Shigella | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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