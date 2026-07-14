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Coffee Benefits: 'കരളിന്റെ കരളായ കാപ്പി'; കാപ്പി പതിവാക്കിക്കോളൂ ഗുണങ്ങൾ ഏറെ...

കാപ്പി കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? എന്നാൽ കാപ്പിക്ക് നിങ്ങളുടെ കരളിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നത് അറിയുമോ?

Edited By:Ajitha Kumari
Published: Jul 14, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:02 PM IST
Coffee Benefits: 'കരളിന്റെ കരളായ കാപ്പി'; കാപ്പി പതിവാക്കിക്കോളൂ ഗുണങ്ങൾ ഏറെ...
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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