Coffee Benefits: 'കരളിന്റെ കരളായ കാപ്പി'; കാപ്പി പതിവാക്കിക്കോളൂ ഗുണങ്ങൾ ഏറെ...

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ പാനീയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കാപ്പി. പൊതുവെ ഏകാഗ്രതയ്ക്കും ഉന്മേഷത്തിനുംമായി കാപ്പി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അല്ലേ... എന്നാൽ കാപ്പി അധികം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലെന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട്, പക്ഷെ കാപ്പിക്ക് നിങ്ങളുടെ കരളിനെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? പതിവായി കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് കരൾ രോഗങ്ങളുടെയും കരളിലുണ്ടാകുന്ന അർബുദത്തിന്റെയും സാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് പുതിയ പഠനം പറയുന്നത്.
എന്നിരുന്നാലും കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിക്ക് പകരമാകില്ലെന്നും ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. എത് തരത്തിലുള്ള കാപ്പിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, കാപ്പിയിൽ ചേർക്കുന്ന മധുരത്തിന്റ അളവ് എന്നിവയെ എല്ലാം ആശ്രയിച്ചിരിക്കും കരളിന്റെ ആരോഗ്യവും.
യുകെ ബയോബാങ്കിലെ 4,71,779 പേരുടെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ബിഎംസി പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു വിശകലനത്തെ ഗവേഷകർ നിരീക്ഷിച്ചു. ഇതിൽ കാപ്പി പതിവായി കുടിക്കുന്നവരിൽ കാപ്പി കുടിക്കാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് മാരകമായ കരൾ രോഗങ്ങളില്ലെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി.
കാപ്പി പതിവായി കുടിക്കുന്നവരിൽ ചില പ്രത്യേകതയുള്ളതായി ഗവേഷകർ പറയുന്നു
. ക്രോണിക് ലിവർ ഡിസീസ് (Chronic Liver Disease) വരാനുള്ള സാധ്യതയിൽ 21% കുറവ്.
. ഫാറ്റി ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുമാറാത്ത കരൾ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയിൽ 20% കുറവ്.
. വിട്ടുമാറാത്ത കരൾ രോഗം മൂലമുള്ള മരണം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയിൽ 49% കുറവ്.
. കരൾ അർബുദം (Hepatocellular Carcinoma) വരാനുള്ള സാധ്യതയിൽ 47% കുറവ്.
കാപ്പിയിൽ ധാരാളമായി ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ (Antioxidants), ആൻറി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഏജന്റുകൾ (Anti-inflammatory agents) എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല നൂറുകണക്കിന് പ്രകൃതിദത്ത സംയുക്തങ്ങളും കാപ്പിയിലുണ്ട്. ഇത് കരൾ കോശങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കും.
നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് (NIH) പറയുന്നത് പ്രകാരം കാപ്പിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ക്ലോറോജെനിക് ആസിഡുകളും (Chlorogenic Acids) പോളിഫെനോളുകളും (Polyphenols) ശരീരത്തിലെ വീക്കവും (inflammation) ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സും (Oxidative Stress) കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ്. ഇത് കരളിലെ കോശങ്ങൾ കട്ടിയാകുന്ന അവസ്ഥയെ (fibrosis) പ്രതിരോധിക്കാനും കരൾ അർബുദത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും.
കാപ്പി ഒരു മരുന്നല്ല. അതിനാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫാറ്റി ലിവറോ വിട്ടുമാറാത്ത ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസോ പോലുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കാപ്പിയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണം.
Also Read: ഫുട്ബോൾ കളിച്ചാൽ കലോറി കുറയുമോ? അറിയാം...
അമേരിക്കൻ ലിവർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ചില പഠനങ്ങളിൽ പറയുന്നത്, പതിവായി കാപ്പി കുടിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ലിവർ ഫൈബ്രോസിസ്, സിറോസിസ്, ലിവർ കാൻസർ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ്. മയോ ക്ലിനിക്ക് പറയുന്നത് പ്രകാരം കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടന്നിട്ടില്ല.
പ്രതിദിനം അഞ്ച് കപ്പ് വരെ കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും ശരീരം ഒരുപോലെയല്ല. കാപ്പിയുടെ ഫലം ഓരോ വ്യക്തിയിലും വ്യത്യസ്തമാണ്. അമിതമായ കഫീൻ (caffeine) ശരീരത്തിലെക്കുമ്പോൾ ചിലരിൽ ഉത്കണ്ഠ, ഉറക്കക്കുറവ്, നെഞ്ചിടിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ വയറിന് അസ്വസ്ഥത എന്നിവ ഉണ്ടായേക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭിണികൾ, പ്രായമുള്ളവർ, മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ കഫീനോട് അലർജിയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്നിവർ ശ്രദ്ധിക്കണം.
യു.എസ്. ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (FDA) പറയുന്നത് പ്രകാരം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രതിദിനം 400 മില്ലിഗ്രാം (ഏകദേശം നാലോ അഞ്ചോ കപ്പ്) കാപ്പി സുരക്ഷിതമാണെന്നാണ്.
(Disclaimer: ഈ ലേഖനത്തിൽ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ അറിവിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, ഇത് വൈദ്യോപദേശത്തിന് പകരമാവില്ല.)
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.