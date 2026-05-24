/Tea Side Effects: ഒരു ദിവസം എത്ര ചായ കുടിക്കാം? അമിതമായാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം?

Side effects of tea consumption: ചായ അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്തേക്കാമെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ചായ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളുടെയും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പാനീയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ചായ കുടിക്കുന്നത് മനസ്സിന് ഉന്മേഷം നൽകാനും ഏകാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ അഥവാ പ്രകൃതിദത്ത സംയുക്തങ്ങൾ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഉത്തമമായതിനാൽ ഇത് ശരീരത്തിന് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും. എന്നാൽ ചായ അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്തേക്കാം.
ചായ കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ലെന്നാണ് പലരും കരുതുന്നത്. എന്നാൽ ചായ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉറക്കമില്ലായ്മ, അസിഡിറ്റി, തലവേദന, നിർജ്ജലീകരണം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. അതിനാൽ ഏത് കാര്യത്തിലും ഒരു പരിധി സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്.
ദിവസവും എത്ര കപ്പ് ചായ കുടിക്കാം?
ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിക്ക് ദിവസവും 1-2 കപ്പ് വരെ ചായ സുരക്ഷിതമായി കുടിക്കാം. ഇത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ നൽകാനും ഹൃദയാരോഗ്യം നിലനിർത്താനും സഹായിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാവുന്ന ചായയുടെ അളവ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചായയുടെ തരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു- അതായത് ഗ്രീൻ ടീ, ബ്ലാക്ക് ടീ, അല്ലെങ്കിൽ ഹെർബൽ ടീ എന്നിവയിൽ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നത് പ്രധാനമാണ്. കൂടാതെ, ചായ എത്രത്തോളം കടുപ്പത്തിലാണ് തിളപ്പിക്കുന്നത് എന്നതും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് എത്രത്തോളം കഫീൻ താങ്ങാൻ കഴിയും എന്നതും പ്രധാനമാണ്.
ബ്ലാക്ക് ടീ, പാൽച്ചായ എന്നിവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെർബൽ ചായകളിൽ പൊതുവെ കഫീന്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ്. ഗ്രീൻ ടീയിലും കഫീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് സാധാരണ ചായകളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞ അളവിലാണ്. ചമോമൈൽ (chamomile), പെപ്പർമിന്റ് (peppermint) തുടങ്ങിയ ഹെർബൽ ചായകളിൽ കഫീൻ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, കഫീൻ അടങ്ങിയ മറ്റ് ചായകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവ ശരീരത്തിന് അത്ര ഹാനികരമല്ല.
സാധാരണ രീതിയിൽ തിളപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു കപ്പ് ചായയിൽ ഏകദേശം 30-70 മില്ലിഗ്രാം വരെ കഫീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മുതിർന്നവർക്ക് പ്രതിദിനം 400 മില്ലിഗ്രാം വരെ കഫീൻ ശരീരത്തിലെത്തുന്നത് ദോഷം ചെയ്യില്ല. എന്നാൽ സ്ഥിരമായി ഈ പരിധി കവിയുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ അപകടമുണ്ടാക്കാം.
അമിതമായി ചായ കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾ
1. അസിഡിറ്റിയും വയറിലെ അസ്വസ്ഥതയും
വെറും വയറ്റിൽ അമിതമായി ചായ കുടിക്കുന്നത് വയറ്റിൽ ആസിഡ് ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകും. ഇത് അസിഡിറ്റി, വയർ വീർക്കൽ, ഓക്കാനം അല്ലെങ്കിൽ വയറിന് അസ്വസ്ഥത എന്നിവയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. കടുപ്പമേറിയ പാൽച്ചായയും ബ്ലാക്ക് ടീയും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
2. തലവേദന
ചായ കുടിക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായി ഉന്മേഷം നൽകുമെങ്കിലും, അമിതമായ അളവിൽ കഫീൻ ശരീരത്തിലെത്തുന്നത് ചിലപ്പോൾ തലവേദനയ്ക്ക് കാരണമാകും. അതുപോലെ, സ്ഥിരമായി അമിതമായി ചായ കുടിക്കുന്നവർ പെട്ടെന്ന് അത് നിർത്തുമ്പോഴും തലവേദന അനുഭവപ്പെടാം.
3. ഇരുമ്പിന്റെ ആഗിരണം കുറയുന്നു
ചായയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 'ടാനിൻ' എന്ന ഘടകം ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇരുമ്പിന്റെ അംശം ശരീരം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്താം. ആഹാരം കഴിച്ച ഉടൻ സ്ഥിരമായി ചായ കുടിക്കുന്നത് ഇരുമ്പിന്റെ കുറവുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളിലും ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പിന്റെ അളവ് കുറവുള്ളവരിലും ഇത് കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യും.
4. നിർജ്ജലീകരണം
ചായയ്ക്ക് നേരിയ തോതിൽ മൂത്രവിസർജ്ജനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. ചായ കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ ദ്രാവകത്തിന്റെ അളവിലേക്ക് സംഭാവന നൽകുമെങ്കിലും, ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുകയും പകരം അമിതമായി ചായ മാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിർജ്ജലീകരണത്തിന് കാരണമാകും.
5. പല്ലിലെ കറ
ചായയിലുള്ള ടാനിനുകളും പ്രകൃതിദത്ത പിഗ്മെന്റുകളും പല്ലുകളുടെ നിറം മങ്ങാൻ ഇടയാക്കും. കടും നിറത്തിലുള്ള ചായകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലാക്ക് ടീ, പല്ലുകളിൽ കറയുണ്ടാക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളതാണ്.
