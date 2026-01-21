English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Diamond Facial: വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ മതി; ഡയമണ്ട് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാം, പാർലറിൽ പോകണ്ട

Diamond Facial At Home: വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ പ്രകൃതിദത്തമായ ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് പാർലർ ഇഫക്റ്റ് തരുന്ന ഡയമണ്ട് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 21, 2026, 02:10 PM IST
  • മുഖത്തിന് തിളക്കം ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
  • കറുത്ത പാടുകളും കരുവാളിപ്പും മാറാൻ സഹായിക്കും
  • ചർമ്മം കൂടുതൽ മൃദുവാകുന്നു

  1. കരുവാളിപ്പകറ്റി മുഖം തിളങ്ങാൻ തണ്ണിമത്തൻ ഫേഷ്യൽ

ഡയമണ്ട് ഫേഷ്യൽ ചർമ്മത്തിന് തിളക്കവും മൃദുത്വവും നൽകാൻ സഹായിക്കും. ഇതിനായി വലിയ തുക നൽകി ബ്യൂട്ടിപാർലറിൽ പോയി ഡയമണ്ട് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ പ്രകൃതിദത്തമായ ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് പാർലർ ഇഫക്റ്റ് തരുന്ന ഡയമണ്ട് ഫേഷ്യൽ (Diamond Facial) ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം.

ഈ ഫേഷ്യലിനായി പ്രധാനമായും വേണ്ടത് തൈര്, അരിപ്പൊടി എന്നിവയാണ്. അരിപ്പൊടി, തൈര് എന്നിവയ്ക്ക് ചർമ്മത്തെ പോളിഷ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളതിനാലാണ് ഇതിനെ ഡയമണ്ട് ഫേഷ്യലുമായി ഉപമിക്കുന്നത്.

ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ:

തൈര്
അരിപ്പൊടി
പഞ്ചസാര
കാപ്പിപ്പൊടി
തേൻ
കറ്റാർവാഴ ജെൽ
തക്കാളി നീര്

ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്ന വിധം:

ഘട്ടം 1: ക്ലെൻസിങ് മുഖത്തെ അഴുക്ക് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യ സ്റ്റെപ്പാണിത്.

അൽപം തൈര് കോട്ടൺ ബോൾ (പഞ്ഞി) മുക്കി മുഖം നന്നായി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ തൈര് മുഖത്ത് പുരട്ടി 2 മിനിറ്റ് മസാജ് ചെയ്ത ശേഷം നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചുകളയുക. ഇത് മികച്ച ക്ലെൻസർ ആണ്.

ഘട്ടം 2: സ്‌ക്രബ്ബിങ് ചർമ്മത്തിലെ മൃതകോശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും.

ഒരു ബൗളിൽ 1 ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും അല്പം പഞ്ചസാരയും (പൊടിക്കാത്തത്) എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് അല്പം തേൻ അല്ലെങ്കിൽ തൈര് ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കുക. ഈ മിശ്രിതം മുഖത്ത് പുരട്ടി 3-5 മിനിറ്റ് മൃദുവായി സ്‌ക്രബ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ബലം കൊടുത്ത് സ്ക്രബ് ചെയ്യരുത്. ശേഷം സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ കഴുകിക്കളയുക.

ഘട്ടം 3: മസാജ് രക്തയോട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മുഖത്തിന് തിളക്കം വരാനും അത്യാവശ്യമാണ്.

അല്പം കറ്റാർവാഴ ജെൽ എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു വിറ്റാമിൻ ഇ ഗുളിക ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് (നിർബന്ധമില്ല). ഇത് മുഖത്ത് പുരട്ടി 10-15 മിനിറ്റ് നന്നായി മസാജ് ചെയ്യുക. മസാജ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് തുടച്ചുകളയേണ്ടതില്ല, അടുത്ത പാക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ തന്നെ ഇടാവുന്നതാണ്.

ഘട്ടം 4: ഫെയ്‌സ് പാക്ക്

ഒരു ബൗളിൽ 2 ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് പകുതി തക്കാളിയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക. തക്കാളിക്ക് ബ്ലീച്ചിങ് ഗുണമുണ്ട്. 
അല്പം തൈര് കൂടി ചേർത്ത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കുക. ഈ പാക്ക് മുഖത്തും കഴുത്തിലും കട്ടിയിൽ പുരട്ടുക. 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ ശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകിക്കളയുക.

ഗുണങ്ങൾ: മുഖത്തിന് തിളക്കം ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. കറുത്ത പാടുകളും കരുവാളിപ്പും മാറാൻ അരിപ്പൊടിയും തക്കാളിയും സഹായിക്കും. ചർമ്മം കൂടുതൽ മൃദുവാകുന്നു.

Disclaimer: ഏതെങ്കിലും ചേരുവയോട് അലർജിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക. ഫേഷ്യൽ ചെയ്ത ഉടനെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മുഖം കഴുകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Diamond FacialSkin Care TipsSkin Care At Home

