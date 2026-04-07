World Health Day 2026: ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വലിയ ​ഗുണങ്ങൾ; ജീവിതശൈലി ആരോ​ഗ്യകരമാക്കാം, ആയുസ് വർധിപ്പിക്കാം

#FitIndiaHitIndia: ഭക്ഷണക്രമം, ദിനചര്യകൾ എന്നിവയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ നമുക്ക് ആരോ​ഗ്യത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം കാണാനാകും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 7, 2026, 12:32 PM IST
  • ഭക്ഷണത്തിൽ സസ്യവിഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് രോഗസാധ്യത കുറയ്ക്കാനും ആയുസ്സ് കൂട്ടാനും സഹായിക്കും
  • പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, നട്സ്, വിത്തുകൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പയറുവർ​ഗങ്ങൾ എന്നിവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം

Read Also

  1. World Health Day 2026: ആരോ​ഗ്യം കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കറുകൾ എങ്ങനെ സഹായിക്കും; കൃത്യമായി ഉപയോ​ഗിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

Trending Photos

Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമോ?
6
Gold price
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമോ?
Kerala Lottery Samrudhi SM 49: ഒരു കോടിയുടെ സമൃദ്ധി ഇന്നാർക്ക്? സമൃദ്ധി SM 49 ഫലം അറിയാം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Samrudhi SM 49: ഒരു കോടിയുടെ സമൃദ്ധി ഇന്നാർക്ക്? സമൃദ്ധി SM 49 ഫലം അറിയാം
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ആശ്വാസവും സന്തോഷവും ലഭിക്കും; മകര രാശിക്കാർ സൂക്ഷിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ആശ്വാസവും സന്തോഷവും ലഭിക്കും; മകര രാശിക്കാർ സൂക്ഷിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ചിലവേറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ചിലവേറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
ഭൂരിഭാ​ഗം ആളുകളും കരുതുന്നത് നമ്മുടെ ആയുസ്സ് പൂർണ്ണമായും ജനിതക ഘടകങ്ങളെ (Genetics) ആശ്രയിച്ചാണെന്നാണ്. എന്നാൽ പുതിയ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ജനിതകത്തേക്കാൾ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിക്കും പരിസ്ഥിതിക്കുമാണ് ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുള്ളത് എന്നാണ്. ഭക്ഷണക്രമം, ദിനചര്യകൾ എന്നിവയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ നമുക്ക് ആരോ​ഗ്യത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം കാണാനാകും. ദീർഘായുസ്സിനായി ആരോ​ഗ്യപരമായി ശീലിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാം.

സസ്യാധിഷ്ഠിത ഭക്ഷണക്രമത്തിന് മുൻഗണന നൽകുക

നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ധാരാളമായി സസ്യവിഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് രോഗസാധ്യത കുറയ്ക്കാനും ആയുസ്സ് കൂട്ടാനും സഹായിക്കും. പഴങ്ങൾ, 
പച്ചക്കറികൾ, നട്സ്, വിത്തുകൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പയറുവർ​ഗങ്ങൾ എന്നിവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. സസ്യ കേന്ദ്രീകൃത ഭക്ഷണരീതി പിന്തുടരുന്നവർക്ക് ഹൃദ്രോഗം, ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം, അമിതവണ്ണം, ഫാറ്റി ലിവർ, കാൻസർ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ALSO READ: ആരോ​ഗ്യം കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കറുകൾ എങ്ങനെ സഹായിക്കും; കൃത്യമായി ഉപയോ​ഗിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

വ്യായാമം

വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും ആയുസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. പതിവായുള്ള വ്യായാമം വഴിയുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാം. ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാം, മാനസികാവസ്ഥ (Mood) മെച്ചപ്പെടുത്താം, രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാം. സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് പ്രകാരം മുതിർന്നവർ ആഴ്ചയിൽ കുറഞ്ഞത് 150 മിനിറ്റ് മിതമായ രീതിയിലെങ്കിലും വ്യായാമം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുക

പല മാരക രോഗങ്ങൾക്കും അകാല മരണത്തിനും കാരണമാകുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പുകവലി. നിങ്ങൾ പുകവലിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ആയുസ് വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. പുകവലി നിർത്താൻ വൈകിപ്പോയെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല, ഏത് പ്രായത്തിൽ പുകവലി നിർത്തിയാലും അതിന്റെ ഗുണം ശരീരത്തിന് ലഭിക്കും.

സന്തോഷത്തിന് മുൻഗണന നൽകുക

സന്തോഷമായി ഇരിക്കുന്നത് ആയുസ് വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് 2023 ൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. മാനസികാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതും ജീവിതത്തെ പോസിറ്റീവ് ആയി സമീപിക്കുന്നതും ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായി സമയം കണ്ടെത്തുക, ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കുക.

സമ്മർദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും ഒഴിവാക്കുക

അമിതമായ മാനസിക സമ്മർദ്ദവും (Stress) ഉത്കണ്ഠയും (Anxiety) ആയുസ് കുറയ്ക്കാൻ കാരണമാകും. നിരന്തരമായ സമ്മർദ്ദം ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് 2024-ലെ ഒരു പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് പുരുഷന്മാരേക്കാൾ സ്ത്രീകളെയാണ് കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്. സമ്മർദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആരോഗ്യവിദ​ഗ്ധന്റെ സഹായം തേടുന്നത് ഉചിതമാണ്.

ALSO READ: വ്യായാമം ചെയ്യാം കൃത്യമായ അറിവോടെ; ഫിറ്റ്‌നസ് സംബന്ധിച്ച മിഥ്യാധാരണകളും വസ്‌തുതകളും അറിഞ്ഞിരിക്കാം

കൃത്യമായ ഉറക്കം ശീലമാക്കുക

ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുക്കലിനും ഉറക്കം അത്യാവശ്യമാണ്. ഓരോ ദിവസവും കൃത്യസമയത്ത് ഉറങ്ങുന്നതും ഉണരുന്നതും ദീർഘായുസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉറക്കം കുറയുന്നതും അമിതമായി ഉറങ്ങുന്നതും ഒരുപോലെ ദോഷകരമാണ്. ഉറക്കക്കുറവ് പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം, അമിതവണ്ണം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുമ്പോൾ, അമിത ഉറക്കം വിഷാദരോഗത്തിന് കാരണമാകും.

ദീർഘായുസ്സിനായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വരുത്താവുന്ന ലളിതമായ മാറ്റങ്ങൾ ഇവയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതൽ പച്ചക്കറികൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹോബികൾക്കായി സമയം കണ്ടെത്തുക, പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുക. ദീർഘായുസ്സ് എന്നത് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത ഒന്നല്ല. സസ്യഭക്ഷണം, വ്യായാമം, കൃത്യമായ ഉറക്കം, സന്തോഷകരമായ ജീവിതം, പുകവലി ഒഴിവാക്കൽ എന്നിവയിലൂടെ നമുക്ക് ആരോഗ്യകരവും ദൈർഘ്യമുള്ളതുമായ ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സാധിക്കും.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

World Health Day 2026World health day#FitIndiaHitIndia

