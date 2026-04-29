Smart TV Shopping Tips: വലുപ്പം മാത്രം നോക്കരുത്, ഈ ഫീച്ചറുകളാണ് താരം! സ്മാർട്ട് ടിവി വാങ്ങുമ്പോൾ ഇവ ഉറപ്പാക്കാം...

ഒരു സ്മാർട്ട് ടിവി വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വലിപ്പത്തേക്കാൾ ഉപരി ഫീച്ചറുകൾക്കാണ് മുൻ​ഗണന നൽകേണ്ടത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 29, 2026, 03:16 PM IST
  വലിയ സ്ക്രീൻ ആയിട്ടും ‌മോശം ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഡിസ്പ്ലേ പാനലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചാനുഭവത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
  അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്മാർട്ട് ടിവിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പാനൽ ഏതാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം.

മിക്കവാറും എല്ലാ വീടുകളിലും ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ടിവികൾ ഉണ്ട്. സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവികളാണ് എല്ലാവരും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. വലിയ സ്ക്രീനിൽ മികച്ച കാഴ്ചാനുഭവം നൽകുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ​ഗെയ്മിം​ഗ്, ഇന്റർനെറ്റ് എന്നീ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാമുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള സ്മാർ‌ട്ട് ടിവികൾ. പുതിയൊരെണ്ണം വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലുപ്പവും വിലയും മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഫീച്ചറുകൾക്കും മുൻ​ഗണന നൽകണം. 

സ്ക്രീൻ വലുതാകുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇവിടെ താരം അതിന്റെ ഫീച്ചറുകളാണ്. വീഡിയോ സ്ട്രീമിംഗ് അനുഭവം കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കുന്ന നിരവധി സവിശേഷതകളുണ്ട്. ഇവയാണ് സ്മാർട്ട് ടിവിയെ വേറിട്ടുനിർത്തുന്നതും. ‌സ്മാർട്ട് ടിവി വാങ്ങുമ്പോൾ ഡിസ്‌പ്ലേയുടെ വലുപ്പം മാത്രം നോക്കാതെ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ...

ഡിസ്‌പ്ലേ പാനൽ ടെക്നോളജി

വലിയ സ്ക്രീൻ ആയിട്ടും ‌മോശം ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഡിസ്പ്ലേ പാനലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചാനുഭവത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്മാർട്ട് ടിവിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പാനൽ ഏതാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം...

1. LED പാനലുകളാണ് ഏറ്റവും സാധാരണവും വിലക്കുറവിൽ ലഭിക്കുന്നതും. 
2. OLED പാനലുകൾ മികച്ച കളർ ക്വാളിറ്റിയും ബ്രൈറ്റ്‌നസും നൽകുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് വില കൂടുതലായിരിക്കും.
3. ബജറ്റുണ്ട് എഹ്കിൽ QLED പാനലുകൾ വാങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചാനുഭവമായിരിക്കിം ഇത് നൽകുക.  

സ്മാർട്ട് ഫീച്ചറുകൾ 

ടിവി വാങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പരിശോധിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഫീച്ചറുകളാണ്. 

1. ടിവിയിലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി, വെബ് ഒഎസ്, ടൈസൻ എന്നിവയാണ് നിലവിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ഒഎസ്സുകൾ. ആപ്പുകൾ എത്രത്തോളം സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമാണ്.

2. ടിവി വാങ്ങുമ്പോൾ വോയ്‌സ് അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ഫീച്ചർ. ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അലക്സ പോലുള്ള വോയ്‌സ് അസിസ്റ്റന്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കണം. ഈ ഫീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഇരുന്നും ശബ്ദം കൊണ്ട് ടിവി നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. 

കണക്റ്റിവിറ്റിയും പോർട്ടുകളും 

ഒരു സ്മാർട്ട് ടിവിയിൽ കണക്റ്റിവിറ്റി സൗകര്യങ്ങളും പോർട്ടുകളും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഓരോ മോഡലിലും വ്യത്യസ്തമായ കണക്റ്റിവിറ്റി ഫീച്ചറുകളായിരിക്കും കമ്പനിക്കാർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകുക. 

1. ടിവിയിൽ കുറഞ്ഞത് 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 HDMI, USB പോർട്ടുകൾ ആണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഇത് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, സെറ്റപ്പ് ബോക്സ്, സൗണ്ട് ബാർ, ഗെയിമിംഗ് കൺസോൾ എന്നിവ ഒരേസമയം കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും. 

2. ബ്ലൂടൂത്തും വൈഫൈയും: വൈഫൈ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. തടസ്സമില്ലാത്ത സ്ട്രീമിംഗിനും ഹെഡ്‌ഫോണുകൾ പോലുള്ളവ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും വൈഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത് എന്നിവ മസ്റ്റാണ്. ഇവയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വേർഷനുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക.

ശബ്ദ നിലവാരം

സ്മാർട്ട് ടിവി വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ ശബ്ദ നിലവാരവും നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. മോശം ശബ്ദ നിലവാരം കാഴ്ചാനുഭവത്തെ നശിപ്പിക്കും. സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണെന്ന് പരിശോധിക്കണം...

1. സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട്: മികച്ച ശബ്ദ നിലവാരം ലഭിക്കുന്നതിനായി കുറഞ്ഞത് 30W എങ്കിലും സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ടിവികൾ ആണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. 

2. ഡോൾബി ഓഡിയോ: കൂടുതൽ വ്യക്തതയുള്ള‌ ശബ്ദാനുഭവത്തിനായി 'Dolby Audio' ഫീച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

റാം, സ്റ്റോറേജ്

സ്മാർട്ട് ടിവികൾക്കും റാമും സ്റ്റോറേജും ഉണ്ട്. ഓരോ മോഡലുകൾക്കും ഇത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും.

1. റാം: കൂടുതൽ റാം ഉള്ള ടിവി  ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേസമയം നിരവധി ആപ്പുകൾ സുഗമമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാകും. 

2. സ്റ്റോറേജ്: സ്റ്റോറേജ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. സ്റ്റോറേജ് കൂടുതലുള്ള ടിവിയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആപ്പുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. 32GB സ്റ്റോറേജ് വരെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മോഡലുകൾ ലഭ്യമാണ്. 

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

