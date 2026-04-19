അതികഠിനമായ ചൂടിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോകുന്നത്. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, രാജ്യം മുഴുവൻ കനത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിത്. പുറത്തിറങ്ങിയാൽ കരിഞ്ഞ് പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള വെയിൽ. വീടിനകത്തും സ്ഥിതി മറിച്ചൊന്നുമല്ല. ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ഒരു വലിയ ടാസ്ക് ആണ്. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ തടയുകയെന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിനായി സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
എന്നാൽ വേനൽക്കാലത്ത് ഏത് സൺസ്ക്രീൻ തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ പലർക്കും സംശയങ്ങളുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള സൺസ്ക്രീനുകൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. എസ്പിഎഫ് കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമായി നിരവധി സൺസ്ക്രീനുകൾ വിവിധ കമ്പനികൾ പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. SPF 30, SPF 50 എന്നിവയാണ് കൂടുതലായും ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. വേനലിൽ ചർമ്മത്തിന് കൂടുതൽ സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് ഏത് സൺസ്ക്രീൻ ആണെന്നും ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നും നോക്കാം.
SPF 30 - സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് ബി (UVB) രശ്മികളെ തടയാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ് തന്നെയാണ് എസ്പിഎഫ് 30 ഉള്ള സൺസ്ക്രീന്റെ ഉപയോഗം. ഇവ 97 ശതമാനം വരെ യുവി രശ്മികളെ തടയുന്നു.
SPF 50 - എസ്പിഎഫ് 50 ഉള്ള സൺസ്ക്രീനും ചർമ്മത്തെ യുവി രശ്മികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവ 98 ശതമാനം കവറേജ് നൽകുന്നുണ്ട്.
രണ്ടും ഒരേ കാര്യത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും SPF 50 ഉള്ള സൺസ്ക്രീൻ ചർമ്മത്തെ കൂടുതൽ നേരം സംരക്ഷണം നൽകുകയും കൂടുതൽ രശ്മികളെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
നിലവിൽ കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും കാലാവസ്ഥ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് എസ്പിഎഫ് 50 ആണ്. കാരണം ഇവിടെ സൂര്യപ്രകാശം വളരെ ശക്തമാണ്. അതിനാൽ സൺബേൺ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ വിയർക്കുമ്പോൾ സൺസ്ക്രീൻ എളുപ്പത്തിൽ ചർമ്മത്തിൽ നിന്നും പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. SPF 50 ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് ചർമ്മത്തിന് കൂടുതൽ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു.
സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
spfന് ഒപ്പം തന്നെ PA റേറ്റിംഗും പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സൺസ്ക്രീനിൽ PA+++ അല്ലെങ്കിൽ PA++++ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഇത് UVA രശ്മികളിൽ നിന്ന് ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.
രണ്ട് വിരലുകളുടെ നീളത്തിൽ വേണം സൺസ്ക്രീൻ എടുക്കാൻ. ശേഷം ഇത് മുഖത്തും കഴുത്തിലും പുരട്ടുക. നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് 20 മിനിറ്റ് മുൻപെങ്കിലും സൺസ്ക്രീൻ പുരട്ടണം. ഓരോ 2-3 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും വീണ്ടും പുരട്ടേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്.
