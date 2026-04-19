English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Health & Lifestyle
  • SPF 30 vs SPF 50: സൺസ്‌ക്രീൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തെറ്റുപറ്റല്ലേ..! കടുത്ത വെയിലിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ്?

SPF 30 vs SPF 50: സൺസ്‌ക്രീൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തെറ്റുപറ്റല്ലേ..! കടുത്ത വെയിലിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ്?

പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിനായി സൺസ്ക്രീൻ നിര്ഡബന്ധമായും ഉപയോ​ഗിക്കണം.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 19, 2026, 01:44 PM IST
  • spfന് ഒപ്പം തന്നെ PA റേറ്റിം​ഗും പ്രധാനമാണ്.
  • നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സൺസ്ക്രീനിൽ PA+++ അല്ലെങ്കിൽ PA++++ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.

Read Also

Trending Photos

SPF 30 vs SPF 50: സൺസ്‌ക്രീൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തെറ്റുപറ്റല്ലേ..! കടുത്ത വെയിലിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ്?

അതികഠിനമായ ചൂടിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോകുന്നത്. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, രാജ്യം മുഴുവൻ കനത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിത്. പുറത്തിറങ്ങിയാൽ കരിഞ്ഞ് പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള വെയിൽ. വീടിനകത്തും സ്ഥിതി മറിച്ചൊന്നുമല്ല. ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ഒരു വലിയ ടാസ്ക് ആണ്. സൂര്യനിൽ‌ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ തടയുകയെന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിനായി സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോ​ഗിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

എന്നാൽ വേനൽക്കാലത്ത് ഏത് സൺസ്‌ക്രീൻ തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ പലർക്കും സംശയങ്ങളുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള സൺസ്ക്രീനുകൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. എസ്പിഎഫ് കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമായി നിരവധി സൺസ്ക്രീനുകൾ വിവിധ കമ്പനികൾ പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. SPF 30, SPF 50 എന്നിവയാണ് കൂടുതലായും ആളുകൾ ഉപയോ​ഗിക്കാറുള്ളത്. വേനലിൽ ചർമ്മത്തിന് കൂടുതൽ സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് ഏത് സൺസ്ക്രീൻ ആണെന്നും ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നും നോക്കാം.

SPF 30 -  സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് ബി (UVB) രശ്മികളെ തടയാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ് തന്നെയാണ് എസ്പിഎഫ് 30 ഉള്ള സൺസ്ക്രീന്റെ ഉപയോ​ഗം. ഇവ 97 ശതമാനം വരെ യുവി രശ്മികളെ തടയുന്നു.

SPF 50 - എസ്പിഎഫ് 50 ഉള്ള സൺസ്ക്രീനും ചർമ്മത്തെ യുവി രശ്മികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത്. ഇവ 98 ശതമാനം കവറേജ് നൽകുന്നുണ്ട്. 

രണ്ടും ഒരേ കാര്യത്തിനാണ് ഉപയോ​ഗിക്കുന്നതെങ്കിലും SPF 50 ഉള്ള സൺസ്ക്രീൻ ചർമ്മത്തെ കൂടുതൽ നേരം സംരക്ഷണം നൽകുകയും കൂടുതൽ രശ്മികളെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിലവിൽ കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും കാലാവസ്ഥ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് എസ്പിഎഫ് 50 ആണ്. കാരണം ഇവിടെ സൂര്യപ്രകാശം വളരെ ശക്തമാണ്. അതിനാൽ‌‍ സൺബേൺ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ വിയർക്കുമ്പോൾ സൺസ്ക്രീൻ എളുപ്പത്തിൽ ചർമ്മത്തിൽ നിന്നും പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. SPF 50 ഉപയോ​ഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് ചർമ്മത്തിന് കൂടുതൽ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. 

സൺസ്‌ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

spfന് ഒപ്പം തന്നെ PA റേറ്റിം​ഗും പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സൺസ്ക്രീനിൽ PA+++ അല്ലെങ്കിൽ PA++++ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഇത് UVA രശ്മികളിൽ നിന്ന് ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. 

രണ്ട് വിരലുകളുടെ നീളത്തിൽ വേണം സൺസ്ക്രീൻ എടുക്കാൻ. ശേഷം ഇത് മുഖത്തും കഴുത്തിലും പുരട്ടുക. നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് 20 മിനിറ്റ് മുൻപെങ്കിലും സൺസ്ക്രീൻ പുരട്ടണം. ഓരോ 2-3 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും വീണ്ടും പുരട്ടേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

SunscreenSummer skincare tipsസൺസ്ക്രീൻവേനൽക്കാലം

Trending News