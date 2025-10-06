Tips for dry lips: വരണ്ട ചുണ്ടുകൾക്ക് പ്രതിവിധി തേടുകയാണോ? ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുനോക്കൂ

ശീതകാലത്തിലെ ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ് വരണ്ട ചുണ്ടുകൾ. തണുപ്പുള്ളപ്പോൾ മാത്രമല്ല, സൂര്യാഖാതം, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾക്കൊണ്ടും ഇവ ഉണ്ടാകാം. ശരിയായി പരിചരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വഷളാകുന്ന ഈ അവസ്ഥയെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്ന് അറിയാം.
ചുണ്ടുകളിൽ പുരട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
ലിപ്സ്റ്റിക്ക്, ലിപ് ബാം എന്നിവ ചുണ്ടിൽ പുരട്ടുമ്പോൾ, അവയിൽ ചുണ്ടിന് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി ഉപയോഗിക്കുക. കർപ്പൂരം, യൂക്കാലിപ്റ്റസ്,സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, ലാനോലിൻ, മെന്തോൾ
ഒക്റ്റിനോക്സേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിബെൻസോൺ, ഫിനോൾ, പ്രൊപ്പൈൽ, ഗാലേറ്റ്, സാലിസിലിക് ആസിഡ് എന്നീ ചേരുവകൾ ഒഴിവാക്കുക.
പ്രകൃതിദത്ത ചേരുവകൾ ഉപയോഗിക്കൂ
വരണ്ട ചുണ്ടുകളിൽ കെമിക്കൽ അടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചുണ്ട് കറുക്കാൻ കാരണമാകാം. ആവണക്കെണ്ണ, സെറാമൈഡുകൾ, ഡൈമെത്തിക്കോൺ, ഹെംപ് സീഡ് ഓയിൽ, മിനറൽ ഓയിൽ, പെട്രോളാറ്റം, ഷിയ ബട്ടർ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിദത്ത ചേരുവകൾ വരണ്ട ചുണ്ടുകൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു.
ലിപ്പ് ബാം
സൂര്യാഖാതം വരണ്ട ചുണ്ടുകളുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. സുര്യരശ്മിയിൽ നിന്നും ചുണ്ടുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ എസ്പിഎഫ് 30 അടങ്ങിയ ലിപ്പ് ബാം ഉപയോഗിക്കുക.
വെള്ളം കുടിക്കുക
ശരീരത്തിലെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ചുണ്ട് വരണ്ടുപൊട്ടാനുള്ല പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ്. ദിവസവും 3-4 ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കുക.
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമായ മാറ്റം കാണുന്നില്ലെങ്ങിൽ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കുക.
Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.
