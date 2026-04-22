Rose Apple Cooler: വേനലിൽ വീട്ടിലെത്തുന്ന അതിഥികൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക് ആയാലോ? സൂപ്പറാണ് ഈ റോസ് ആപ്പിൾ കൂളർ..!

ചുട്ട് പൊള്ളുന്ന വേനലിൽ ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സമ്മർ ഡ്രിങ്ക് തയാറാക്കാം...

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 22, 2026, 04:13 PM IST
  • ചൂടിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം കിട്ടാൻ ചാമ്പക്കയും ഇളനീരും ചേർത്തൊരു സൂപ്പർ ഡ്രിങ്ക് തയാറാക്കാം.
  • റോസ് ആപ്പിൾ കൂളർ എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്.

കടുത്ത വേനലിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുറത്തിറങ്ങിയാലും അകത്തിരുന്നാലും എല്ലാം ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി പല മാർ​ഗങ്ങളും തേടുകയാണ് ജനം. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നതാണ് ചൂടിൽ നിന്നും ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർ​ഗം. 

നിരവധി സമ്മർ ഡ്രിങ്കുകളും നമുക്ക് തയാറാക്കാവുന്നതാണ്. ജലാംശം ധാരാളമുള്ള ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. അവ ഉപയോ​ഗിച്ച് ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കാനാകും. അത്തരത്തിൽ വേനൽക്കാലത്ത് ശരീരത്തെ കൂളാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക് പരിചയപ്പെടാം...

വേനൽക്കാലത്തെ ചൂടിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം കിട്ടാൻ ചാമ്പക്കയും (Rose Apple) ഇളനീരും (Coconut Water) ചേർത്തൊരു സൂപ്പർ ഡ്രിങ്ക് തയാറാക്കാം. റോസ് ആപ്പിൾ കൂളർ എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഈ പാനീയം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയാറാക്കാൻ സാധിക്കും. 

റോസ് ആപ്പിൾ കൂളർ തയാറാക്കാൻ വേണ്ട ചേരുവകൾ

1. ചാമ്പക്ക: 10-12 എണ്ണം (കുരു കളഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുത്തത്)

2. ഇളനീർ: 2 കപ്പ്

3.ഇളനീർ കാമ്പ് അഥവാ കരിക്ക്: കുറച്ച് (ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്)

4. നാരങ്ങാനീര്: 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ

5. തേൻ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര: മധുരത്തിന് ആവശ്യമായത്

6. പുതിനയില: 4-5 എണ്ണം

7. ഉപ്പ് - 2 പിൻച്

8. ഐസ് ക്യൂബ്സ്: ആവശ്യത്തിന്

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

1. ചാമ്പക്ക നന്നായി കഴുകിയ ശേഷം അതിന്റെ കുരു കളഞ്ഞെടുക്കുക. ശേഷം അത് ചെറിയ കഷണങ്ങളായി മുറിക്കണം. 
2. തുടർന്ന് മുറിച്ചുവെച്ച ചാമ്പക്ക കഷ്ണങ്ങളും നാരങ്ങാനീരും പുതിനയിലയും തേനും കൂടി ഒരു മിക്സിയുടെ ചേർത്ത് അതിൽ അൽപം ഇളനീർ കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക.
3. തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മിശ്രിതം ഒരു അരിപ്പ ഉപയോഗിച്ച് അരിച്ചെടുക്കുക. ശേഷം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ഇളനീർ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാം. 

​ഗ്ലാസിലേക്ക് ആദ്യം ഐസ് ക്യൂബ്സും അരിഞ്ഞു വെച്ച ഇളനീർ കാമ്പും ഇടുക. ശേഷം തയാറാക്കിയ കൂളർ ഒഴിച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ പുതിനയില കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് തണുപ്പോടെ കുടിക്കാം.

