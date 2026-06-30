Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Health & Lifestyle
  • /Summer Hair Care Tips: വേനൽക്കാലത്ത് മുടി കളർ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ...

Summer Hair Care Tips: വേനൽക്കാലത്ത് മുടി കളർ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ...

Hair Care Tips: കളര്‍ ചെയ്ത മുടിയ്ക്ക് തുടർ പരിചരണം ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽ കാലത്ത് ശ്രദ്ധയും പരിചരണവും അത്യാവശ്യമാണ്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 30, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:14 PM IST
Summer Hair Care Tips: വേനൽക്കാലത്ത് മുടി കളർ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ...
Image Credit: zee newsSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
വാഹന മോഡിഫിക്കേഷന് കേന്ദ്രനിയമം ബാധകം: ഗതാഗത മന്ത്രി സി പി ജോൺ
Cp john57 min ago
2
മാസപ്പടി കേസ്3 hrs ago
3
Thiruvananthapuram Corporation3:31 AM IST
4
Kerala Rain Alert2:48 AM IST
5
FIFA world cup 20261:16 AM IST