/Summer Hair Care Tips: വേനൽക്കാലത്ത് മുടി കളർ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ...

Hair Care Tips: മുടിക്ക് ഇന്ന് ലഭിക്കാത്തതായ ചികിത്സകൾ വേറെയില്ല. ഓരോ സലൂണുകളും ഓരോ ക്ലിനിക്കായി മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞാൻ അതിൽ അതിശോക്തിയൊന്നും വേണ്ട. ഇന്ന് പലരും അവരുടെ മുടി കളർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിലൂടെ പുതിയൊരു ലുക്ക് തന്നെയാണ് വ്യക്തികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കളർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. എന്നാൽ വേനൽക്കാലമായാൽ കളർ ചെയ്ത മുടിയുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ അധികമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
കളർ ചെയ്ത മുടിയുടെ നിറം മങ്ങാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ശക്തമായ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ, വിയർപ്പ്, ഈർപ്പം, പതിവായി മുടി നനയ്ക്കുക, ക്ലോറിൻ ചേർന്ന വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. വേനൽ ചൂടിൽ മുടി വരണ്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് മുടി പരുക്കനാകും. ഏത് വിലകൂടിയ നിറമാണ് നിങ്ങളുടെ മുടിക്ക് നൽകിയതെങ്കിലും തുടർ പരിചരണം (post-care) ഒഴിച്ചുകൂടാനാവില്ല.
കളർ ചെയ്ത മുടിയുടെ നിറം മങ്ങുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണമാണ് മോശം ഷാംപൂകൾ. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ലഭ്യമായ പല ഷാംപൂകളിലും സൾഫേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുടിയുടെ സ്വാഭാവിക എണ്ണയും കളർ ചെയ്ത മുടിയിലെ പിഗ്മെന്റുകളും നീക്കം ചെയ്യും. പിന്നീട് നിങ്ങൾ വെയിലത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മുടിക്ക് ഗുരുതരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കും.
പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സൺസ്ക്രീൻ പുരട്ടുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇന്നാർക്കും പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് നൽകേണ്ടതില്ല. ചർമ്മത്തെ എത്രത്തോളം അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും തന്നെ ദോഷമാണ് മുടിക്കും. അമിതമായ സൂര്യപ്രകാശം മുടിയുടെ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തും. ബ്ലോണ്ട്, ബർഗണ്ടി, കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിറങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുടിക്ക് നൽകിയതെങ്കിൽ ഈ ഷേഡുകൾ മങ്ങാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.
ചൂട് കാലങ്ങളിൽ മുടിക്ക് വേണ്ടത് കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗമാണ്. കാരണം ചൂട് കാലങ്ങളിൽ മുടി വരണ്ടതാകാനും പൊട്ടാനുമുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. ഡീപ് കണ്ടീഷണറുകൾ ഈർപ്പവും മൃദുത്വവും മുടിക്ക് നൽകും കൂടാതെ തിളക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും. ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മുടിക്ക് ഹെയർ മാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ് കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗം ഉറപ്പുവരുത്തുക.
നിങ്ങൾ പതിവായി സ്ട്രെയ്റ്റനറുകൾ, കേളിംഗ് അയണുകൾ, ബ്ലോ ഡ്രയറുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ നിങ്ങളുടെ കളർ ചെയ്ത മുടിയെ ദുർബലമാക്കും. നിറം മങ്ങാനും കാരണമാക്കും. ഹീറ്റ് സ്റ്റൈലിംഗ് നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ ഈർപ്പം വലിച്ചെടുത്ത് മുടിയുടെ നിറം മങ്ങിയതും പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിനും കാരണമാക്കും. വേനൽക്കാലത്ത് ഹീറ്റ് സ്റ്റൈലിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക
വെള്ളത്തിലെ ക്ലോറിൻ കളർ ചെയ്ത മുടിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. വരണ്ട മുടി മാത്രമല്ല ഇളം നിറമാണ് നിങ്ങൾ കളർ ചെയ്തതെങ്കിൽ ക്ലോറിൽ കലർന്ന വെള്ളം മുടിയിൽ നിറവ്യത്യാസം വരുത്തും. ഇനി ഉപ്പുവെള്ളം മുടിയിൽ പറ്റിയാൽ മുടി പരുക്കനും വരണ്ടതുമാകും.
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