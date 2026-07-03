/Summer Skin Care: ചൂടുകാലത്തും ചർമ്മം തിളങ്ങും, തിരക്കുള്ള യാത്രകൾക്കിടയിലും മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാം

ചൂട് കാലത്ത് പുറത്തുള്ള പതിവ് യാത്രകൾ നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ജോലിസ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്രകൾ, ബിസിനസ്സ് യാത്രകൾ അങ്ങനെ എന്തുമാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ചർമ്മം മങ്ങിയതും വരണ്ടതുമാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ചൂടുകാലത്ത് കൂടുതൽ സമയം പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് പൊള്ളലേൽക്കാനും മുഖക്കുരു ഉണ്ടാകാനും അകാല വാർധക്യ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാനും കാരണമാകും.
തിരക്കുകൾക്കിടയിലും കുറച്ച് സമയം ചർമ്മസംരക്ഷണത്തിനായി മാറ്റിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ മാറ്റം കാണാനാകും. ചൂടുകാലത്ത് ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് പറ്റിയ ചില മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാം.
സൺസ്ക്രീൻ മുഖ്യം
വേനൽക്കാലത്ത് ദിവസേന സൺസ്ക്രീൻ പുരട്ടുന്നത് ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എസ്പിഎഫ് 30 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള സൺസ്ക്രീൻ പുറത്ത് പോകുന്നതിന് 15-20 മിനിറ്റ് മുമ്പ് പുരട്ടണം. ഇത് മാത്രമല്ല ഓരോ 2-3 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് സൺസ്ക്രീൻ വീണ്ടും പുരട്ടുക, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ നന്നായി വിയർക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ.
ജലാംശം നിലനിർത്തുക
ചൂടുകാലത്ത് യാത്രചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചർമ്മം പെട്ടന്ന് തന്നെ വരണ്ടതാകാം. അതിനാൽ തന്നെ ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അതിനാൽ, എപ്പോഴും കൂടെ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കരുതുക. വെള്ളം ഇടവിട്ട് കുടിക്കാൻ മറക്കരുതെന്ന് മാത്രമല്ല ചർമ്മത്തെ ഈർപ്പമുള്ളതാക്കാൻ ഫേഷ്യൽ മിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് സ്പ്രേ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്.
ചർമ്മം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക
ദിവസവും ജോലിക്ക് പോകുന്ന വ്യക്തികളുടെ ചർമ്മം പൊടിയും വിയർപ്പും മലിനീകരണവും കാരണം നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടും. ഇത് ചർമ്മത്തിൽ മുഖക്കുരു ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും. അതിനാൽ, ചർമ്മത്തിലെ അഴുക്കും അധികമുള്ള എണ്ണമയവും മാറ്റാനായി ദിവസവും രണ്ടുതവണ വീര്യം കുറഞ്ഞ ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് മുഖം കഴുകണം.
സംരക്ഷണം ആവശ്യം
യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ കരുതുക. ഫേസ് വാഷ്, മോയ്സ്ചറൈസർ, ലിപ് ബാം, സൺസ്ക്രീൻ, വെറ്റ് വൈപ്പുകൾ എന്നിവ കൈയിലുണ്ടാകണം. ഇവ ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്കിടയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.
വീട്ടിലെത്തിയാലും ശ്രദ്ധവേണം
യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം വീട്ടിലെത്തിയാൽ മുഖം നന്നായി കഴുകണം. ഇതിന് ശേഷം ഫേയ്സ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ കറ്റാർ വാഴ ജെൽ പുരട്ടുക. ഇത് മാത്രമല്ല, ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം മികച്ചതായിരിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ശരീരത്തിന് സ്വയം റിക്കവർ ആകുന്നതിന് വിശ്രമം പ്രധാനമാണ്.
(Disclaimer: ഈ ലേഖനത്തിൽ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ അറിവിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, ഇത് വൈദ്യോപദേശത്തിന് പകരമാവില്ല.)
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