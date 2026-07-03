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Summer Skin Care: ചൂടുകാലത്തും ചർമ്മം തിളങ്ങും, തിരക്കുള്ള യാത്രകൾക്കിടയിലും മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാം

Summer Skin Care Tips: ചൂട് കാലത്ത് പുറത്തുള്ള യാത്രകൾ പലർക്കും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചർമ്മം സംരക്ഷിക്കാൻ ചില മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണം.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 03, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:14 PM IST
Summer Skin Care: ചൂടുകാലത്തും ചർമ്മം തിളങ്ങും, തിരക്കുള്ള യാത്രകൾക്കിടയിലും മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാം
Image Credit: Skin Care | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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