  • Wonders Of Animal World: ക്രൂരതയല്ല, അതിജീവനം! സിംഹം മുതൽ ഹിമക്കരടി വരെ; സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആഹാരമാക്കുന്ന ജീവികൾ...

Wonders Of Animal World: ക്രൂരതയല്ല, അതിജീവനം! സിംഹം മുതൽ ഹിമക്കരടി വരെ; സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആഹാരമാക്കുന്ന ജീവികൾ...

സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നുന്ന മൃ​ഗങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ട് അത്ഭുതം തോന്നുന്നോ? മൃ​ഗങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് ചില കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൃ​ഗങ്ങളെന്നും അവ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്നും അറിയാം...

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 1, 2026, 06:38 PM IST
  • ഭക്ഷണത്തിന് കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിടുമ്പോൾ ഹിമക്കരടികൾ അവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നാറുണ്ട്.
  • വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഹാംസ്റ്ററുകൾ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നാറുണ്ട്.

Wonders Of Animal World: ക്രൂരതയല്ല, അതിജീവനം! സിംഹം മുതൽ ഹിമക്കരടി വരെ; സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആഹാരമാക്കുന്ന ജീവികൾ...

ഒരുപാട് നി​ഗൂഢതകൾ ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്രകൃതി. അതിൽ മറ‍ഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില ക്രൂരതകളുമുണ്ട്. ഈ പ്രകൃതിയിലെ അതിജീവനത്തിനായി ചില മൃ​ഗങ്ങൾ അതിക്രൂരമായ ഒന്ന് ചെയ്യാറുണ്ട്. സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പൊന്നുപോലെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ചില മൃ​ഗങ്ങൾ അവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നുതിന്നും എന്നുള്ള വസ്തുത നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?

കേൾക്കുമ്പോൾ ക്രൂരതയായി തോന്നുമെങ്കിലും പ്രകൃതിയിൽ അതിജീവനത്തിന് ചില മൃ​ഗങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യേണ്ടിവരാറുണ്ട്. അവിടെ സ്നേഹത്തിന് മുകളിലാണ് വിശപ്പും, അതിജീവനവും. 'ഫിലിയൽ കാനിബാലിസം' എന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നുന്ന മൃ​ഗങ്ങളുടെ ഈ സ്വഭാവത്തെ വിളിക്കുന്നത്. പോഷകാഹാര കുറവ് നികത്താനും രോഗമുള്ളതോ വൈകല്യമുള്ളതോ ആയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനുമൊക്കെയായാണ് മിക്ക മൃ​ഗങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കഴിക്കുന്നത്. പരിസ്ഥിതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും ശത്രുക്കളുടെ ഭീഷണിയും ഇതിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. 

ഏതൊക്കെ ജീവികളാണ് സ്വന്തം കു‍ഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നുന്നതെന്ന് നോക്കാം...

1. സിംഹം - പുതിയൊരു ആൺസിംഹം രാജാവായി എത്തുമ്പോൾ അത് പഴയ രാജാവിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അവയെ തിന്നാറുമുണ്ട്. പെൺസിംഹങ്ങളിലൂടെ തന്റെ വംശം നിലനിർത്തുന്നതിനാണ് ആൺസിംഹം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. 

2. ഹാംസ്റ്ററുകൾ - വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഹാംസ്റ്ററുകൾ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നാറുണ്ട്. സമ്മർദ്ദം, പോഷകാഹാരക്കുറവ് എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുമ്പോഴോ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം അമിതമാകുമ്പോഴോ ഇവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നും. 

3. ചിമ്പാൻസി - ബുദ്ധിയുള്ള ജീവികളാണ് ചിമ്പാൻസികൾ എന്നാണ് പറയപ്പെടാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവയും തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നും. വിശക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിലെ അധികാര തർക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായോ ആണ് ഇവ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. 

4. മീൻ - ​ഗപ്പി, സ്രാവ് തുടങ്ങി പല ഇനം മീനുകളും സ്വന്തം മുട്ടകളോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെയോ തിന്നാറുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം അമിതമാകുമ്പോഴും, ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷാമം വരുമ്പോഴുമാണ് മീനുകൾ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുന്നത്.

5. ഹിമക്കരടി - ഭക്ഷണത്തിന് കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിടുമ്പോൾ ഹിമക്കരടികൾ അവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നാറുണ്ട്. 

6. പ്രാണികൾ - തേനീച്ചകൾ, ഉറുമ്പുകൾ തുടങ്ങിയവയുെ ഇത്തരത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നാറുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ രോഗമുള്ളതോ ദുർബലമായതോ ആയ ലാർവകളെയാണ് ഇവ തിന്നാറുള്ളത്. അതുവഴി രോഗം പകരുന്നത് തടയുന്നു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

