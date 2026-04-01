Wonders Of Animal World: ക്രൂരതയല്ല, അതിജീവനം! സിംഹം മുതൽ ഹിമക്കരടി വരെ; സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആഹാരമാക്കുന്ന ജീവികൾ...

ഒരുപാട് നിഗൂഢതകൾ ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്രകൃതി. അതിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില ക്രൂരതകളുമുണ്ട്. ഈ പ്രകൃതിയിലെ അതിജീവനത്തിനായി ചില മൃഗങ്ങൾ അതിക്രൂരമായ ഒന്ന് ചെയ്യാറുണ്ട്. സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പൊന്നുപോലെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ചില മൃഗങ്ങൾ അവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നുതിന്നും എന്നുള്ള വസ്തുത നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?
കേൾക്കുമ്പോൾ ക്രൂരതയായി തോന്നുമെങ്കിലും പ്രകൃതിയിൽ അതിജീവനത്തിന് ചില മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യേണ്ടിവരാറുണ്ട്. അവിടെ സ്നേഹത്തിന് മുകളിലാണ് വിശപ്പും, അതിജീവനവും. 'ഫിലിയൽ കാനിബാലിസം' എന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ഈ സ്വഭാവത്തെ വിളിക്കുന്നത്. പോഷകാഹാര കുറവ് നികത്താനും രോഗമുള്ളതോ വൈകല്യമുള്ളതോ ആയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനുമൊക്കെയായാണ് മിക്ക മൃഗങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കഴിക്കുന്നത്. പരിസ്ഥിതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും ശത്രുക്കളുടെ ഭീഷണിയും ഇതിന് കാരണമാകാറുണ്ട്.
ഏതൊക്കെ ജീവികളാണ് സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നുന്നതെന്ന് നോക്കാം...
1. സിംഹം - പുതിയൊരു ആൺസിംഹം രാജാവായി എത്തുമ്പോൾ അത് പഴയ രാജാവിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അവയെ തിന്നാറുമുണ്ട്. പെൺസിംഹങ്ങളിലൂടെ തന്റെ വംശം നിലനിർത്തുന്നതിനാണ് ആൺസിംഹം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.
2. ഹാംസ്റ്ററുകൾ - വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഹാംസ്റ്ററുകൾ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നാറുണ്ട്. സമ്മർദ്ദം, പോഷകാഹാരക്കുറവ് എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുമ്പോഴോ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം അമിതമാകുമ്പോഴോ ഇവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നും.
3. ചിമ്പാൻസി - ബുദ്ധിയുള്ള ജീവികളാണ് ചിമ്പാൻസികൾ എന്നാണ് പറയപ്പെടാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവയും തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നും. വിശക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിലെ അധികാര തർക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായോ ആണ് ഇവ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.
4. മീൻ - ഗപ്പി, സ്രാവ് തുടങ്ങി പല ഇനം മീനുകളും സ്വന്തം മുട്ടകളോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെയോ തിന്നാറുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം അമിതമാകുമ്പോഴും, ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷാമം വരുമ്പോഴുമാണ് മീനുകൾ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുന്നത്.
5. ഹിമക്കരടി - ഭക്ഷണത്തിന് കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിടുമ്പോൾ ഹിമക്കരടികൾ അവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നാറുണ്ട്.
6. പ്രാണികൾ - തേനീച്ചകൾ, ഉറുമ്പുകൾ തുടങ്ങിയവയുെ ഇത്തരത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നാറുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ രോഗമുള്ളതോ ദുർബലമായതോ ആയ ലാർവകളെയാണ് ഇവ തിന്നാറുള്ളത്. അതുവഴി രോഗം പകരുന്നത് തടയുന്നു.
