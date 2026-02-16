English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Health & Lifestyle
  • Surya Grahan 2026: സൂര്യ​ഗ്രഹണ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമോ? എന്തെല്ലാം കഴിക്കാം? ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

Surya Grahan 2026: സൂര്യ​ഗ്രഹണ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമോ? എന്തെല്ലാം കഴിക്കാം? ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

Surya Grahan 2026 Diet: ഫെബ്രുവരി 17ന് ആണ് ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ സൂര്യ​ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത്. സൂര്യ​ഗ്രഹണ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണോയെന്ന് അറിയാം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 16, 2026, 05:34 PM IST
  • സൂര്യൻ ദൃശ്യമാകാത്ത പ്രതിഭാസമാണ് സൂര്യ ​ഗ്രഹണം
  • സൂര്യ ​ഗ്രഹണ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ദോഷം ചെയ്യുമോയെന്ന് നോക്കാം

Surya Grahan 2026: സൂര്യ​ഗ്രഹണ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമോ? എന്തെല്ലാം കഴിക്കാം? ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

സൂര്യ​ഗ്രഹണം 2026: 2026ലെ ആദ്യത്തെ സൂര്യ​ഗ്രഹണം കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ലോകം. ഫെബ്രുവരി 17ന് ആണ് റിങ് ഓഫ് ഫയർ എന്ന ആകാശവിസ്മയം ദൃശ്യമാകുന്നത്. ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ വരുമ്പോഴാണ് സൂര്യ​ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് ഭൂമിയിലേക്ക് സൂര്യ രശ്മികൾ എത്തുന്നത് തടയുന്നു.

ചന്ദ്രൻ സൂര്യന്റെ മധ്യഭാ​ഗം മൂടുന്നു. അതിനാൽ അതിന്റെ പുറം വശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ദൃശ്യമാകുക. ഇത് ഒരു അ​ഗ്നിവലയം പോലെ ദൃശ്യമാകുന്നു. ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ ആയിരിക്കുകയും സൂര്യനെ പൂർണ്ണമായി മറയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വലയ സൂര്യ​ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത്.

സൂര്യ​ഗ്രഹണം 2026: എപ്പോൾ, എങ്ങനെ കാണാം

ഫെബ്രുവരി 17ന് വൈകിട്ട് 3.26 മുതൽ 7.57 വരെയാണ് ​ഗ്രഹണസമയം. ചന്ദ്രൻ സൂര്യന്റെ 96 ശതമാനം മറയ്ക്കുമെന്നാണ് വിദ​ഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 

സൂര്യ ഗ്രഹണ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമോ?

സൂര്യൻ ദൃശ്യമാകാത്തതിനാൽ സൂര്യഗ്രഹണം അശുഭകരമാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത് ബാക്ടീരിയകളുടെയും അണുക്കളുടെയും വർദ്ധനവിന് കാരണമാകുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ, ഗ്രഹണ സമയത്ത്, പലരും പാചകം ചെയ്യുകയോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല. പുറത്ത് പോകുന്നതും പരമാവധി ഒഴിവാക്കും. ഇതിന്റെ പിന്നിലെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം.

ശാസ്ത്രീയമായി, സൂര്യ​ഗ്രഹണം എന്നത് ഒരു സ്വാഭാവിക ആകാശ വിന്യാസമാണ്, ഇത് ഭക്ഷണത്തെയോ വെള്ളത്തെയോ മനുഷ്യന്റെ ദഹനവ്യവസ്ഥയെയോ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നില്ല. വൈദ്യശാസ്ത്രപരവും ശാസ്ത്രീയവുമായ വശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ദോഷം വരുത്തുമെന്നതിന് തെളിവുകൾ ഒന്നുമില്ല.

സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നത് പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമാണ്. ആത്മീയ ആചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പലരും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഒഴിവാക്കുന്നു. ആയുർവ്വേദപരമായി സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വിഷാംശം നിറഞ്ഞ രാസവസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയും അത് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇതിന് ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറകൾ ഒന്നുംതന്നെയില്ല.

ഇത്തരം പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ചില നടപടികൾ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ആയുർവേദം പറയുന്നു. ഈ സമയം ഭക്ഷണത്തിലും വെള്ളത്തിലും തുളസിയില ചേർക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയകളുടെ വളർച്ച തടയുകയും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

  1. സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും ജലാംശം നിലനിർത്തുക.
  2. പാകം ചെയ്തതും പുതിയതുമായ ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുക. പാകം ചെയ്യാത്തതും പഴകിയതും സൂക്ഷിച്ചു വച്ചതുമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
  3. ശരീരത്തിലെ വീക്കം കുറയ്ക്കാൻ മഞ്ഞൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർക്കാം. മഞ്ഞൾ ചേർത്ത പാലിന് വിഷാംശം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഗുണങ്ങളും പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും കഴിവുണ്ട്.
  4. പ്രമേഹം, കുറഞ്ഞ രക്തസമ്മർദ്ദം, ഗർഭകാലം തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകളിലുള്ളവർ ഉപവാസം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

നിരാകരണം: നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്ടറെയോ ആരോ​ഗ്യ വിദഗ്ദ്ധനെയോ സമീപിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പൊതുവായ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഇത് വൈദ്യോപദേശമായി കണക്കാക്കരുത്. ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ സഹായം തേടുക.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Solar Eclipsesolar eclipse 2026Solar Eclipse Effectsസൂര്യഗ്രഹണംസൂര്യഗ്രഹണം 2026

