The Power Of Coconut:തേങ്ങ ചില്ലറക്കാരനല്ല,ഗുണങ്ങൾ ഏറെയാണ്

നൂറ്റാണ്ടുകളായി കേരളത്തിലെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന തേങ്ങയുടെ ഗുണങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. പാചകം, ചർമ്മസംരക്ഷണം, ആരോഗ്യം എന്നിവയിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന ചേരുവയായ തേങ്ങ, ആരോഗ്യത്തിന്റെയും പോഷണത്തിന്റെയും ഉറവിടമാണ്.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 3, 2025, 10:35 AM IST
  • വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ കരുത്തുറ്റ തിളക്കമാർന്ന മുടിയുടെ രഹസ്യം
  • ജലാംശത്തിന്റെയും ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളുടെയും മികച്ച ഉറവിടമാണ് തേങ്ങ
  • പതിവായി എണ്ണ തേക്കുന്നത് മുടിയെ സംരക്ഷിക്കും

The Power Of Coconut:തേങ്ങ ചില്ലറക്കാരനല്ല,ഗുണങ്ങൾ ഏറെയാണ്

നൂറ്റാണ്ടുകളായി കേരളത്തിലെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന തേങ്ങയുടെ ഗുണങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. പരമ്പരാഗതമായി ഭക്ഷണങ്ങളിലും, സൌന്ദര്യം വർധിപ്പിക്കാനും  ഉപയോഗിക്കുന്ന തേങ്ങ കേരളത്തിന്റെ അവിഭാജ്യഘടകമാണ്.

ആരോഗ്യമാർന്ന മുടിയിഴകൾക്ക്

വെളിച്ചെണ്ണയാണ് തലമുറകളായി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ കരുത്തുറ്റ തിളക്കമാർന്ന മുടിയുടെ രഹസ്യം . ഫാറ്റി ആസിഡുകളും ആന്റി ഓക്‌സിഡന്റുകളാലും സമ്പന്നമായ വെളിച്ചെണ്ണ  തലയോട്ടിയുടെ ആഴത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന്, മുടിയുടെ വേരുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും, താരൻ തടയുകയും ചെയ്യും. പതിവായി എണ്ണ തേക്കുന്നത് മുടിയുടെ അറ്റം പിളരുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും, സ്റ്റൈലിംഗ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മുടിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിനായി 

തേങ്ങയിലെ വെള്ളവും സത്തും ചേർന്ന സ്മൂത്തി ശരീരത്തിന് ഉൻമേഷം നൽകുകയും. ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളാൽ സമ്പുഷ്ടമായ തേങ്ങാവെള്ളം ഊർജ്ജം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. വ്യായാമത്തിനു ശേഷം തേങ്ങാവെള്ളം കുടിക്കുന്നത്  ക്ഷീണം മാറാൻ സഹായിക്കും. തേങ്ങാപ്പാലും തേങ്ങ  ചിരകിയതും ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ്. ഇത്  ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലതാണ്.

ALSO READ: സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം

 ചർമ്മത്തിന്റെ തിളക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ

ചർമ്മത്തിന് ഉത്തമമായ പ്രകൃതിദത്ത മോയ്‌സ്ചറൈസറുകളിൽ ഒന്നാണ് വെളിച്ചെണ്ണ. ഇതിന്റെ ആൻറി ബാക്ടീരിയൽ, ആന്റിഫംഗൽ ഗുണങ്ങൾ വരണ്ട ചർമ്മം, വിണ്ടുകീറിയ ചുണ്ട്, മുഖക്കുരു എന്നിവയ്ക്ക്  ഫലപ്രദമാണ്. കൂടാതെ  വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു പ്രകൃതിദത്ത മേക്കപ്പ് റിമൂവറും, ബോഡി ഓയിലും കൂടിയാണ്. ചർമ്മത്തെ മൃദുവും തിളക്കമുള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ വെളിച്ചെണ്ണ സഹായിക്കും.

മെറ്റബോളിസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന MCT-കൾ (മീഡിയം-ചെയിൻ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡുകൾ) തേങ്ങയിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജലാംശത്തിന്റെയും ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളുടെയും മികച്ച ഉറവിടമാണ് തേങ്ങ, ഇത് ഹൃദയാരോഗ്യം വർധിപ്പിക്കുന്നു. പാചകം, ചർമ്മസംരക്ഷണം, ആരോഗ്യം എന്നിവയിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന ചേരുവയായ തേങ്ങ, ആരോഗ്യത്തിന്റെയും പോഷണത്തിന്റെയും ഉറവിടമാണ്.

Coconuthealth and beauty benefits of coconut oil

