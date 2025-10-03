Skin care Routine: എണ്ണമയമുള്ള ചർമ്മമാണോ നിങ്ങളുടേത്? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്കിൻകെയർ റൊട്ടീൻ ഇതാ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 3, 2025, 06:30 PM IST
എണ്ണമയമുള്ള ചർമ്മം നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ?  ചർമ്മം അധികം സെബം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് എണ്ണമയത്തിന് കാരണം. എണ്ണമയമുള്ള ചർമ്മത്തിൽ മുഖക്കുരു ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എണ്ണമയമുള്ള ചർമ്മത്തിന് അനുയോജ്യമായ  സ്കിൻകെയർ റൊട്ടീൻ ഇതാ,

ക്ലെൻസിംഗ്
ദിവസേന രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മുഖം ക്ലെൻസർ ഉപയേഗിച്ച് കഴുകുക. നിയാസിനാമൈഡ്, ഹൈലൂറോണിക് ആസിഡ്,  സെറാമൈഡ് എന്നിവ അടങ്ങിയ ക്ലെൻസർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഉത്തമം. ക്ലെൻസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മുഖത്തിലെ സുഷിരങ്ങൾ വൃത്തിയാകുകയും മുഖക്കുരു വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. 

ടോണർ
മുഖം ക്ലെൻസ് ചെയ്ത ശേഷം ആൽക്കഹോൾ ഇല്ലാത്ത ടോണർ മുഖത്തിടുക. ഇവ ചർമ്മത്തിലെ ഡെഡ്സ്കിൻ സെല്ല്സ് നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. 

സെറം
ടോണർ ഉപയോഗിച്ച് 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം മുഖത്ത് സെറം ഉപയോഗിക്കാം. ആവശ്യാനുസൃതമാകണം സെറം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. മുഖക്കുരു ഉള്ളവർക്ക് സാലിസിലിക്ക് ആസിഡ് അടങ്ങിയ സിറം ഉപയോഗിക്കാം. 

സൺസ്ക്രീം
സൂര്യ രശ്മികളിൽ നിന്നും ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിച്ചാൽ ചർമ്മത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രശ്നങ്ങളും മാറും. അതിനാൽ എസ്പിഎഫ് 50 ഉള്ള യുവി സംരക്ഷണമുള്ള സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. 

എല്ലാ ദിവസവും ഈ സ്കിൻകെയർ റൊട്ടീൻ തുടരുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ ചർമ്മത്തിൽ മാറ്റം കാണാൻ സാധിക്കും. 
Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.

