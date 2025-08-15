English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ghee Usage: പാചകത്തിന് നെയ്യ് ഉപയോ​ഗിക്കുന്നവരല്ലേ? ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമാണ്, ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം...

നെയ്യ് അമിതമായി ഭക്ഷണത്തിൽ ഉയോ​ഗിക്കുന്നത് കലോറി കൂട്ടാൻ കാരണമാകും.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 15, 2025, 03:57 PM IST
  • അസിഡിറ്റിയുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും നെയ്യ് ഉപയോ​ഗിക്കരുത്.
  • ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി മാറാൻ ഇത് കാരണമാകും.

നെയ്യ് ഒഴിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ആർക്കാണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്. അടുക്കളയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണിത്. ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും, ചപ്പാത്തി, ദോശ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം നമ്മൾ നെയ്യ് ഉപയോ​ഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവ ശരിയായ രീതിയിലാണോ നിങ്ങൾ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത്? നെയ്യ് അല്ലേ, അതിൽ എന്താണ് ഇത്ര ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും. എന്നാൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നെ വേണം. ശരിയായ രീതിയിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി മാത്രമല്ല അതിന്റെ പോഷക ഗുണങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കും. 

അതുകൊണ്ട് നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ച് പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അബദ്ധങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം.

അമിതമായി ചൂടാക്കരുത്
നെയ്യ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ 250 ഡി​ഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ ചൂടാക്കിയാൽ അത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചിയെ ബാധിക്കും. 

Also Read: Kitchen Tips: മഴക്കാലത്ത് അടുക്കള വൃത്തിയായി കാക്കാം; വഴികളുണ്ടേ..!

അമിതമായ ഉപയോഗം
നെയ്യ് അമിതമായി ഉപയോ​ഗിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം അമിതമായാൽ ഇത് ഭക്ഷണത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും കലോറി കൂടുകയും ചെയ്യും. എപ്പോഴും മിതമായ അളവിൽ വേണം നെയ്യ് ഉപയോ​ഗിക്കാൻ. 

അസിഡിറ്റി
അസിഡിറ്റിയുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും നെയ്യ് ഉപയോ​ഗിക്കരുത്. ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി മാറാൻ ഇത് കാരണമാകും. കൂടാതെ ഭക്ഷണം വേ​ഗത്തിൽ ചീത്തയാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. 

എണ്ണ
ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നതിനൊപ്പം എണ്ണയും ചേർക്കാറുണ്ടോ? എന്നാൽ ഇനി അത് ഒഴിവാക്കാം. കാരണം ഇത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി നഷ്ടപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല അത് വേ​ഗത്തിൽ കേടായി പോകാനും കാരണമാകും. ദഹനത്തെയും ഇത് ബാധിക്കും. 

നെയ്യ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്
ഈർപ്പം ഉള്ള പാത്രത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും നെയ്യ് സൂക്ഷിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ അടപ്പ്/ മൂടിയില്ലാത്ത പാത്രങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. വൃത്തിയുള്ള, വെള്ളമയം ഇല്ലാത്ത നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്പൂൺ ഉപയോ​ഗിച്ച് വേണം നെയ്യ് എടുക്കാൻ. 

