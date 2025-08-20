Kitchen Tips: അരിപ്പയിലെ ചായക്കറ പോകുന്നില്ലേ? ചില പൊടിക്കൈകൾ പരീക്ഷിക്കാം...

അടുക്കള ആയാൽ ചായ അരിപ്പ മസ്റ്റ് ആണ്. ഒരു നേരമെങ്കിലും ചായ കുടിക്കാത്തവർ വിരളമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തെയില അരിച്ചെടുക്കാൻ അരിപ്പ അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ കുറച്ച് നാൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവയുടെ കറ കളയാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എത്ര ഉരച്ച് കഴുകിയാലും അത് പോകണമെന്നില്ല.
എന്നാൽ ഇനി അത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കില്ല. കാരണം ചായ അരിപ്പ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ചില പൊടിക്കൈകൾ ഉണ്ട്. അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
ബേക്കിംഗ് സോഡ - വിനാഗിരി: ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനാഗിരിയും കൊണ്ട് അരിപ്പയിലെ കറ എളുപ്പത്തിൽ കളയാൻ സാധിക്കും. ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരേ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനാഗിരിയും ചേർത്ത് അതിൽ അരിപ്പ മുക്കിവയ്ക്കുക. ഒരു മണിക്കൂർ അങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കുക. ശേഷം നന്നായി കഴുകിയെടുക്കാം.
ചൂട് വെള്ളം: അരിപ്പയിലേക്ക് കുറച്ച് നേരം ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇത് പറ്റിപ്പിടിച്ച കറയെ അലിയിച്ച് കളയാൻ സഹായിക്കും. അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായകമാണ്. ശേഷം നന്നായി ഉരച്ച് കഴുകിയാൽ കറയെ എളുപ്പത്തിൽ കളയാനാകും.
നാരങ്ങ നീര്: പകുതി നാരങ്ങ മുറിച്ചെടുത്ത ശേഷം അരിപ്പയിലെ കറയുള്ള ഭാഗം നന്നായി ഉരച്ച് കഴുകുക. നാരങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് ഉരച്ച ശേഷം കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കണം. ശേഷം വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുത്താൽ കറ പോകും.
ചെറുചൂടുള്ള സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ചായ അരിപ്പ മുക്കിവെയ്ക്കുക. ശേഷം ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ഉരച്ച് കഴുകുക.
