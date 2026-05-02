Health Tips: ആരോ​ഗ്യം കളയാതെ തന്നെ മധുരം കഴിക്കാം..! എങ്ങനെയെന്നല്ലേ? ഇതാ ചില ടിപ്സുകൾ

പഞ്ചസാര പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക എന്നത് പ്രായോഗികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായതിനാൽ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാതെ തന്നെ ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോ​ഗിക്കാം എന്ന് നോക്കാം... 

Written by - Karthika V | Last Updated : May 2, 2026, 11:03 AM IST
  ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും പഞ്ചസാരയെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുന്നതിനേക്കാൾ അതിനെ ഭക്ഷണത്തിൽ എങ്ങനെ ബുദ്ധിപരമായി ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്.
  മധുരം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ആരോഗ്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അത് കഴിക്കാനുള്ള ചില വഴികൾ.

Read Also

  1. Heat Stroke Warning: ഉയർന്ന ചൂട് ആരോ​ഗ്യത്തിന് വെല്ലുവിളി; ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

Trending Photos

Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാരെ സമ്പത്തും പ്രശസ്തിയും തേടിയെത്തും; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
12
Horoscope
Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാരെ സമ്പത്തും പ്രശസ്തിയും തേടിയെത്തും; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
Kerala KN-621 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-621 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
May Lucky Zodiacs: മെയ് മാസത്തിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭദ്രപാതമുൾപ്പെടെ 6 രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല
13
Rajayoga
May Lucky Zodiacs: മെയ് മാസത്തിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭദ്രപാതമുൾപ്പെടെ 6 രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
ഭക്ഷണശീലങ്ങളിൽ വില്ലനായി നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് പഞ്ചസാര. പഞ്ചസാരയുടെ ഉപഭോ​ഗം മൂലം പലവിധ ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പലർക്കും മധുരം ഒഴിവാക്കാനും കഴിയുന്നില്ല.  പഞ്ചസാരയുടെ അമിത ഉപയോഗം പൊണ്ണത്തടി, പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കാരണമാകും. ഇവ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രായോഗികമായ ഒന്നല്ല.

ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും പഞ്ചസാരയെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുന്നതിനേക്കാൾ അതിനെ ഭക്ഷണത്തിൽ എങ്ങനെ ബുദ്ധിപരമായി ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. മധുരം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ആരോഗ്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അത് കഴിക്കാനുള്ള ചില വഴികൾ പറഞ്ഞുതരാം...

സ്മാർട്ട് ടിപ്‌സുകൾ...

1. മധുരം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ നാരുകളുള്ള ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം ഇവ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊപ്പം ഇത് കഴിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പെട്ടെന്ന് ഉയരുന്നത് തടയാനാകും. 

Also Read: Smart TV Shopping Tips: വലുപ്പം മാത്രം നോക്കരുത്, ഈ ഫീച്ചറുകളാണ് താരം! സ്മാർട്ട് ടിവി വാങ്ങുമ്പോൾ ഇവ ഉറപ്പാക്കാം...

2. ചോക്ലേറ്റോ മധുരമോ ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റും ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതായത് ബദാം, വാൾനട്ട് പോലുള്ളവയും പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണവും ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഇത് ദഹനം സാവധാനത്തിലാക്കി ഇൻസുലിൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുമെനന് പറയപ്പെടുന്നു.

3. പ്രകൃതിദത്ത മധുരം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. റിഫൈൻഡ് ഷുഗർ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നതിന് പകരം ശർക്കര, തേൻ, ഈന്തപ്പഴം, സ്റ്റീവിയ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിദത്തമായ മധുരം നിയന്ത്രിതമായ അളവിൽ ഉപയോ​ഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. 

4. മധുരം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുടൻ കുറച്ച് നേരം നടക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മധുരം കഴിച്ച ശേഷം 10-15 മിനിറ്റ് നടക്കുക. ഇത് പേശികൾ പഞ്ചസാരയെ ഊർജ്ജമായി ഉപയോഗിക്കാനും കൊഴുപ്പായി അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. 

5. വ്യായാമത്തിന് ശേഷമോ ഭക്ഷണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയോ ആണ് മധുരം കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം. രാത്രി വൈകി മധുരം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

