/Gut Health in Monsoon: മഴക്കാലത്ത് പണിവാങ്ങല്ലേ..! കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം കാക്കാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ..

മഴക്കാലം വരുമ്പോൾ കൂടെ അസുഖങ്ങളും വന്നെത്തുന്നത് പതിവാണ്. കനത്ത ചൂടിൽ നിന്ന് വലിയ ആശ്വാസം കിട്ടുമെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുടെ വരവായിരിക്കും പിന്നീടങ്ങോട്ട്. കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റം നമ്മുടെ കുടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തെയും വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കും. ഈ സമയത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പം കൂടുന്നതിനാൽ ദഹനപ്രക്രിയ പതുക്കെയാവുകയും വയറിന് അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ്.
മഴക്കാലത്ത് പലയിടങ്ങളിലും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതും പ്രാണികൾ പെരുകുന്നതും കോളറ, ടൈഫോയ്ഡ്, ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രൈറ്റിസ് (വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾ) തുടങ്ങിയ ജലജന്യ രോഗങ്ങളുടെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ സമയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കുടൽ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം വേഗത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ...
1. രാവിലെ ഉണർന്നയുടൻ ചെറുചൂടുവെള്ളത്തിൽ അല്പം നാരങ്ങാനീരോ ഇഞ്ചിയോ ചേർത്ത് കുടിക്കുക. ഇത് ദഹനപ്രക്രിയ സുഗമമാക്കാൻ സഹായിക്കും.
2. ഭക്ഷണത്തിൽ ഹോൾ ഫുഡ്സ് അതായത് സംസ്കരിക്കാത്ത പൂർണ്ണ രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ പ്രോട്ടീനുകൾ, പലതരം പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഇത് കുടലിലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കും.
3. ധൃതി പിടിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആഹാരം നന്നായി ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കണം. ഭക്ഷണം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധ വേണം.
4. നടത്തം അല്ലെങ്കിൽ യോഗ പോലുള്ള ലഘുവായ വ്യായാമങ്ങൾ ദിവസവും ചെയ്യുക. ഇത് ദഹനപ്രക്രിയയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
5. മാനസിക സമ്മർദ്ദം ദഹനത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതിനാൽ ധ്യാനം, വായന തുടങ്ങിയ മനസിന് ശാന്തത നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക. കുടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ ഇതിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
മഴക്കാലമാണെന്ന് കരുത് വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കരുതേ..!
മഴക്കാലമല്ലേ, അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിലും സാരമില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്തേണ്ടത് വളരെ പ്രദാനമാണ്. എന്നാൽ കുടിക്കുന്നത് വൃത്തിയുള്ളതും സുരക്ഷിതവുമായ വെള്ളമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
തുറന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിൽ ബാക്ടീരിയകൾ വളരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം. ഇവയുടെ തൊലി കളഞ്ഞും ഉപയോഗിക്കാം. കൂടാതെ എപ്പോഴും അപ്പപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയതും ചൂടുള്ളതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് ദഹന ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.