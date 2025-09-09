Moles On Skin:ചർമ്മത്തിലെ മറുകും പാലുണ്ണിയും കളയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടോ? ഈ പ്രകൃതിദത്ത ചേരുവകൾ ഉപയോഗിക്കൂ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ചെലവേറിയ ചികിത്സകൾ ആവശ്യമില്ല. ലളിതമായ വീട്ടുവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് മറുകും പാലുണ്ണിയും ക്രമേണ ലഘൂകരിക്കാനും ചർമ്മത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക തിളക്കം നിലനിർത്താനും കഴിയും.  

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 9, 2025, 02:13 PM IST
  • കൊമേഴ്സ്യൽ ചികിത്സകൾ ഗ്ലാമറസായി തോന്നുമെങ്കിലും ചെലവേറിയതാണ്
  • വീട്ടിൽ തന്നെ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ചില എളുപ്പവഴികൾ
  • സെൻസിറ്റീവ് ചർമ്മമുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക

മുഖത്തോ ശരീരത്തിലോ ഉള്ള മറുകും പാലുണ്ണിയും നീക്കം ചെയ്യാൻ ചെലവേറിയ ചികിത്സകൾ ആവശ്യമില്ല. പതിവായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ലളിതമായ വീട്ടുവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് മറുകും പാലുണ്ണിയും ക്രമേണ ലഘൂകരിക്കാനും ചർമ്മത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക തിളക്കം നിലനിർത്താനും കഴിയും.
ചർമ്മത്തിൽ മറുകുകളോ പാടുകളോ ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണയാണ്. എങ്കിലും അവ മുഖത്തോ കഴുത്തിലോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുന്നു.
കൊമേഴ്സ്യൽ ചികിത്സകൾ ഗ്ലാമറസായി തോന്നുമെങ്കിലും ചെലവേറിയതും വേദനയേറിയതും ചിലപ്പോൾ ചർമ്മത്തിന് അപകടകരവുമായി തീരുന്നു. അധികം ചെലവില്ലാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ചില എളുപ്പവഴികൾ ഇതാ:
വെളിച്ചെണ്ണ
വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ആൻറി ബാക്ടീരിയൽ, മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. മറുകും പാലുണ്ണിയുമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ദിവസവും പുരട്ടുന്നത് തിളക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും. പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറുകുകളും പാലുണ്ണിയും അത്ര ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഉറങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് മറുകുകളിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചെറുതായി മസാജ് ചെയ്യുകയാണ് ഉത്തമം എന്ന് സൗന്ദര്യ വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
വെളുത്തുള്ളിയുടെ നീര്
വെളുത്തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി നീര് ചർമ്മത്തിലെ മറുകും പാലുണ്ണിയും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. വെളുത്തുള്ളിയിലെ സൾഫറും ഉള്ളിയുടെ ആന്റിസെപ്റ്റിക് ഗുണങ്ങളും അവയെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കുന്നു.
വെളുത്തുള്ളി നീര്, ബാധിത പ്രദേശത്ത് 10-15 മിനിറ്റ് പുരട്ടിയ ശേഷം കഴുകിക്കളയുക. സെൻസിറ്റീവ് ചർമ്മമുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക.

ALSO READ:ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ 100 ശതമാനം വിജയം; കാൻസർ പ്രതിരോധ വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ച് റഷ്യ
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞത്
ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ധാരാളം എൻസൈമുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ നേർത്ത കഷ്ണം മുറിച്ച് ദിവസത്തിൽ പല തവണകളായി മറുകിൽ പുരട്ടുക. ദിവസവും 3-4 തവണ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ക്രമേണ മറുകിന്റെ വലുപ്പവും നിറവും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
ലിൻസീഡ് ഓയിലും തേനും
ചണവിത്തിൻ്റെ എണ്ണ ചർമ്മത്തെ മൃദുവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. തേനിന്റെ ആന്റിഓക്‌സിഡന്റ് ഗുണങ്ങൾ മറുകുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. ചണവിത്തിൻ്റെ എണ്ണയും തേനും ചേർത്ത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി മറുകിൽ 20 മിനിറ്റ് പുരട്ടുക. ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ചർമ്മത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക തിളക്കവും മിനുസവും വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
മഞ്ഞളും തേനും
ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങൾളുടെ ചികിത്സക്കായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. തേനുമായി സംയോജിപ്പിച്ചാൽ, ചർമ്മത്തെ മൃദുവാക്കുകയും തിളക്കമുള്ളതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ തേനിൽ കലർത്തി മറുകിൽ പുരട്ടി 15 മിനിറ്റ് വയ്ക്കുക. ചെറുചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കഴുകുക. 

