  • Hantavirus Outbreak: അറ്റ്ലാന്റിക്കിലെ ക്രൂയിസ് കപ്പലിലെ ഹന്റാ വൈറസ് ബാധ; രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ കപ്പലിലുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരണം, ആരോ​ഗ്യനിലയിൽ ആശങ്ക

Cruise Ship Hantavirus Outbreak: ഡച്ച് കമ്പനിയായ ഓഷ്യൻവൈഡ് എക്സ്പെഡിഷൻസാണ് കപ്പലിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടെന്ന വിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : May 8, 2026, 12:28 PM IST
  • നിലവിൽ 23 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 149 പേരാണ് കപ്പലിലുള്ളത്
  • ഇതിൽ 80 പേർ യാത്രക്കാരും ബാക്കി 61 പേർ ജീവനക്കാരുമാണ്

അറ്റ്‌ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ പര്യവേഷണം നടത്തുന്ന 'എംവി ഹോണ്ടിയസ്' എന്ന ക്രൂയിസ് കപ്പലിൽ അതിമാരകമായ ഹന്റാ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ, കപ്പലിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നു. ഡച്ച് കമ്പനിയായ ഓഷ്യൻവൈഡ് എക്സ്പെഡിഷൻസാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവർ കപ്പലിന്റെ താഴത്തെ ഡെക്കുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരാണെന്നാണ് സൂചന.

ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ ആശങ്ക

കപ്പലിലുള്ള രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരുടെ നിലവിലെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ചോ, അവർക്ക് രോഗബാധിതരുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ഔദ്യോഗികമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. മെയ് 11-ന് കപ്പൽ സ്പെയിനിലെ ടെനറൈഫിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ചിത്രം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ 23 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 149 പേരാണ് കപ്പലിലുള്ളത്. ഇതിൽ 80 പേർ യാത്രക്കാരും ബാക്കി 61 പേർ ജീവനക്കാരുമാണ്.

ജീവനക്കാർ: 38 ഫിലിപ്പീൻസ് സ്വദേശികൾ, അഞ്ച് പേർ വീതം യുക്രൈൻ, നെതർലൻഡ്‌സ് സ്വദേശികൾ, രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് ജീവനക്കാരുടെ പട്ടിക.

മരണസംഖ്യ: ഇതിനോടകം കപ്പലിലെ മൂന്ന് യാത്രക്കാർ വൈറസ് ബാധയെത്തുടർന്ന് മരണപ്പെട്ടു. എട്ട് പേർക്ക് നിലവിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടായ വഴി

അർജന്റീനയിലെ ഉഷുവയ്യയിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് നടന്ന ഒരു പക്ഷി നിരീക്ഷണ യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് വൈറസ് ബാധയുടെ തുടക്കമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. അവിടെയുള്ള എലികളുടെ വിസർജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സൂക്ഷ്മകണങ്ങൾ ശ്വസിച്ചതാകാം യാത്രക്കാരെ രോഗികളാക്കിയത്. ഏപ്രിൽ ആറിന് ഒരു ഡച്ച് പൗരനാണ് ആദ്യം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇദ്ദേഹവും പിന്നീട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ ഭാര്യയും വൈറസ് ബാധയെത്തുടർന്ന് മരണപ്പെട്ടു.

എന്താണ് ആൻഡീസ് വകഭേദം?

സാധാരണ ഹന്റാ വൈറസുകൾ എലികളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കാണ് പകരുന്നത്. എന്നാൽ എംവി ഹോണ്ടിയസിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് 'ആൻഡീസ് സ്ട്രെയിൻ' എന്ന അപകടകാരിയായ വകഭേദമാണ്. ഇത് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് അടുത്ത സമ്പർക്കത്തിലൂടെ പടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്.

ഗുരുതരാവസ്ഥ: ശ്വാസകോശത്തെയും വൃക്കകളെയും ബാധിക്കുന്ന ഈ വൈറസ് ബാധിച്ചാൽ മരണസാധ്യത 50 ശതമാനം വരെയാണ്. ഈ വൈറസിനെതിരെ നിലവിൽ പ്രത്യേക മരുന്നുകളോ വാക്സിനുകളോ ലഭ്യമല്ല.

നിരീക്ഷണവുമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

വൈറസിന്റെ ഇൻകുബേഷൻ കാലയളവ് (രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാൻ എടുക്കുന്ന സമയം) എട്ട് ആഴ്ച വരെയാകാം. അതിനാൽ കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടെഡ്രോസ് അദാനോം ഗെബ്രിയേസസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നിലവിൽ കേപ് വെർഡെയിൽ നിന്ന് സ്പെയിനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന കപ്പൽ മെയ് 11-ഓടെ ടെനറൈഫിൽ എത്തും. യാത്രക്കാരെ ഇറക്കിയ ശേഷം കപ്പൽ പൂർണ്ണമായും അണുവിമുക്തമാക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

