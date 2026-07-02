/Uric Acid: യൂറിക് ആസിഡ് നിയന്ത്രിക്കാം, ഈ അഞ്ച് പാനീയങ്ങൾ മികച്ചത്; വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം

ആളുകൾക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രവണതയാണ് മോശം ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ, വ്യായാമം ഇല്ലായ്മ എന്നിവ. ഇക്കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുതന്നെ അമിതവണ്ണം, പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ തന്നെ പലയാളുകളിലും യൂറിക് ആസിഡ് വലിയ അളവിലുണ്ടാകും.
ശരീരം ഇത്തരത്തിൽ അമിതമായ അളവിൽ യൂറിക് ആസിഡ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതും ശരീയായ രീതിയിൽ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറംതള്ളാത്തതും വിവിധ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും. യൂറിക് ആസിഡ് വർധിക്കുന്നത് സന്ധിവാതം, വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാവും. ചില അവസരങ്ങളിൽ രക്തസമ്മർദത്തിലേക്കും നയിക്കും.
പക്ഷെ പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിക്കൊപ്പം ചില പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത് ശീലമാക്കുന്നത്
ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താനും യൂറിക് ആസിഡ് ഉത്പാദനം നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള അഞ്ച് പാനീയങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം.
1. ബാർലി വെള്ളം
ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പാനീയമാണ് ബാർലി വെള്ളം. യൂറിക് ആസിഡ് പുറന്തള്ളാൻ മൂത്രത്തിന്റെ ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ബാർലി വെള്ളം സഹായിക്കും. നാരുകളാൽ സമ്പന്നമാണ് ബാർലി വെള്ളം. ഇത് ശരീരത്തിലെ ഉപാചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മികച്ചതാക്കാൻ സഹായിക്കും.
2. നാളികേര വെള്ളം
പ്രകൃതിയുടെ സ്പോർട്സ് ഡ്രിങ്കാണ് ഇളനീർ, നാളികേര വെള്ളം എന്നിവ. മൂത്രത്തിലൂടെ അധിക യൂറിക് ആസിഡ് പുറന്തള്ളുന്നതിനൊപ്പം ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. പൊട്ടാസ്യവും ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളും കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമായ മികച്ച പ്രകൃതിദത്ത പാനീയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇളനീർ.
3. മോരുംവെള്ളം
വീടുകളിൽ മോര് കുടിക്കാൻ നൽകുന്നത് ഒരു പതിവാണ്. ശരീരം തണിപ്പിക്കാനും ദഹനത്തെ സഹായിക്കാനും മോര് ഉത്തമമാണ്. ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ മാത്രമല്ല പ്രോബയോട്ടിക് ഗുണങ്ങളാലും മികച്ചതാണ് മോര്. യൂറിക് ആസിഡ് നിയന്ത്രിക്കാനും ദഹനം മികച്ചതാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ മോര് ഉപ്പിടാതെ കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
4. നാരങ്ങാവെള്ളം
അമിതമായി യൂറിക് ആസിഡുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ പാനീയമാണ് നാരങ്ങാവെള്ളം. നാരങ്ങ സാധാരണയായി അസിഡിക് സ്വാഭാവമുള്ളതാണ് പക്ഷെ ദഹിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആൽക്കലൈനാകും. ഇത് യൂറിക് ആസിഡ് അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
5. നെല്ലിക്കാവെള്ളം
നെല്ലിക്കയിൽ വൈറ്റമിൻ സിയും ആന്റിഓക്സിഡന്റും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് യൂറിക് ആസിഡിനെ പൂർണമായും പുറംതള്ളാൻ സഹായിക്കും. നേർപ്പിച്ച് മിതമായ അളവിൽ മാത്രം നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ് കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്നാൽ മാത്രമേ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും യൂറിക് ആസിഡിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കൂ.
(Disclaimer: ഈ ലേഖനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ അറിവിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, ഇത് വൈദ്യോപദേശത്തിന് പകരമാവില്ല.)
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