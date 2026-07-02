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Uric Acid: യൂറിക് ആസിഡ് നിയന്ത്രിക്കാം, ഈ അഞ്ച് പാനീയങ്ങൾ മികച്ചത്; വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം

Uric Acid Home Remedies: യൂറിക് ആസിഡ് വ‍ർധിക്കുന്നത് സന്ധിവാതം, വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാവും.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 02, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:06 PM IST
Uric Acid: യൂറിക് ആസിഡ് നിയന്ത്രിക്കാം, ഈ അഞ്ച് പാനീയങ്ങൾ മികച്ചത്; വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം
Image Credit: Drinks | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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