Used Tea Bag Uses: ഉപയോ​ഗിച്ച ടീ ബാ​ഗുകൾ വലിച്ചെറിയാൻ വരട്ടെ... ഇത്രയും ​ഗുണങ്ങൾ!

House Decor And Cleaning Tips: ഉപയോ​ഗിച്ച ടീ ബാ​ഗുകൾ വേറെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോ​ഗിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ?

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 7, 2025, 02:28 PM IST
  • ഉപയോ​ഗിച്ച ടീ ബാ​ഗുകൾ വീട്ടിൽ മറ്റ് നിരവധി കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോ​ഗിക്കാം
  • എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ഇവയുടെ ഉപയോ​ഗങ്ങൾ എന്ന് അറിയാം

Used Tea Bag Uses: ഉപയോ​ഗിച്ച ടീ ബാ​ഗുകൾ വലിച്ചെറിയാൻ വരട്ടെ... ഇത്രയും ​ഗുണങ്ങൾ!

ടീ ബാ​ഗ് എളുപ്പത്തിൽ ചായ തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. എന്നാൽ ഒരു തവണ ഉപയോ​ഗിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ കളയുകയാണ് പലരും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ, ചിലർ ഒരു ടീ ബാ​ഗിനെ കൊണ്ട് ഒന്നിലധികം തവണ ചായ തയ്യാറാക്കാനും ഉപയോ​ഗിക്കും. എന്നാൽ, ഉപയോ​ഗിച്ച ടീ ബാ​ഗിന് ഇതിലേറെ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ?

നിങ്ങൾ ചെടികളെയും പൂക്കളെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഉപയോ​ഗം കഴിഞ്ഞ ടീ ബാ​ഗ് വലിച്ചെറിയാൻ വരട്ടെ! ഇവ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ബേസ് ലെയറായി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോ​ഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവ വിപണിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന കളനാശിനികൾക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ ആകില്ലെങ്കിലും ഇവ കളകളെ താൽക്കാലികമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കും.

പോഷകങ്ങൾ നൽകി മണ്ണിന്റെ ​ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തും. ഇത് ചെടികളെ ആരോ​ഗ്യത്തോടെ വളരാൻ സഹായിക്കും. പ്രാണികളെയും എലികളെയും പൂന്തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താനും ടീ ബാ​ഗുകൾ ഫലപ്രദമാണ്. പ്രാണികൾ, എലികൾ എന്നീ ജീവികളുടെ ശല്യം കൂടുതലായി നേരിടുന്ന ചെടികൾക്ക് സമീപം ടീ ബാ​ഗുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇവയെ അകറ്റി നിർത്താൻ സഹായിക്കും. 

വീടിനുള്ളിലെ ദുർ​ഗന്ധം തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ടീ ബാ​ഗ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ദുർ​ഗന്ധം അകറ്റാൻ സഹായിക്കും. ഇതിനായി ഉപയോ​ഗിച്ച ടീ ബാ​ഗുകൾ ഉണക്കിയെടുത്ത് ഷൂസ്, ഫ്രിഡ്ജ്, അലമാര, വേസ്റ്റ് ബിൻ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടങ്ങളിലുള്ള അമിത ദുർ​ഗന്ധം ടീ ബാ​ഗ് വലിച്ചെടുക്കും. ഇതുവഴി വീടിനുള്ളിൽ ദുർ​ഗന്ധം ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും.

ചെടികളും തൈകളും മുളപ്പിച്ച് എടുക്കുന്നതിന് ടീ ബാ​ഗുകൾ നല്ലതാണ്. ഇതിനായി ടീ ബാ​ഗിന്റെ ഒരു ഭാ​ഗം തുറന്ന് ഇതിലെ പൊടി നനച്ച് വിത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ നനവ് നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. തുടർന്ന് ഇത് വെയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. തൈ ആരോ​ഗ്യത്തോടെ കിളിർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മാറ്റി നടാൻ പാകമാകുന്ന സമയത്ത് ഇവ ചെടിച്ചട്ടികളിലേക്കോ മണ്ണിലേക്കോ ഈ ടീ ബാ​ഗിന് ഒപ്പം തന്നെ മാറ്റി നടാവുന്നതാണ്.

