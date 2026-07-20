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Vitamin D Deficiency: ചെമ്മരിയാടിന്റെ രോമത്തിൽ നിന്നല്ല, സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിറ്റാമിൻ D3

വെയിൽ ഉണ്ടായിട്ടും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിറ്റാമിൻ ഡി കുറവ്! സസ്യാഹാരികൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുമായി സസ്യാധിഷ്ഠിത D3. അനുമതി നൽകി FSSAI.

Written ByAjitha KumariEdited By:Ajitha Kumari
Published: Jul 20, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:14 PM IST
Vitamin D Deficiency: ചെമ്മരിയാടിന്റെ രോമത്തിൽ നിന്നല്ല, സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിറ്റാമിൻ D3
Image Credit: zee newsSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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