/Vitamin D Deficiency: ചെമ്മരിയാടിന്റെ രോമത്തിൽ നിന്നല്ല, സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിറ്റാമിൻ D3

Vitamin D Deficiency: പരമാവധി സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നിലാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലും വലിയൊരു ശതമാനം ഇന്ത്യക്കാർക്കും വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ (Vitamin D) കുറവുണ്ട്. വർഷം മുഴുവൻ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിച്ചിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയിൽ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന് വിറ്റാമിൻ ഡി-യുടെ കുറവുണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
കൂടുതൽ സമയവും ഇന്ത്യക്കാർ വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലുമാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത്. കൂടാതെ വായുമലിനീകരണം, ശരീരമാസകലം മൂടുന്ന വസ്ത്രധാരണ രീതി, ഭക്ഷണത്തിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി-യുടെ കുറവ് എന്നിവ എല്ലാമാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി-യുടെ കുറവിന്റെ കാരണം. 'നിശ്ശബ്ദ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രശ്നം' (Silent public health problem) എന്നാണ് ഇതിനെ വിദഗ്ധർ വിശദീകരിക്കുന്നത്.
പുണെയിലെ റൂബി ഹാൾ ക്ലിനിക്കിലെ ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റായ ഡോ. സുധ സുഭാന ദേശായി പറയുന്നത് പ്രകാരം. ഇന്ത്യയിലെ വിറ്റാമിൻ ഡി കുറവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ വിറ്റാമിൻ ഡി3 ഘടകം (Vitamin D3 ingredient) ഹെൽത്ത് ഫുഡുകളിലും, ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കലുകളിലും (Nutraceuticals), പോഷകങ്ങൾ ചേർത്ത മറ്റ് ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (FSSAI) അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പരമ്പരാഗതമായി വിറ്റാമിൻ ഡി3 നിർമ്മിക്കുന്നത് ചെമ്മരിയാടിന്റെ രോമത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന 'ലാനോലിൻ' (lanolin) ഉപയോഗിച്ചാണ്. അതിനാൽ തന്നെ പുതിയ അംഗീകാരം നിർണായകമായ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ്. സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ഡി3 സസ്യാഹാരികൾക്ക് പുതിയ ഓപ്ഷൻ നൽകുന്നതിനൊപ്പം ഭക്ഷ്യ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ബദൽ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും.
സസ്യാധിഷ്ഠിത വിറ്റാമിൻ ഡി 3 ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറിയലുകൾ (Breakfast cereals), പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യ എണ്ണകൾ, പാനീയങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ളവയിൽ സസ്യധിഷ്ഠിത വിറ്റാമിൻ ഡി3 ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വഴി, ജനസംഖ്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളുടെയും വിറ്റാമിൻ ഡി-യുടെ അളവ് വർദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കും.
വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയവർക്ക് സപ്ലിമെന്റുകൾ വിലപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഇത് ലഭ്യമാകണമെന്നില്ല അതിനാൽ തന്നെ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും വരാതെ ആളുകളുടെ ആവശ്യകത നിറവേറ്റുന്ന ഒരു വിറ്റാമിൻ ഡി3 സ്രോതസ്സ് ഇന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഈ ഘടകം കൊണ്ട് മാത്രം ഇന്ത്യയിലെ വിറ്റാമിൻ ഡി കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല.
പതിവായി എന്നാൽ സുരക്ഷിതമായി തന്നെ വെയിൽ കൊള്ളുക, സമീകൃതാഹാരം പിന്തുടരുക, വൈദ്യോപദേശപ്രകാരമുള്ള ശരിയായ സപ്ലിമെന്റേഷൻ എടുക്കുക, ഭക്ഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മികച്ച രീതിയിലാക്കുക എന്നിവയെല്ലാം പ്രധാനമാണ്. സസ്യധിഷ്ഠിത വിറ്റാമിൻ ഡി3 ഈ സ്വാഭാവിക മാർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് പകരക്കാരനാകാതെ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് വിറ്റാമിൻ എത്തിക്കാനുള്ള മാർഗമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.
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