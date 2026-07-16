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Monsoon diet for children: മഴക്കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കണോ? എന്നാൽ ഇത് കഴിച്ചോളൂ

മഴക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാന് എന്ത് നൽകണം, എന്ത് ഒഴിവാക്കാം. കുട്ടികളിലെ നിർജ്ജലീകരണവും അണുബാധയും തടയാൻ ഈ മൺസൂൺ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ സൂപ്പർ.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 16, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:39 PM IST
Monsoon diet for children: മഴക്കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കണോ? എന്നാൽ ഇത് കഴിച്ചോളൂ
Image Credit: zee newsSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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