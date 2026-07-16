/Monsoon diet for children: മഴക്കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കണോ? എന്നാൽ ഇത് കഴിച്ചോളൂ

വേനലിന് വിരാമമായി കാലവർഷം തകർക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് കുട്ടികളിൽ അണുബാധ, വയറുവേദന, മറ്റ് മഴക്കാല രോഗങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. കുട്ടികളിൽ വിശപ്പില്ലായ്മ, ജലദോഷം, ചുമ, വയറിളക്കം, വൈറൽ പനി എന്നിവയുണ്ടാകും. ഇത്തരം അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ സമീകൃതാഹാരം കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നത് പ്രധാനമാണ്.
സെക്കന്തരാബാദിലെ യശോദ ഹോസ്പിറ്റൽസ്, ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററിലെ കൺസൾട്ടന്റ് പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോ. എൻ. വർഷ മോണിക്ക റെഡ്ഡി പറയുന്ന പ്രകാരം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഭക്ഷണം നൽകി അവരുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എന്നാണ്.
മഴക്കാലം ബാക്ടീരിയകൾ, വൈറസ്, ഫംഗസ് എന്നിവ വളരുന്നതിന് അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷമാണ്. കുട്ടികളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി പൂർണ്ണമായി വികസിക്കാത്തതിനാൽ അവർക്ക് രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത ഈ സമയത്ത് കൂടുതലാണ്. പോഷകസമൃദ്ധമായ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് അണുബാധയെ ചെറുക്കാനും, രോഗം വന്നാൽ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO) പറയുന്നത് പ്രകാരം പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പ്രോട്ടീൻ, ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പ് എന്നിവയടങ്ങിയ മികച്ചൊരു ഭക്ഷണരീതി അത്യാവശ്യമാണ്. സെന്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷനും (CDC) പറയുന്നത് പ്രകാരം ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ പോഷകാഹാരം ഒരു പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.
എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കുന്നതും അതേസമയം പോഷകങ്ങൾ നൽകുന്നതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ വേണം കുട്ടികൾക്ക് നൽകാൻ.
പച്ചക്കറികൾ: പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ, ചുരയ്ക്ക, മത്തങ്ങ, ചീര മുതലായ വിറ്റാമിൻ, ധാതുക്കൾ, നാരുകൾ എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങി പച്ചക്കറികൾ വേണം കുട്ടികൾക്ക് നൽകാൻ.
പഴങ്ങൾ: പഴം പപ്പായയും തുടങ്ങി എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കുന്ന പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ വേണം കുട്ടികൾക്ക് നൽകാൻ. ഓറഞ്ച്, മധുരനാരങ്ങ, നെല്ലിക്ക തുടങ്ങിയ വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയ പഴങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നിലനിർത്താൻ കഴിയും.
പ്രോട്ടീൻ സമ്പുഷ്ടം: മുട്ട, പയർ, പരിപ്പ്, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ, പനീർ എന്നിവ പേശികളെ വികസിപ്പിക്കാനും ശരീരത്തിലെ കലകളെ (Tissues) നന്നാക്കാനും സഹായിക്കും.
കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ: അരി, ഗോതമ്പ്, ഓട്സ്, തിന എന്നിവ ശരീരത്തിൽ ദീർഘനേരം ഊർജ്ജം നൽകാനും ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും.
പ്രോബയോട്ടിക്സ്: തൈരിലും മോരിലും ശരീരത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. ഇത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്.
മഴക്കാലത്ത് പനി, വയറിളക്കം, ഛർദ്ദി എന്നിവ കാരണം കുട്ടികളിൽ നിർജ്ജലീകരണം ഉണ്ടാകാം. പകൽ സമയത്ത് അവർ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ചില ആരോഗ്യകരമായ പാനീയങ്ങളിൽ ഇവയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു...
. വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന സൂപ്പുകൾ
. തേങ്ങാവെള്ളം
. വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ മോര്
. തിളപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത കുടിവെള്ളം
നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് (NIH) വ്യക്തമാക്കുന്നത്, ശരീരത്തിന്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമായി നടക്കാനും ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും ശരീരത്തിലെ ദ്രാവകങ്ങളുടെയും (Body fluids) ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളുടെയും (Electrolytes) കൃത്യമായ പങ്ക് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാണ്.
മഴക്കാലത്ത് ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയ്ക്കും അണുബാധയ്ക്കും കാരണമാകും. മഴക്കാലത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ട ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ നോക്കാം...
. വഴിയോര ഭക്ഷണങ്ങൾ
. വറുത്തതും കൊഴുപ്പുള്ളതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ
. വഴിയോരത്ത് മുറിച്ച് വിൽക്കുന്ന പഴങ്ങൾ
. പഴകിയതോ ശരിയായ രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കാത്തതോ ആയ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ
(Disclaimer: ഈ ലേഖനത്തിൽ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ അറിവിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, ഇത് വൈദ്യോപദേശത്തിന് പകരമാവില്ല.)
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