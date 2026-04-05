World Health Day 2026: വണ്ണം കുറയ്ക്കണം, പക്ഷേ ജിമ്മിൽ പോകാൻ മടിയാണോ? വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന വ്യായാമങ്ങൾ ഇതാ...

ഫിറ്റ്നസ് നോക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? പക്ഷേ ജിമ്മിൽ പോകാൻ സമയമില്ലേ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള കുറച്ച് ഹോം വർക്കൗട്ട്സുകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതെ ജിമ്മിൽ പോയാൽ മാത്രമല്ല ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാന പറ്റുന്നത്. നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നും അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ശരീരം ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കാൻ വളരെ ലളിതമായ നിരവധി വ്യായാമങ്ങൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. പതിവായി ഈ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്താൽ ജിമ്മിൽ പോകുന്ന അതേ ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.
വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന വ്യായാമങ്ങൾ
1. പുഷ്-അപ്പുകൾ (Push-ups): വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും ലളിതമായ വ്യായാമമാണ് പുഷ്-അപ്പ്. ഇത് നിത്യവും ചെയ്യുന്നത് കൈകൾക്കും നെഞ്ചിനും തോളിനും കരുത്ത് നൽകാൻ സഹായിക്കും.
2. സ്ക്വാറ്റുകൾ (Squats): സ്ക്വാറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കാലിലെ പേശികളെ ബലപ്പെടുത്താനാകും. ശരീരത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗം ഉറയ്ക്കാനും ഈ വ്യായാമം സഹായകമാണ്.
3. പ്ലാങ്ക് (Plank): വയറിലെ കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച വ്യായാമമാണിത്. ഇത് ശരീരത്തിന്റെ ബാലൻസ് നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്നു.
4. ലഞ്ചസ് (Lunges): കാലുകളുടെ വഴക്കവും കരുത്തും വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ലഞ്ചസ് വ്യായാമം.
5. ബർപ്പീസ് (Burpees): നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മുഴുവനായും ഗുണം ചെയ്യുന്ന വ്യായാമമാണിത്. ഈ വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരം മുഴുവനും ചലിക്കും. ഹൃദയാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. വേഗത്തിൽ കലോറി എരിച്ചുകളയാനും ഈ വ്യായാമം സഹായിക്കുന്നു.
6. സ്കിപ്പിംഗ് (Skipping): സ്കിപ്പിംഗ് ഒരുവിധം ആളുകൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യായാമമായിരിക്കും. ഹൃദയമിടിപ്പ് വർധിപ്പിക്കാനും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും വളരെ ലളിതവും എളുപ്പവുമായിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗമാണിത്.
ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അവിടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടാകും. ഒരു ട്രെയിനറുടെ സഹായത്തോടെ മാത്രമെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഓരോ വർക്കൗട്ടും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ശരിയായ രീതിയിൽ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് തിരിച്ചടിയാകും.
അതേസമയം വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം..
1. വാം-അപ്പ് - വ്യായാമം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ വാം അപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒറ്റയടിക്ക് വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം. അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് വാം അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്.
2. കൃത്യത - ഒരു ആഴ്ചയിൽ ചുരുങ്ങിയത് 4 അല്ലെങ്കിൽ 5 ദിവസമെങ്കിലും വ്യായാമം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം ലഭിക്കുകയുമില്ല, ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടാനും തുടങ്ങും.
3. ഭക്ഷണം - വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമാണ് ഭക്ഷണവും. വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ധാരാളം ഭക്ഷണവും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ ധാരാളം വെള്ളവും കുടിക്കുന്നത് ഫലം വേഗത്തിലാക്കും.
4. വിശ്രമം - ആഴ്ചയിൽ 4-5 ദിവസം മാത്രം വ്യായാമം ചെയ്താൽ മതി. ഒരു വ്യായാമം ഒഴിവാക്കുന്നത് പേശികൾക്ക് വിശ്രമം നൽകാൻ സഹായിക്കും.
