കരളിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. മൊത്തത്തിലുള്ള ശാരീരിക സൗഖ്യത്തിന് ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രധാന അവയവമാണ് കരൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരൾ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ചിട്ടയായ വ്യായാമവും ഭക്ഷണ ക്രമവുമൊക്കെ ശീലിച്ച് പോന്നാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് കരളിനെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാനാകും.
ചിലപ്പോൾ കരൾ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നും അത് അപകടത്തിലാണെന്നുമുള്ള ചില സൂചനകൾ ശരീരം നമുക്ക് നൽകാറുണ്ട്. അവ കൃത്യമായി മനസിലാക്കി ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ജീവന് പോലും ഭീഷണിയാകുമത്. കരൾ പ്രശ്നത്തിലാണ് എന്ന് ശരീരം നൽകുന്ന ചില പ്രധാന മുന്നറിയിപ്പ് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇവ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത്. അത് ഗുരുതരമായ കരൾ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.
കരൾ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ...
1. ത്വക്കിലും കണ്ണിലും മഞ്ഞനിറം അഥവാ ജോണ്ടിസ് - കരളിന് ബിലിറൂബിൻ ശരിയായി നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് ജോണ്ടിസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കണ്ണ്, നഖം, ചർമ്മം എന്നിവയ്ക്ക് മഞ്ഞനിറമാകുന്നുവെന്ന് തോന്നിയാൽ ഉടൻ വൈദ്യ സഹായം തേടണം.
2. വയറുവേദന, വീക്കം: വയറിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വലതുവശത്തായി വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതോ വയർ അമിതമായി വീർക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. കരൾ വീക്കത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകാം.
3. കാലിലും ഉപ്പൂറ്റിയിലും വീക്കം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കരളിലെ തകരാറുകൾ മൂലമായിരിക്കാം. കരളിന്റെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലായാൽ ശരീരത്തിലെ ദ്രാവകങ്ങൾ കാലുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുംച അത് വീക്കം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.
4. വിട്ടുമാറാത്ത ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്നതും കരളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലാകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാകാം. എപ്പോഴും തളർച്ചയും ഊർജ്ജമില്ലായ്മയും അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വൈദ്യസഹായം തേടുക. വിശപ്പില്ലായ്മയും ഓക്കാനവും ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാണ്.
5. കരളിന്റെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലാകുമ്പോൾ മൂത്രം കടും മഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
6. ചർമ്മത്തിൽ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതും കരളിന്റെ തകരാർ മൂലമുണ്ടാകുന്നതാണ്. പിത്തരസം രക്തത്തിൽ കലരുമ്പോൾ ചർമ്മത്തിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകാൻ കാരണമാകും.
