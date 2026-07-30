/Brain Health: ദീർഘനേരം ടിവി കാണുന്ന ശീലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ

വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല, തലച്ചോറിനെയും ബാധിക്കും. 40 മുതൽ 65 വയസിന് ഇടയിലുള്ള വ്യക്തികൾ സ്ഥിരമായി ടെലിവിഷൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പിന്നീട് ഓർമ്മശക്തിയെയും തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവിനെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതായി പഠനം കണ്ടെത്തി.
എത്ര സമയം ഇരിക്കുന്നു എന്നതിലുപരി, ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനമെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. വെറുതെയിരുന്ന്
ടെലിവിഷൻ കാണുന്നതിന് പകരം മനസ്സിന് ചെറിയൊരു ജോലിയോ ചിന്തയോ നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്.
എന്താണ് പഠനം പറയുന്നത്?
അൽഷിമേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിമെൻഷ്യ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദീർഘകാലമായി നടത്തിവന്ന 'അതെറോസ്ക്ലിറോസിസ് റിസ്ക് ഇൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്' (എആർഐസി) പഠനത്തിൽ ഏകദേശം 1,700 മുതിർന്നവരെ 24 വർഷത്തോളമാണ് നിരീക്ഷിച്ചത്. ഇതിൽ പതിവായി ടെലിവിഷൻ കാണുന്നവരിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.
ഓർമ്മശക്തിയും ചിന്താശേഷിയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ചുരുങ്ങുന്നു.
തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും കാര്യങ്ങൾ കാണാനും സഹായിക്കുന്ന തലച്ചോറിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളുടെ വലിപ്പവും കുറയുന്നു.
തലച്ചോറിലെ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നു.
പ്രായക്കൂടുതൽ തോന്നിക്കുന്ന അവസ്ഥയും പക്ഷാഘാത സാധ്യതയും ഓർമ്മക്കുറവും ഉണ്ടാകുന്നു.
പക്ഷെ ടെലിവിഷൻ കാണുമ്പോൾ പോലും വെറുതെയിരിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. വെറുതെയിരുന്നു ടെലിവിഷൻ കാണുന്നവരുടെ തലച്ചോറിനാണ് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നത്.
ടെലിവിഷൻ കാണുന്നത് തലച്ചോറിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
ഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ടെലിവിഷൻ കാണുന്നത് തലച്ചോറിന് വലിയ പണിയൊന്നും നൽകാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പുസ്തകം വായിക്കുകയോ, ജോലി ചെയ്യുകയോ, പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് മനസിനെ സജീവമാക്കും. വർഷങ്ങളോളം മനസ്സിന് ജോലിയൊന്നുമില്ലാതെ ടെലിവിഷൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് തലച്ചോറിന്റെ ഘടനയെത്തന്നെ ബാധിച്ചേക്കാം. തലച്ചോറിനെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്താൻ ശാരീരിക വ്യായാമം എത്ര പ്രധാനമാണോ, അത്രതന്നെ പ്രധാനമാണ് മനസിന് ചിന്തയും ജോലിയും നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്.
തലച്ചോറിനെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം?
വെറുതെയിരുന്ന് ടെലിവിഷൻ കാണുന്നത് ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല, തലച്ചോറിനെയും ബാധിക്കും. മധ്യവയസ്കരിൽ സ്ഥിരമായി ടെലിവിഷൻ കാണുന്ന ശീലമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പിൽക്കാലത്ത് ഓർമ്മശക്തിയെയും ചിന്താശേഷിയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതായി പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇതിന് പകരം പുസ്തകം വായിക്കുകയോ ജോലി ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ഇത് മനസിനെ സജീവമാക്കും. ഏത് പ്രായത്തിലാണെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക, വായന ശീലമാക്കുക, കൂട്ടുകാരുമായി ഇടപഴകുക, കൃത്യമായി വ്യായാമം ചെയ്യുക. ഇത്തരം ശീലങ്ങൾ പ്രായമായാലും തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.
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