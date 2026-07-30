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Brain Health: ദീർഘനേരം ടിവി കാണുന്ന ശീലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ

Brain Health And Memory: വെറുതെയിരുന്നു ടെലിവിഷൻ കാണുന്നവരുടെ തലച്ചോറിന് ഗുരുതരമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതായി പഠന റിപ്പോർട്ട്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 30, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:10 PM IST
Brain Health: ദീർഘനേരം ടിവി കാണുന്ന ശീലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ
Image Credit: AI Image

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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