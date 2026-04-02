World Health Day 2026: നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം

നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലേ? ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. തിരക്കേറിയ ജീവിതശൈലിയിൽ പലപ്പോഴും വെള്ളം കുടിക്കാൻ നമ്മൾ മറന്നുപോകും. എന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് ജലാംശം നിലനിർത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക
ചൂട് വർധിച്ചുവരികയാണെങ്കിലും തിരക്കേറിയ ജീവിതശൈലിയിൽ പലപ്പോഴും നാം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് മറന്നുപോകും. എന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് ജലാംശം വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. നേരിയ തോതിലുള്ള നിർജ്ജലീകരണം പോലും ദഹനം, മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ ദൈനംദിന ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങുന്നതുവരെ മിക്ക ആളുകളും തങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല എന്ന വസ്തുത തിരിച്ചറിയാറില്ല.
ജലാംശം നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം
മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം വെള്ളമാണ്. ശരീരത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ജലം ആവശ്യമാണ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ), സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ (സിഡിസി) എന്നിവയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, ശരീരത്തിന് ഊർജ്ജം നൽകാനും രക്തചംക്രമണം സുഗമമാക്കാനും വിഷാംശങ്ങൾ പുറന്തള്ളാനും ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ജലാംശം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം, സന്ധികളിലെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സന്തുലിതാവസ്ഥ എന്നിവയ്ക്ക് ജലാംശം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് (എൻഐഎച്ച്) ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ജലാംശത്തിലുണ്ടാകുന്ന നേരിയ കുറവ് പോലും ഏകാഗ്രതയെയും മാനസികാവസ്ഥയെയും കായികക്ഷമതയെയും ബാധിക്കാം. ശരീരത്തിലെ ജലത്തിന്റെ അളവിൽ 1-2 ശതമാനം കുറവുണ്ടായാൽ പോലും ചിന്താശേഷിയെയും ഓർമ്മശക്തിയെയും അത് ബാധിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
നിർജ്ജലീകരണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ
ക്ലീവ്ലാൻഡ് ക്ലിനിക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അനുസരിച്ച്, നിർജ്ജലീകരണത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ അത്ര പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടെന്നു വരില്ല. എന്നാൽ താഴെ പറയുന്നവ മുൻകൂട്ടി കാണുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളാണ്. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാം.
തുടർച്ചയായ ക്ഷീണം
വായും ചുണ്ടും വരളുന്നത്
തലവേദന, തലകറക്കം
മൂത്രത്തിന് കടുത്ത മഞ്ഞനിറം
ഏകാഗ്രത കുറവ്
പേശിവലിവ്
ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അസന്തുലിതാവസ്ഥ, ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക്, വൃക്കരോഗങ്ങൾ, വൃക്കയിലെ കല്ല്, കോമ, മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന ഷോക്ക് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
നിർജ്ജലീകരണത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ
അമിതമായ ചൂടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ, ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവ്, പകർച്ചവ്യാധികൾ എന്നിവ നിർജ്ജലീകരണം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ്. വേനൽക്കാലത്ത് അമിതമായി വിയർക്കുന്നതും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാത്തതും നിർജ്ജലീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളികൾ, വെയിലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ എന്നിവർക്ക് നിർജ്ജലീകരണം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
ദിവസവും എത്ര വെള്ളം കുടിക്കണം?
ഒരാൾ ഒരു ദിവസം എത്ര വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നത് അവരുടെ പ്രായം, ശാരീരിക അധ്വാനം, അവർ ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ കാലാവസ്ഥ, ആരോഗ്യസ്ഥിതി എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. എങ്കിലും, സാധാരണഗതിയിൽ മുതിർന്നവർ ഒരു ദിവസം ഏകദേശം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ വരെ ദ്രാവകങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിലും വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോഴും കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
ജലാംശം നിലനിർത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ
എപ്പോഴും ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ കയ്യിൽ കരുതുക.
മധുരപാനീയങ്ങൾക്ക് പകരം സാധാരണ വെള്ളം കുടിക്കുക.
ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ആവശ്യപ്പെടുക.
വെള്ളത്തിൽ നാരങ്ങയോ മറ്റോ ചേർക്കാം.
പ്രായമായവരോ കുഞ്ഞുങ്ങളോ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവർ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. വെള്ളത്തിന് പുറമെ തണ്ണിമത്തൻ പോലെയുള്ള പഴങ്ങൾ, സൂപ്പ്, ഐസ്ക്രീം തുടങ്ങിയവ നൽകുന്നതും നല്ലതാണ്.
ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ
ശരിയായ രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് സന്ധികൾക്ക് അയവ് നൽകാനും ശരീരതാപനില ക്രമീകരിക്കാനും ദഹനം സുഗമമാക്കാനും വായുസഞ്ചാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു. മെഡിക്കൽ ന്യൂസ് ടുഡേയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, മുതിർന്ന സ്ത്രീകൾ പ്രതിദിനം ഏകദേശം 11.5 കപ്പ് വെള്ളവും പുരുഷന്മാർ 15.5 കപ്പ് വെള്ളവും കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.
എപ്പോൾ വൈദ്യസഹായം തേടണം?
കൈലാഷ് ദീപക് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ മൻസി നിഗം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് കടുത്ത തലകറക്കം, ശക്തമായ തലവേദന, അമിതമായ ദാഹം, മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കുറയുക എന്നിവ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഇത് ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രശ്നമായി കണക്കാക്കി ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ്. കുട്ടികൾ, പ്രായമായവർ, ഗർഭിണികൾ, പ്രമേഹം, രക്താതിമർദ്ദം, വൃക്കരോഗങ്ങൾ എന്നിവയുള്ളവർ നിർജ്ജലീകരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണം.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.