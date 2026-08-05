Happiness: സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ ചില ചെറിയ വഴികൾ; 'ഹാപ്പിനസ് കാർഡ്' ഉണ്ടാക്കാം

സന്തോഷം വരാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? 'ഹാപ്പിനസ് കാർഡ്'(Happiness Card) നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് 'എന്താണ് ഈ ഹാപ്പിനസ് കാർഡ്' എന്നാകും. വളരെ ലളിതമായി സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള 10 കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കാർഡാണ് ഹാപ്പിനസ് കാർഡ്. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ഷീണവും നിരാശയും ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കപ്പ് കാപ്പി നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. മറ്റൊരാൾക്ക് ഈ കാപ്പിക്ക് പകരം മിഠായി ആയിരിക്കും സന്തോഷം കൊണ്ടുവരുക.
'ഹാപ്പിനസ് കാർഡ്' നിർമിക്കാം
നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഹാപ്പിനെസ് അംബാസഡറായ ആത്മൻ ഇൻ രവിയുടെ (Happy AiR- Atman in Ravi) അഭിപ്രായത്തിൽ, 'ഹാപ്പിനസ് കാർഡ്' നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ തയാറാക്കുക. വിഷമം തോന്നുമ്പോൾ ആ കാർഡ് നോക്കി നിങ്ങളുടെ മനസിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
അത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വളർത്തുമൃഗത്തോടൊപ്പം കളിക്കുന്നതാകാം, ഡ്രൈവിംഗിന് പോകുന്നതാകാം, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പാട്ട് കേൾക്കുന്നതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ കാണുന്നതാകാം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ആസ്വദിച്ചു കഴിക്കുന്നതാകാം. എന്തായാലും നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ട്. അവ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക.
മനസ് പറയുന്നത് കേൾക്കണോ?
മനസ്സ് എന്നാൽ അജ്ഞത, നെഗറ്റിവിറ്റി, ആഗ്രഹം എന്നിവയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുരിതമാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുക. നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഒരു 'ഹാപ്പിനസ് കാർഡ്' ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും, മനസ്സിനെ അതിൻ്റെ പാട്ടിന് വിട്ടാൽ അത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം കവർന്നെടുക്കും. സന്തോഷം പോയ ശേഷം സമ്പത്തുണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണ്? സന്തോഷം വീണ്ടെടുക്കുക എന്നാൽ മനസിൽ നിന്ന് ബോധത്തിലേക്കും, അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിയിലേക്കും, നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്കും മാറുകയാണ്.
ദിവസം എങ്ങനെ തുടങ്ങാം?
നിങ്ങൾ ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സന്തോഷത്തോടെയിരിക്കുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ചുറ്റുമുള്ള സാഹചര്യം എന്താണെങ്കിലും, ആളുകൾ എന്തുതന്നെ പറഞ്ഞാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ മാത്രമുണ്ടാകുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക.
ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലെ സന്തോഷം
വലിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ല ഒരിക്കലും സന്തോഷം നൽകുക. നമ്മൾ വർഷങ്ങളായി പഠിച്ച ഒരു തെറ്റായ പാഠമാണ് വിജയമാണ് സന്തോഷമെന്ന്. അതിനാൽ നമ്മൾ പേരിനും, പ്രശസ്തിക്കും, പണത്തിനും, വിജയത്തിനും പിന്നാലെ പോകാൻ തുടങ്ങി. കോടീശ്വരൻ ആയാൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുക. ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷം നൽകുന്നത്.
സന്തോഷം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
നിരാശയും സങ്കടവും നിങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കാനും ചിരിക്കാനും പഠിക്കുക. സന്തോഷം തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ സന്തോഷം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയണം. അതൊരു ശീലമാക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഇത്.
നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളെ പോസിറ്റീവാക്കാം
നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ കടന്നുവരുമ്പോൾ, അതിനെ പോസിറ്റീവ് ചിന്തകളാക്കി മാറ്റുക. നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തെ കവരാൻ അനുവദിക്കരുത്. .സന്തോഷം എന്നത് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ഇത് ശീലമാക്കിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സങ്കടത്തോടെ ഇരിക്കേണ്ടിവരില്ല.
കാരുണ്യവും നന്ദിയും
ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയും. ഒരാൾക്ക് ഒരു പുഞ്ചിരി നൽകുക. ഒരാൾക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങ് നൽകുക. ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നൽകുക. കൊടുക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും പഠിക്കുക. നിങ്ങളുടെ നന്മകളെ ഓർക്കുക. നന്ദിയുള്ള ഒരു മനസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഈ ലളിതമായ ശീലങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സന്തോഷവും സമാധാനവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞതാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കും.
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