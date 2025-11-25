English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Health & Lifestyle
  • Weight Loss Tips: ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനും ബദാം കഴിക്കാം... എങ്ങനെ, എപ്പോൾ, എത്രയെണ്ണം കഴിക്കണം

Weight Loss Tips: ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനും ബദാം കഴിക്കാം... എങ്ങനെ, എപ്പോൾ, എത്രയെണ്ണം കഴിക്കണം

Almond Benefits: വിറ്റാമിൻ ഇ, ഇരുമ്പ്, പ്രോട്ടീൻ, കാത്സ്യം, ഒമേ​ഗ 6, മ​ഗ്നീഷ്യം എന്നിവയുടെ മികച്ച ഉറവിടമാണ് ബദാം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 25, 2025, 03:24 PM IST
  • ബദാം കഴിക്കുന്നത് വിശപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും
  • ഇത് അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും

Read Also

  1. Almonds for Skin: ആരോഗ്യമുള്ള തിളക്കവുമുള്ള ചർമ്മത്തിന് രാവിലെ അല്പം ബദാം കഴിക്കാം

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today (24.11.2025): ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today (24.11.2025): ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
Kerala SS 495 Lottery Result Today: സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SS 495 Lottery Result Today: സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Nov 24 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ രാശിക്കുണ്ടോ ഈ ഭാഗ്യം? നവംബർ 24 പ്രണയ ജാതകം
12
Love Horoscope
Nov 24 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ രാശിക്കുണ്ടോ ഈ ഭാഗ്യം? നവംബർ 24 പ്രണയ ജാതകം
Ruchak Rajyog: രുചക രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വിധിയെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന ഭാഗ്യം..!
5
Ruchak Rajayoga
Ruchak Rajyog: രുചക രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വിധിയെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന ഭാഗ്യം..!
Weight Loss Tips: ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനും ബദാം കഴിക്കാം... എങ്ങനെ, എപ്പോൾ, എത്രയെണ്ണം കഴിക്കണം

ബദാം വളരെ പോഷകസമ്പുഷ്ടമായ ഭക്ഷണമാണ്. വിറ്റാമിൻ ഇ, ഇരുമ്പ്, പ്രോട്ടീൻ, കാത്സ്യം, ഒമേ​ഗ 6, മ​ഗ്നീഷ്യം എന്നിവയുടെ മികച്ച ഉറവിടമാണിത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നട്സാണ് ബദാം. എന്നാൽ, ശരരീഭാരം വ‍ർധിപ്പിക്കാനും കുറയ്ക്കാനും ബദാം നല്ലതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? ഇത് കഴിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത്.

Add Zee News as a Preferred Source

മുതിർന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ഔൺസ് ( 28 ​ഗ്രാം ) അല്ലെങ്കിൽ 23 എണ്ണം ആണ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ, ശരീരഭാരം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇതിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരാം. ബദാം പോഷകസമ‍ൃദ്ധമാണ്.

ഇത് വിശപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ, അവയിൽ കലോറി കൂടുതലുമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ മിതമായ അളവിൽ ബദാം കഴിക്കുന്നത് വിശപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇത് അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ പ്രതിദിനം അഞ്ച് മുതൽ 10 വരെ ബദാം ആണ് കഴിക്കേണ്ടത്.

അതേസമയം, ശരീരഭാരം വർധിപ്പിക്കാൻ പ്രതിദിനം 30 മുതൽ 35 വരെ ബദാം കഴിക്കണം. കാരണം, ആരോ​ഗ്യകരമായി ശരീരഭാരം വർധിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ കലോറി ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ആരോ​ഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകളാലും പ്രോട്ടീനുകളാലും സമ്പുഷ്ടമായ ബദാം ശരീരഭാരം വ‍ർധിപ്പിക്കാൻ മികച്ചതാണ്.

ALSO READ: കാൻസർ സാധ്യത കുറയ്ക്കും... ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇവ

ഉണങ്ങിയ ബദാം കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ദഹിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാൽ ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് വയറുവേദന, ​ഗ്യാസ് തുടങ്ങിയ ആരോ​ഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. അതിനാൽ, ബദാം കുതിർത്ത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് ദഹനപ്രക്രിയ എളുപ്പത്തിലാക്കും.

8-12 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത ബദാം കഴിക്കുന്നത് ആരോ​ഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. ഇത് ബദാമിന്റെ പോഷക ​ഗുണങ്ങളും വർധിപ്പിക്കും. അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ചില പഴങ്ങൾക്കൊപ്പം ബദാം കഴിക്കരുത് എന്നത്.

ഓറഞ്ച്, നാരങ്ങ, മുന്തിരി തുടങ്ങിയ സിട്രസ് പഴങ്ങൾക്കൊപ്പം ബദാം കഴിക്കരുത്. പാൽ ഉത്പന്നങ്ങളും ബദാമും ഒന്നിച്ച് കഴിക്കുന്നത് ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ചീര, ബീറ്റ്റൂട്ട്, മധുരക്കിഴങ്ങ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ബദാം കഴിക്കുന്നതും ആരോ​ഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല. ഇവ വൃക്കയിൽ കല്ലുണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

weight loss tipsAlmond Benefits

Trending News