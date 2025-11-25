Weight Loss Tips: ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനും ബദാം കഴിക്കാം... എങ്ങനെ, എപ്പോൾ, എത്രയെണ്ണം കഴിക്കണം

ബദാം വളരെ പോഷകസമ്പുഷ്ടമായ ഭക്ഷണമാണ്. വിറ്റാമിൻ ഇ, ഇരുമ്പ്, പ്രോട്ടീൻ, കാത്സ്യം, ഒമേഗ 6, മഗ്നീഷ്യം എന്നിവയുടെ മികച്ച ഉറവിടമാണിത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നട്സാണ് ബദാം. എന്നാൽ, ശരരീഭാരം വർധിപ്പിക്കാനും കുറയ്ക്കാനും ബദാം നല്ലതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? ഇത് കഴിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത്.
മുതിർന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ഔൺസ് ( 28 ഗ്രാം ) അല്ലെങ്കിൽ 23 എണ്ണം ആണ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ, ശരീരഭാരം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇതിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരാം. ബദാം പോഷകസമൃദ്ധമാണ്.
ഇത് വിശപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ, അവയിൽ കലോറി കൂടുതലുമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ മിതമായ അളവിൽ ബദാം കഴിക്കുന്നത് വിശപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇത് അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ പ്രതിദിനം അഞ്ച് മുതൽ 10 വരെ ബദാം ആണ് കഴിക്കേണ്ടത്.
അതേസമയം, ശരീരഭാരം വർധിപ്പിക്കാൻ പ്രതിദിനം 30 മുതൽ 35 വരെ ബദാം കഴിക്കണം. കാരണം, ആരോഗ്യകരമായി ശരീരഭാരം വർധിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ കലോറി ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകളാലും പ്രോട്ടീനുകളാലും സമ്പുഷ്ടമായ ബദാം ശരീരഭാരം വർധിപ്പിക്കാൻ മികച്ചതാണ്.
ഉണങ്ങിയ ബദാം കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ദഹിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാൽ ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് വയറുവേദന, ഗ്യാസ് തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. അതിനാൽ, ബദാം കുതിർത്ത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് ദഹനപ്രക്രിയ എളുപ്പത്തിലാക്കും.
8-12 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത ബദാം കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. ഇത് ബദാമിന്റെ പോഷക ഗുണങ്ങളും വർധിപ്പിക്കും. അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ചില പഴങ്ങൾക്കൊപ്പം ബദാം കഴിക്കരുത് എന്നത്.
ഓറഞ്ച്, നാരങ്ങ, മുന്തിരി തുടങ്ങിയ സിട്രസ് പഴങ്ങൾക്കൊപ്പം ബദാം കഴിക്കരുത്. പാൽ ഉത്പന്നങ്ങളും ബദാമും ഒന്നിച്ച് കഴിക്കുന്നത് ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ചീര, ബീറ്റ്റൂട്ട്, മധുരക്കിഴങ്ങ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ബദാം കഴിക്കുന്നതും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല. ഇവ വൃക്കയിൽ കല്ലുണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകും.
