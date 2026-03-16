AI Psychosis: എഐ നിങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നോ? ചിന്തകളെ കാർന്നുതിന്നും ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ പുതിയ ഭ്രാന്ത്! എന്താണ് എഐ സൈക്കോസിസ്?

എഐയുടെ അമിതമായ ഉപയോഗമാണ് എഐ സൈക്കോസിസ് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 16, 2026, 09:07 PM IST
എന്തിനും ഏതിനും എഐയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇന്ന് വർധിച്ചുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല മേഖലകളിലും ഇത് വളരെയധികം ​ഗുണം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ഇതിന് ഒരുപാട് ദോഷവശങ്ങളുമുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഇന്ന് ചർച്ചയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് 'എഐ സൈക്കോസിസ്'. മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധർക്കിടയിൽ ഈ പ്രതിഭാസം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. എഐ സൈക്കോസിസിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം. 

എന്താണ് എഐ സൈക്കോസിസ്?

എഐയുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം, അതുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസിക നിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് 'എഐ സൈക്കോസിസ്' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ഇവർക്ക് ബന്ധം കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. ഏതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് എന്ന് ഇവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ വരും. ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ കൂടുതൽ സംഭാഷണാത്മകവും ജീവസുറ്റതുമാകുമ്പോൾ ചിലർക്ക് അതിനോട് വളരെ ആഴത്തിലുള്ളതും വൈകാരികവുമായ അടുപ്പമുണ്ടാകും. ഏകാന്തത, സമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടുന്നവരിൽ ഇത് കൂടുതലായിരിക്കും. 

എഐ സംവിധാനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ രീതി തന്നെ ഉപയോക്താക്കളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. എഐയുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉപയോക്താവിന്റെ വികാരങ്ങളെയോ ആശയങ്ങളെയോ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യുകയേ ഉള്ളൂ. ഇവരുടെ മനസിൽ നല്ല ചിന്തകൾക്ക് പകരം ദോഷകരമായ ചിന്തകളെയായിരിക്കും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ചില വ്യക്തികൾ എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടിനെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായോ, ഉപദേഷ്ടാവായോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രണയ പങ്കാളിയായോ ഒക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങിയേക്കാം. 

എഐ സൈക്കോസിസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ...

അമിതമായ ഉത്കണ്ഠ: എഐയെ അമിതമായി ഉപയോ​ഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എഐ സൈക്കോസിസ് എന്ന അവസ്ഥ മൂലം അമിതമായ ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാകും. ലോകത്തെ ഇത് മാറ്റിമറിക്കുമെന്നോ മനുഷ്യരെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നോ ഒക്കെയുള്ള പേടി മനസിൽ കടന്നുകൂടിയേക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. 

ഒറ്റപ്പെടൽ: കൂടുതൽ സമയം എഐയുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ ചിലർക്ക് യഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കടന്നുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. യഥാർത്ഥ ലോകത്തെ മനുഷ്യരുമായി സംസാരിക്കാൻ ഇവർ മടി കാണിക്കും. ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് മാത്രമായിരിക്കും ഇവരുടെ ജീവിതം. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കുമെല്ലാമുള്ള ഉത്തരം ഇവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സമൂഹവുമായി നിങ്ങൾക്ക് കണക്ഷനില്ലാതെയാകുന്നു.

ചിന്താഗതിയിലെ മാറ്റം: ഇത്തരക്കാരിലെ ചിന്താ​ഗതിയിൽ തന്നെ മാറ്റമുണ്ടാകും. ഇവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും എഐയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക.

