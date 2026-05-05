Hantavirus Outbreak: ചികിത്സ വൈകിയാൽ മരണം, പടരുന്നത് എലികളിലൂടെ; ഹന്റാവൈറസ് അണുബാധയേൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന എംവി ഹോണ്ടിയസ് എന്ന ക്രൂയിസ് കപ്പലിൽ ഹന്റാ വൈറസ് പടർന്നുപിടിച്ചത് ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ ആശങ്കയായിരിക്കുകയാണ്. അർജന്റീനയിൽ നിന്ന് കേപ് വെർഡെയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കപ്പലിൽ മൂന്ന് മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അറിയിച്ചു.
കപ്പലിനുള്ളിൽ വൈറസ് എങ്ങനെ വ്യാപിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അധികൃതർ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് ഇൻ മൈക്രോബയോളജി എന്ന ജേണലിലെ പഠനമനുസരിച്ച്, എലികൾ, വവ്വാലുകൾ തുടങ്ങിയ ജീവികളിലൂടെയാണ് ഹന്റാ വൈറസ് പ്രധാനമായും പടരുന്നത്. മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരുമ്പോൾ ഇത് മരണസാധ്യതയുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നമായി മാറുന്നു.
എന്താണ് ഹന്റാവൈറസ്?
എലികളിലൂടെയും മറ്റ് കരണ്ടുതീനി ജീവികളിലൂടെയും പടരുന്ന അപൂർവ്വമായ ഒരു വൈറസാണ് ഹന്റാ വൈറസ്. ഇവയുടെ മൂത്രം, വിസർജ്യം, ഉമിനീർ എന്നിവയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരുന്നത്. സാധാരണയായി ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന രോഗമാണിത്. ഹന്റാ വൈറസ് ബാധ ശ്വാസകോശത്തെയോ വൃക്കകളെയോ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭത്തിൽ പനി പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ വേഗത്തിൽ ആരോഗ്യാവസ്ഥ വഷളാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നേരത്തെയുള്ള രോഗനിർണയം പ്രധാനമാണ്.
ഹന്റാവൈറസ് പൾമണറി സിൻഡ്രോം
അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഓർത്തോ ഹന്റാവൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന അതിതീവ്രമായ ഒരു ശ്വാസകോശ രോഗമാണിത്. 40 ശതമാനമാണ് ഇതിന്റെ മരണനിരക്ക്. വൈറസ് ബാധിച്ച് ഏഴ് മുതൽ 39 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങും. തുടക്കത്തിൽ പനിയും പേശിവേദനയും അനുഭവപ്പെടും. പിന്നീട് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ശ്വാസകോശത്തിൽ ദ്രാവകം നിറയുന്ന പൾമണറി എഡിമ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇത് മാറും.
വൈറസ് പടരുന്നത് എങ്ങനെ?
കോവിഡ്-19 അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂ പോലെ ഹന്റാവൈറസ് സാധാരണയായി മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരാറില്ല. പ്രധാനമായും പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത് പകരുന്നത്. എലികളുടെ വിസർജ്യം കലർന്ന വായു ശ്വസിക്കുന്നത് വഴിയും വൈറസ് ബാധിച്ച പ്രതലങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ച ശേഷം മുഖത്തോ കണ്ണിലോ തൊടുന്നത് വഴിയും ഇത് പകരും. എലികളുടെ ഉമിനീർ, മൂത്രം എന്നിവയുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും അപൂർവ്വമായി എലികളുടെ കടിയേൽക്കുന്നത് വഴിയും വൈറസ് ശരീരത്തിലെത്തും.
ഹന്റാവൈറസിന്റെ ആദ്യകാല ലക്ഷണങ്ങൾ:
പനി
അമിതമായ പേശിവേദന
ക്ഷീണം
തലവേദന
ഗുരുതരമായ ലക്ഷണങ്ങൾ:
ശ്വാസതടസ്സം
തുടർച്ചയായ ചുമ
അമിതമായ കിതപ്പ്
ശ്വാസകോശത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കൽ
വൈറസുമായി സമ്പർക്കം വന്ന് 1-8 ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമേ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകൂ
കപ്പലിലെ രോഗവ്യാപനം ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഒരു അടഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്രയധികം ആളുകൾക്ക് രോഗം ബാധിച്ചത് അസാധാരണമാണ്.
പലർക്കും ഒരേ സമയം രോഗം ബാധിച്ചു.
രോഗത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്.
കപ്പലിലുള്ള പ്രായമായവരുടെ സാന്നിധ്യം (ഇവർക്ക് രോഗസാധ്യത കൂടുതലാണ്).
രോഗം വളരെ വേഗത്തിൽ തീവ്രമാകുന്നത്.
കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന എലികളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ കരയിലിറങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ സമ്പർക്കത്തിലൂടെയോ ആകാം വൈറസ് പടർന്നതെന്ന് വിദഗ്ധർ സംശയിക്കുന്നു.
രോഗം എത്രത്തോളം അപകടകരമാണ്?
ഹന്റാ വൈറസ് ബാധിച്ചവരിൽ മരണനിരക്ക് 30 മുതൽ 40 ശതമാനം വരെയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിന് പ്രത്യേകം ആന്റിവൈറൽ മരുന്നുകളോ ചികിത്സയോ നിലവിലില്ല. കൃത്യസമയത്ത് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് നൽകുന്ന സപ്പോർട്ടീവ് കെയർ മാത്രമാണ് ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം.
ആർക്കൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ രോഗസാധ്യത?
എലികൾ കൂടുതലായി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ.
കൃഷിപ്പണിക്കാർ.
വനമേഖലകളിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ.
ശുചിത്വം കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ വായുസഞ്ചാരം കുറഞ്ഞ ഇടങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ.
രോഗപ്രതിരോധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ
എലികളുമായോ അവയുടെ വിസർജ്യവുമായോ ഉള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക.
പരിസരങ്ങൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക.
പഴയ സാധനങ്ങളും മറ്റും സൂക്ഷിച്ച മുറികൾ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ മാസ്കും ഗ്ലൗസും ധരിക്കുക.
ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ എലികൾക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്ത വിധം സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക.
ചികിത്സാരീതികൾ
ഹന്റാവൈറസിന് പ്രത്യേക മരുന്നില്ലാത്തതിനാൽ, രോഗിയുടെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ചികിത്സകളാണ് നൽകുന്നത്. ശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവർക്ക് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പിയും ഗുരുതരാസ്ഥയിൽ വെന്റിലേറ്റർ സഹായവും നൽകുന്നു. ശ്വാസകോശത്തിൽ ദ്രാവകം നിറയുന്നത് തടയാൻ ഡോക്ടർമാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. നേരത്തെയുള്ള ചികിത്സ മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കും. അപൂർവ്വമാണെങ്കിലും ഹന്റാവൈറസ് ബാധ ഗൗരവമായി കാണേണ്ട ഒന്നാണ്. ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നതിലൂടെയും ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ വൈദ്യസഹായം തേടുന്നതിലൂടെയും രോഗത്തിന്റെ തീവ്രതയും മരണനിരക്കും കുറയ്ക്കാനാകും.
