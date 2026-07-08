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Smartphone Holes: സ്മാർട്ട് ഫോണിലെ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ, സ്പീക്കറല്ല പിന്നെയോ? വിശദമായി അറിയാം...

ഫോണിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ദ്വാരങ്ങൾ എന്തിനാണ്? ശബ്ദം പുറത്തുവിടാത്ത ഇവ പിന്നെ എന്തിനാണുള്ളത്?

Written ByKarthika V
Published: Jul 08, 2026, 09:23 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:23 PM IST
Smartphone Holes: സ്മാർട്ട് ഫോണിലെ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ, സ്പീക്കറല്ല പിന്നെയോ? വിശദമായി അറിയാം...
Image Credit: Smartphone | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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