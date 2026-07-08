/Smartphone Holes: സ്മാർട്ട് ഫോണിലെ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ, സ്പീക്കറല്ല പിന്നെയോ? വിശദമായി അറിയാം...

ഇന്ന് മിക്ക ആളുകളുടെയും കൈയിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണുണ്ട്. സ്മാർട്ട് ഫോൺ ശരിക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലയിടത്തും ദ്വാരങ്ങൾ കാണാം. സ്പീക്കറിന്റെ അടുത്തുള്ള ഈ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ ശബ്ദം പുറത്തുവിടാനുള്ളതല്ല. പിന്നെ എന്തിനായിരിക്കും ഈ ദ്വാരങ്ങൾ? ഫോണിന്റെ നിർമാണത്തിലുണ്ടായ എന്തെങ്കിലും പിശകാണോ? എന്നാൽ ഇത് നിർമാണത്തിലുണ്ടായ പിശകോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കറോ അല്ല. കോൾ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ഫോണിനെ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻഡാക്കുക എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ഈ ദ്വാരങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം.
ശബ്ദത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല
സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിലാണ് ദ്വാരങ്ങൾ. ഫോണിന്റെ മുകളിൽ, ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിന് സമീപം, ചാർജിംഗ് പോർട്ടിനടുത്ത് എന്നിങ്ങനെ. ഇതെല്ലാം ശബ്ദം പുറത്തുവിടാനുള്ളതല്ല. ഇവയിൽ പലതും മൈക്രോഫോൺ പോർട്ടുകളാണ്.
വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ സഹായിക്കും
ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് മൈക്രോഫോണിന് ചുറ്റും ഒന്നിലധികം ദ്വാരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു മൈക്രോഫോൺ പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം നേരിട്ട് ഒപ്പിയെടുക്കും. മറ്റ് മൈക്കുകൾ ചുറ്റുമുള്ള പശ്ചാത്തല ശബ്ദങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കും. തുടർന്ന് ഫോണിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഈ രണ്ട് ശബ്ദങ്ങളെയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുകയും 'ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് വേവ് ഇന്റർഫെറൻസ്' (Destructive wave interference) സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അനാവശ്യ ശബ്ദങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യും. ഇതുമൂലം നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും എത്ര വലിയ ബഹളം നടന്നാലും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മറുതലയ്ക്കുള്ള വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ സാധിക്കും.
മറ്റ് ദ്വാരങ്ങളോ?
സ്പീക്കറിനും മൈക്രോഫോണിനും ചുറ്റുമുള്ള ചില ദ്വാരങ്ങൾ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോണിനുള്ളിലേക്ക് വായു കടത്തിവിടാൻ ഇവയിൽ പലതും സഹായിക്കും. ഫോണിന്റെ വാട്ടർപ്രൂഫ് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രഷർ ബാലൻസിങ് വെന്റുകളായാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ദ്വാരങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ 'ഗോർ-ടെക്സ്' (Gore-Tex) പോലുള്ള പ്രത്യേക പാളിയുണ്ട്. ഇത് വെള്ളത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടാതെ തടയുകയും എന്നാൽ വായുവിന് സുഗമമായി കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കും. ഇതുമൂലം ഫോൺ അമിതമായി ചൂടാകില്ല. ഫോണിനുള്ളിലെ ചൂട് പുറന്തള്ളാൻ ഇത്തരം ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെയുള്ള വായുസഞ്ചാരം സഹായിക്കും.
സ്പീക്കറിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ
ഫോണിലെ സ്പീക്കർ ദ്വാരങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്പീക്കറിന്റെ ഉള്ളിൽ കട്ടിയില്ലാത്ത പേപ്പറോ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ കൊണ്ട് നിർമിച്ച വളരെ നേർത്ത ഒരു ഗ്രില്ല് പാളിയുണ്ട്. പൊടിയോ, വിരലുകളോ തട്ടാതെ സ്പീക്കറുകളെ സംരക്ഷിക്കാനാണിത്. മാത്രമല്ല, ഈ ദ്വാരങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു വലുപ്പമുണ്ട്. ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം ഒട്ടും കുറയാതെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ പൊടിയും അഴുക്കും കയറി ശബ്ദം അടഞ്ഞുപോകാതിരിക്കാനും ഈ വലിപ്പം കാരണമാണ്.
വളരെ നിസാരമല്ല ഫോണിലെ ഈ ദ്വാരങ്ങൾ. ഫോണിൽ വരുന്ന കോളുകൾക്ക് മറുപടി നൽകുമ്പോൾ അത് വ്യക്തതയോടെ മറുതലയ്ക്ക് കേൾക്കാനും. തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും കൃത്യയോടെ ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാനും. വെള്ളത്തിൽ വീണാലും ഫോണുകൾ കേടാകാത്തത് എന്താണെന്നതിനുമുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ ദ്വാരങ്ങൾ. ശബ്ദം വ്യക്തമല്ലാത്തപ്പോൾ സ്പീക്കർ കേടായെന്ന് കരുതുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളിൽ പൊടിയോ മറ്റ് അഴുക്കോ അടഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടോയെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫോണിലെ വളരെ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ആണിത്, പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും വലിയ ജോലിയാണ് ദിവസവും ഇവ ചെയ്യുന്നത്.