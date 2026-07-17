Karkidaka Kanji: പഞ്ഞമാസത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ 'കർക്കടക കഞ്ഞി' വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം

Karkidaka Kanji: മലയാളികളുടെ 'പഞ്ഞമാസം' ആണ് കർക്കടകം. കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് തുടർച്ചയായ മഴയും അതിനെ തുടർന്നുള്ള കൃഷിനാശവും പട്ടിണിയാണ് പലപ്പോഴും ബാക്കിവെക്കുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല കർക്കടക കാലത്ത് മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ അതിവേഗം പടരുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ്. അങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായി പോലും പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഈ കർക്കടക കാലത്തെ ജനങ്ങൾ 'പഞ്ഞമാസം' എന്നും വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ഈ സമയം മലയാളികൾ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധ കവചമൊരുക്കാൻ തനത് മാർഗങ്ങളുണ്ട് മലയാളിയുടെ പക്കൽ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ കണ്ടെത്തിയ ദിവ്യൗഷധമാണ് കർക്കടക കഞ്ഞി അഥവാ ഔഷധക്കഞ്ഞി. ഇന്നും രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള കർക്കടക സമയത്ത് ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കാനും ദഹനശേഷി വീണ്ടെടുക്കാനും പലരും ഈ ഔഷധക്കഞ്ഞിയെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്.
കർക്കടക കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നതിലും ചില ചിട്ടകളുണ്ട്. 7, 14, 21 ദിവസങ്ങൾ തുടർച്ചയായി വേണം കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ. ദിവസം ഒരു നേരെ മാത്രം കുടിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ കർക്കടക കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട, മദ്യം, പുകവലി, എണ്ണയിൽ വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ, പുളി, മസാലകൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കണം.
കർക്കടക കഞ്ഞി തയാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കിറ്റുകൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. 7, 14, 21 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ള കിറ്റുകൾ പല പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളും പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇവ തയാറാക്കാൻ സാധിക്കും.
ഒരു കപ്പ് ഉണക്കലരി അല്ലെങ്കിൽ ഞവരയരി ചെറുപയർ, ഉലുവ, ആശാളി എന്നിവ നന്നായി കഴുകി അരമണിക്കൂർ കുതിർത്തു വെക്കുക. ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലോ പാത്രത്തിലോ കുതിർത്തുവെച്ച അരിയും ധാന്യങ്ങളും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് വേവിക്കുക. അരി നന്നായി വെന്തുടഞ്ഞ ശേഷം അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ദശപുഷ്പങ്ങളുടെ നീര് (മുക്കുറ്റി, പൂവാംകുരുന്നില, കീഴാർനെല്ലി, ചെറുള, കരിനൊച്ചി (നിലപ്പന), തൊട്ടാവാടി, ഉഴിഞ്ഞ, തിരുതാളി, ആനയടിയൻ അഥവാ ആനച്ചുവടി, മുയൽചെവിയൻ) മഞ്ഞൾപൊടി, ചുക്കുപൊടി, ജീരകപ്പൊടികൾ, രണ്ടാം പാൽ എന്നിവ ചേർത്ത് ചെറിയ തീയിൽ നന്നായി ഇളക്കി തിളപ്പിക്കുക. കഞ്ഞി പാകത്തിന് കുറുകി വരുമ്പോൾ ഒന്നാം പാല് ചേർക്കുക. ചെറുതായി ചൂടാകുമ്പോൾ തീ അണയ്ക്കുക. ഒരു ചെറിയ പാനിൽ നെയ്യ് ചൂടാക്കി ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് മൂപ്പിക്കുക. ഇത് കഞ്ഞിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കുക. ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി.
കഞ്ഞിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും. രോഗപ്രതിരോധശേഷി മാത്രമല്ല ദഹന പ്രക്രിയ സുഗമമാക്കാൻ കർക്കടക കഞ്ഞി സഹായിക്കും. ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങളെ പുറന്തള്ളി സന്ധി വേദന, വാതം, ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകൾ എന്നിവ കുറയ്ക്കാനും ഔഷധക്കഞ്ഞി നല്ലതാണ്.
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