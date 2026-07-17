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Karkidaka Kanji: പഞ്ഞമാസത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ 'കർക്കടക കഞ്ഞി' വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം

Importance Of Karkidaka Kanji: പൂർവ്വികർ കണ്ടെത്തിയ ദിവ്യൗഷധമാണ് കർക്കടക കഞ്ഞി. ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കാനും ദഹനശേഷി വീണ്ടെടുക്കാനും കർക്കടക കഞ്ഞി വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം...

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 17, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 02:11 PM IST
Karkidaka Kanji: പഞ്ഞമാസത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ 'കർക്കടക കഞ്ഞി' വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Karkidaka Kanji: പഞ്ഞമാസത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ 'കർക്കടക കഞ്ഞി' വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം
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