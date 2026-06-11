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Nipah Virus: എന്താണ് നിപ വൈറസ്? പകരുന്നതെങ്ങനെ? മുൻകരുതലുകൾ എന്തെല്ലാം? അറിയാം...

Nipah Virus: പന്നികൾക്ക് പുറമേ പട്ടി, കുതിര, പൂച്ച, ആട് തുടങ്ങിയ വളർത്തുമൃഗങ്ങളിലേക്ക് രോഗം പകരാവുന്നതാണ്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 11, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:18 PM IST
Nipah Virus: എന്താണ് നിപ വൈറസ്? പകരുന്നതെങ്ങനെ? മുൻകരുതലുകൾ എന്തെല്ലാം? അറിയാം...
Image Credit: zee news hindi

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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