/Nipah Virus: എന്താണ് നിപ വൈറസ്? പകരുന്നതെങ്ങനെ? മുൻകരുതലുകൾ എന്തെല്ലാം? അറിയാം...

Nipah virus: കേരളത്തിൽ നിപ വൈറസ് കേസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കനത്ത ജാഗ്രതയിലാണ്. കോഴിക്കോട് ഒരു നിപ കേസ് ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് എന്താണ് നിപ? ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കുന്നത്? ഇതെങ്ങനെ പകരുന്നു? എന്തൊക്കെ മുന്കരുതലുകള് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം...
പഴവർഗങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു ജീവിക്കുന്ന വവ്വാലുകളിൽ നിന്നും പന്നികളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന ഒരു മാരകമായ സൂനോട്ടിക് വൈറസാണ് നിപ (Nipah Virus). ഈ വൈറസ് തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന എൻസെഫലൈറ്റിസ് പോലുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു.
മലേഷ്യയിലെ നിപ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ടാണ് നിപ എന്ന പേരിൽ ഈ വൈറസ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നിപ വൈറസുകൾ ഹെനിപാവൈറസ് ജനുസിലെ പാരമിക്സോ വിറിഡേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആർ.എൻ.എ. വൈറസുകളാണ്.
പഴവർഗങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന റ്റെറോപസ് ജനുസിൽപ്പെട്ട നാലുതരം വവ്വാലുകളാണ് നിപവൈറസിന്റെ പ്രകൃതിദത്ത വാഹകർ. ഈ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നത് വവ്വാലിനെ കഷ്ടം, മൂത്രം, ഉമിനീര്, ശുക്ലം എന്നീ സ്രവങ്ങളിലൂടെയാണ്. ഈ രോഗം ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മലേഷ്യയിലാണ്.
നിപയെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന സൂണോറ്റിക് ഡിസീസ് വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സൂണോറ്റിക് ഡിസീസ് എന്നുവിളിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളിൽ ഇന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരുന്ന രോഗങ്ങളെയാണ്. വവ്വാലുകളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്കും. തുടർന്ന് മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്കും പകരുന്ന രോഗമാണ് നിപ. ഇതുകൂടാതെ പന്നികൾ പോലുള്ള വളർത്തു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും നിപ മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരാം.
മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മനുസ്യരിലേക്കും നിപ പടരും. രോഗബാധിതനായ വ്യക്തിയുടെ സ്രവങ്ങളുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിലൂടെയും പരിചരിക്കുന്നവരിലേക്കും രോഗം പെട്ടെന്ന് പകരും.
കഠിനമായ പണിയും തലവേദനയും, ശ്വാസമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. മാനസിക അസ്വസ്ഥത എന്നിവയൊക്കെയാണ് രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ. സാധാരണയായി ഈ രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ 4 മുതൽ 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രകടമാകും.
ചികിത്സയും പ്രതിരോധവും
നിപ വൈറസിനെതിരെ അംഗീകൃത വാക്സിനുകളോ പ്രത്യേക ചികിത്സകളോ ലഭ്യമല്ല. റോഡിക്ക് കൃത്യമായ പരിചരണവും വിശ്രമവുമാണ് നൽകേണ്ടത്. പനി തുടങ്ങി 2-3 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്നത് ഈ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്.
നിപ ബാധിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപൂർവ്വമായ ഉയർന്ന മരണനിരക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കുന്നതിന് കാരണം. നിപ ബാധിച്ചവരിൽ 40 മുതൽ 75 ശതമാനം വരെയാണ് മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക വീക്കം, കടുത്ത ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇതിന് പ്രത്യേക വാക്സിനുകളോ ചികിത്സകളോ ഇല്ല.
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