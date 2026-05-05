  Reheated Rice Syndrome: എന്താണ് റീഹീറ്റഡ് റൈസ് സിൻഡ്രോം; ചോറ് വീണ്ടും ചൂടാക്കി കഴിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം!

Reheated Rice Syndrome: എന്താണ് റീഹീറ്റഡ് റൈസ് സിൻഡ്രോം; ചോറ് വീണ്ടും ചൂടാക്കി കഴിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം!

Health Tips: വയറിളക്കത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഡയറിയൽ സിൻഡ്രോമും ഛർദ്ദിക്ക് കാരണമാകുന്ന എമെറ്റിക് സിൻഡ്രോമും ആണ് ബാസിലസ് സിറിയസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : May 5, 2026, 02:30 PM IST
  • ചോറ് വീണ്ടും ചൂടാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷ്യവിഷബാധയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം ബാസിലസ് സിറിയസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ്
  • ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റാൽ വയറിളക്കം, ഛർദ്ദി എന്നിവ ഉണ്ടാകാം

ശരിയായ രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കാത്ത ചോറ് വീണ്ടും ചൂടാക്കി കഴിക്കുന്നത് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് 'റീഹീറ്റഡ് റൈസ് സിൻഡ്രോം'. സാധാരണയായി 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് ഭേദമാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ, ചില അവസ്ഥകളിൽ ​ഗുരുതരമായ ആരോ​ഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും. 

റീഹീറ്റഡ് റൈസ് സിൻഡ്രോമിന്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറഇയാം.

റീഹീറ്റഡ് റൈസ് സിൻഡ്രോം എന്താണ്? ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

'ബാസിലസ് സിറിയസ്' (Bacillus cereus) എന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് ആരോ​ഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ് 'ബാസിലസ് സിറിയസ്' ഉണ്ടാക്കുന്നത്: വയറിളക്കത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഡയറിയൽ സിൻഡ്രോമും (diarrheal syndrome), ഛർദ്ദിക്ക് കാരണമാകുന്ന എമെറ്റിക് സിൻഡ്രോമും (emetic syndrome).

വയറിളക്കം പ്രധാന ലക്ഷണമായുള്ള അവസ്ഥയിൽ താഴെ പറയുന്നവ അനുഭവപ്പെടാം:

വെള്ളം പോലെയുള്ള വയറിളക്കം

വയറുവേദന

വയറ് കൊളുത്തിപ്പിടുത്തം

അപൂർവ്വമായി ഛർദ്ദിയും ഓക്കാനവും

ർദ്ദി പ്രധാന ലക്ഷണമായുള്ള അവസ്ഥയിൽ താഴെ പറയുന്നവ അനുഭവപ്പെടാം:

ഓക്കാനം

ഛർദ്ദി

ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വയറിളക്കം

ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളുടെയും ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണയായി 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ കുറയുന്നതാണ്. എന്നാൽ, ആരോ​ഗ്യാവസ്ഥ മോശമായാൽ ഉടൻ തന്നെ ചികിത്സ തേടണം. ചോറ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും ചൂടാക്കി ഉപയോ​ഗിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും വിശദമായി അറിയാം.

ചോറ് സുരക്ഷിതമായി വീണ്ടും ചൂടാക്കാം: അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ശരിയായ രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ ചോറ് വീണ്ടും ചൂടാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്. ചോറ് വീണ്ടും ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും കുറഞ്ഞത് 165°F (73.8°C) താപനില ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഒരു ഫുഡ് തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ചോറിൽ ബാസിലസ് സിറസ് (Bacillus cereus) എന്ന ബാക്ടീരിയ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകാം.

സാധാരണ പാചക രീതികളെപ്പോലും അതിജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ളവയാണിവ. ചോറ് വീണ്ടും ചൂടാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷ്യവിഷബാധയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണവും ഈ ബാക്ടീരിയയാണ്. ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റാൽ വയറിളക്കം, ഛർദ്ദി എന്നിവ ഉണ്ടാകാം. മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരിൽ ഇത് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കും. എന്നാൽ കൃത്യമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ ഈ രോഗാവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാം.

ബാക്കിയായ ചോറ് എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം?

ബാക്കിയായ ഭക്ഷണം സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യുഎസ്ഡിഎ (USDA) നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

ഫ്രിഡ്ജിൽ: 3 മുതൽ 4 ദിവസം വരെ മാത്രം.

ഫ്രീസറിൽ: 3 മുതൽ 4 മാസം വരെ (അതിനുശേഷവും ഭക്ഷണം കേടാവില്ലെങ്കിലും രുചിയും ഗുണവും കുറയാം).

സൂക്ഷിക്കേണ്ട രീതികൾ:

ചോറ് എപ്പോഴും 40°F (4.4°C) അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെയോ ഉള്ള താപനിലയിൽ സൂക്ഷിക്കുക.

വായു കടക്കാത്ത പാത്രങ്ങളിൽ മാത്രം ചോറ് അടച്ചുവച്ച് സൂക്ഷിക്കുക.

മുറിയിലെ സാധാരണ താപനിലയിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ വെച്ച ചോറ് ഒഴിവാക്കുക.

കൂടുതൽ ചൂടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ (90°F ന് മുകളിൽ) ഒരു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഇരുന്ന ചോറ് ഉപയോഗിക്കരുത്.

സുരക്ഷിതമായി വീണ്ടും ചൂടാക്കാനുള്ള വഴികൾ

ചോറ് വീണ്ടും ചൂടാക്കുമ്പോൾ അന്തർഭാഗത്തെ താപനില 165°F (73.8°C) എങ്കിലും ആകണം. തണുപ്പിച്ച ചോറ് നേരിട്ട് കഴിക്കുന്നതും സുരക്ഷിതമാണ്, എന്നാൽ ഒരിക്കൽ ചൂടാക്കിയ ചോറ് പിന്നീട് പുറത്തുവെക്കരുത്. പിന്നീട് വീണ്ടും ചൂടാക്കി ഉപയോ​ഗിക്കരുത്.

ചൂടാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചോറിന് നിറവ്യത്യാസമോ, ദുർഗന്ധമോ, കൊഴുപ്പുള്ള സ്വഭാവമോ (Sliminess) ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയുന്നതാണ് നല്ലത്. ഒരിക്കൽ ചൂടാക്കിയ ചോറ് വീണ്ടും ചൂടാക്കാൻ പാടില്ല.

1. മൈക്രോവേവ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ

പാത്രത്തിന്റെ മൂടി മാറ്റിയ ശേഷം അൽപം വെള്ളം തളിക്കുക.

മൈക്രോവേവ് സേഫ് ആയ, വായുസഞ്ചാരമുള്ള മൂടി ഉപയോഗിച്ച് മൂടിയതിന് ശേഷം 3-4 മിനിറ്റ് ചൂടാക്കുക.

ചൂട് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഉടൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക.

2. ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ (Stir-frying)

ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായ ശേഷം ചോറ് ഇടുക.

ഇടത്തരം തീയിൽ ചോറിലെ കട്ടകൾ ഉടച്ച് നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക.

എല്ലാ ഭാഗത്തും എണ്ണയും ചൂടും എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കി ചൂടോടെ വിളമ്പുക.

3. സ്റ്റീമിംഗ് (Steaming)

ഒരു പാത്രത്തിൽ ചോറും 1-2 സ്പൂൺ വെണ്ണയോ എണ്ണയോ ചേർക്കുക.

ഓരോ കപ്പ് ചോറിനും 1-2 സ്പൂൺ വെള്ളം എന്ന കണക്കിൽ ചേർത്ത് പാത്രം മൂടിവെച്ച് വേവിക്കുക.

വെള്ളം വറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ ചൂട് പരിശോധിച്ച ശേഷം ഉടൻ ഉപയോഗിക്കുക.

ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ ചോറ് വീണ്ടും ചൂടാക്കുന്നത് തികച്ചും സുരക്ഷിതമാണ്. കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകുക, ചോറ് ശരിയായ രീതിയിൽ തണുപ്പിച്ച് വായു കടക്കാത്ത പാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക, വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നന്നായി ചൂടാക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ബാക്ടീരിയ മൂലമുള്ള ആരോ​ഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

