Nuts Benefits: എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളോട് നട്സ് കഴിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്? അറിയാം

നമ്മളുടെ ഡയറ്റിൽ എപ്പോഴും ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണ് നട്സ്. എന്നാൽ സ്ത്രീകളോട് ആരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധൻമാരും, ഡോക്ടർമാരും ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഏറെ നല്ലതാണ് നട്സുകൾ. ഇവയുടെ കൂടുതൽ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം.
1. ഹൃദയാരോഗ്യം : സ്ത്രീകൾക്ക് ഹൃദ്രോഗം ഒരു പ്രധാന ആശങ്കയാണ്. ഡയറ്റിൽ നട്സ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഹൃദയാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. ബദാം, വാൽനട്ട് തുടങ്ങിയ നട്സുകളിൽ മോണോസാച്ചുറേറ്റഡ്, പോളിഅൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കൊഴുപ്പുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എൽഡിഎൽ (മോശം) കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനും ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും.
2. പോഷകങ്ങളുടെ കലവറ: സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ് നട്സ്. അസ്ഥികളുടെ ആരോഗ്യം, പേശികളുടെ പ്രവർത്തനം, ഹോർമോൺ നിയന്ത്രണം എന്നിവയിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ഇ, മഗ്നീഷ്യം, കാൽസ്യം, പൊട്ടാസ്യം, മറ്റ് സുപ്രധാന ധാതുക്കളും ഇവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വിറ്റാമിൻ ഇ ശക്തമായ ഒരു ആന്റിഓക്സിഡന്റായി പ്രവർത്തിക്കുകയും, കോശങ്ങളെ കേടുപാടുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ആരോഗ്യകരമായ ചർമ്മം ലഭിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
3. ഹോർമോൺ ബാലൻസ് : ആർത്തവം മുതൽ ആർത്തവവിരാമം വരെ ജീവിതത്തിലുടനീളം പല സ്ത്രീകളും ഹോർമോൺ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അനുഭവിക്കുന്നു. നട്സിൽ ഒമേഗ-3, ഒമേഗ-6 പോലുള്ള അവശ്യ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഹോർമോണുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനും പ്രീമെൻസ്ട്രൽ സിൻഡ്രോം (PMS) ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും.
4. ഗർഭകാലത്തെ ആരോഗ്യം : ഗർഭകാലത്ത് ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം നട്സും കഴിക്കുന്നത് അവശ്യ പോഷകങ്ങൾ നൽകുകയും ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ ഒപ്റ്റിമൽ വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നട്സിൽ ഫോളേറ്റ് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുഞ്ഞിന്റെ തലച്ചോറിലെയും നട്ടെല്ലിലെയും ജനന വൈകല്യങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു ബി-വിറ്റാമിൻ ആണ്.
5. മലബന്ധം: ബദാമിലും പിസ്തയിലും നാരുകൾ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ മലബന്ധം കുറയുകയും, ദഹനാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.
