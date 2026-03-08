ഇത്തവണത്തെ വനിതാ ദിനം വെറുമൊരു ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ദിവസമാക്കി മാറ്റാതെ എന്തെങ്കിലും ഗുണകരമായി കൂടി ചെയ്യാം. തിരക്കേറിയ ജീവിതശൈലി ആണ് ഇന്ന് എല്ലാവരും പിന്തുടരുന്നത്. സ്ത്രീകളും അങ്ങനെ തന്നെ. മുഴുവൻ സമയം ഇരുന്നുള്ള ജോലിയും മറ്റും സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
ശാരീരികമായ ആരോഗ്യത്തിനൊപ്പം തന്നെ വളരെ പ്രധാനമാണ് മാനസിക ആരോഗ്യവും. ഇവ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് ശരിയാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം യോഗ ചെയ്യാൻ ശീലിക്കുക എന്നതാണ്. ദിവസവും അൽപ നേരം യോഗ ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തെയും മനസിനെയും കൂടുതൽ ആരോഗ്യമുള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് യോഗ.
Also Read: International Women's Day 2026: അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം; ചരിത്രം, പ്രാധാന്യം... വനിതാ ദിനം എന്തിന്?
അത്തരത്തിൽ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന യോഗാസനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം. അതിനൊപ്പം അവയുടെ ഗുണങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...
- ബദ്ധകോണാസനം (Butterfly Pose)
ബദ്ധകോണാസനം അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ പോസ് ഇടുപ്പിലെ പേശികളെ അയവുള്ളതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ആർത്തവ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാൻ ഈ യോഗാസനം സഹായിക്കുന്നു. പ്രത്യുൽപ്പാദന അവയവങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ബട്ടർഫ്ലൈ പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമാണ്.
- മാർജാരാസനം (Cat-Cow Pose)
നട്ടെല്ലിന്റെ വഴക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഏറെ സഹായകമായ ഒരു യോഗയാണ് മാർജാരാസനം. പുറംവേദനയിൽ നിന്നും ഇത് ആശ്വാസം നൽകുന്നു. മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറച്ച് മനസ് ശാന്തമാക്കാനും ഈ യോഗാസനം മികച്ചതാണ്.
- വൃക്ഷാസനം (Tree Pose)
ശരീരത്തിന്റെ ബാലൻസ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് വൃക്ഷാസനം. ഇത് ഏകാഗ്രത വർധിപ്പിക്കുകയും ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.
- അധോമുഖ ശ്വാനാസനം (Downward-Facing Dog)
ശരീരത്തിന് മുഴുവൻ ഊർജ്ജം നൽകുന്ന ഒരു പോസാണിത്. രക്തചംക്രമണം വർധിപ്പിക്കാനും ശരീരത്തിന്റെ തളർച്ച മാറ്റാനും ഈ യോഗ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
- ബാലാസനം (Child’s Pose)
മാനസിക- ശാരീരിക വിശ്രമം നൽകുന്ന യോഗാസനമാണിത്. ഇത് ദഹനപ്രക്രിയ സുഗമമാക്കാൻ സഹായിക്കും. കഴുത്ത്, പുറം എന്നിവിടങ്ങളിലെ പിരിമുറുക്കവും കുറയ്ക്കുന്നു.
- വിപരീതകരണി (Legs-up-the-Wall Pose)
കാൽമുട്ടുകളിൽ വേദനയുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഈ പോസ് മികച്ചതാണ്. കാൽമുട്ടിലെ വേദനയും കാലുകളിലെ നീർക്കെട്ട് കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഉറക്കം കുറവുള്ളവർ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്.
- സൂര്യനമസ്കാരം (Surya Namaskar)
ശരീരത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ഊർജ്ജവും ഉന്മേഷവും ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വ്യായാമം ആണിത്. 12 ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഹോർമോൺ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താനും ഭാരം കുറയ്ക്കാനും ഇത് പതിവായി ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.