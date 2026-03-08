English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Women's Day 2026: പെൺകരുത്തിന് ശാരീരിക-മാനസിക ആരോ​ഗ്യം മുഖ്യം; സന്തുലിതമായ ജീവിതത്തിന് യോ​ഗ, തുടക്കമിടാം ഈ വനിതാ ദിനത്തിൽ...

Women's Day 2026: പെൺകരുത്തിന് ശാരീരിക-മാനസിക ആരോ​ഗ്യം മുഖ്യം; സന്തുലിതമായ ജീവിതത്തിന് യോ​ഗ, തുടക്കമിടാം ഈ വനിതാ ദിനത്തിൽ...

ഈ വനിതാ ദിനത്തിൽ തുടക്കമിടാം ആരോ​ഗ്യകരമായ ശീലങ്ങൾ. ശാരീരിക-മാനസികാരോ​ഗ്യത്തിന് സഹായിക്കുന്ന യോ​ഗകൾ...  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 8, 2026, 11:55 AM IST
  • ദിവസവും അൽപ നേരം യോ​ഗ ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തെയും മനസിനെയും കൂടുതൽ ആരോ​ഗ്യമുള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു.
  • സ്ത്രീകളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് യോ​ഗ.

Women's Day 2026: പെൺകരുത്തിന് ശാരീരിക-മാനസിക ആരോ​ഗ്യം മുഖ്യം; സന്തുലിതമായ ജീവിതത്തിന് യോ​ഗ, തുടക്കമിടാം ഈ വനിതാ ദിനത്തിൽ...

ഇത്തവണത്തെ വനിതാ ദിനം വെറുമൊരു ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ദിവസമാക്കി മാറ്റാതെ എന്തെങ്കിലും ​ഗുണകരമായി കൂടി ചെയ്യാം. തിരക്കേറിയ ജീവിതശൈലി ആണ് ഇന്ന് എല്ലാവരും പിന്തുടരുന്നത്. സ്ത്രീകളും അങ്ങനെ തന്നെ. മുഴുവൻ സമയം ഇരുന്നുള്ള ജോലിയും മറ്റും സ്ത്രീകളുടെ ആരോ​ഗ്യത്തെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. 

ശാരീരികമായ ആരോ​ഗ്യത്തിനൊപ്പം തന്നെ വളരെ പ്രധാനമാണ് മാനസിക ആരോ​ഗ്യവും. ഇവ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് ശരിയാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം യോ​ഗ ചെയ്യാൻ ശീലിക്കുക എന്നതാണ്. ദിവസവും അൽപ നേരം യോ​ഗ ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തെയും മനസിനെയും കൂടുതൽ ആരോ​ഗ്യമുള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് യോ​ഗ. 

Also Read: International Women's Day 2026: അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം; ചരിത്രം, പ്രാധാന്യം... വനിതാ ദിനം എന്തിന്?

അത്തരത്തിൽ ആരോ​ഗ്യം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന യോഗാസനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം. അതിനൊപ്പം അവയുടെ ​ഗുണങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...

  • ബദ്ധകോണാസനം (Butterfly Pose)

ബദ്ധകോണാസനം അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ പോസ് ഇടുപ്പിലെ പേശികളെ അയവുള്ളതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ആർത്തവ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാൻ ഈ യോ​ഗാസനം സഹായിക്കുന്നു. പ്രത്യുൽപ്പാദന അവയവങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ബട്ടർഫ്ലൈ പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമാണ്. 

  • മാർജാരാസനം (Cat-Cow Pose)

നട്ടെല്ലിന്റെ വഴക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഏറെ സഹായകമായ ഒരു യോ​ഗയാണ് മാർജാരാസനം. പുറംവേദനയിൽ നിന്നും ഇത് ആശ്വാസം നൽകുന്നു. മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറച്ച് മനസ് ശാന്തമാക്കാനും ഈ യോ​ഗാസനം മികച്ചതാണ്. 

  • വൃക്ഷാസനം (Tree Pose)

ശരീരത്തിന്റെ ബാലൻസ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് വൃക്ഷാസനം. ഇത് ഏകാഗ്രത വർധിപ്പിക്കുകയും ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. 

  • അധോമുഖ ശ്വാനാസനം (Downward-Facing Dog)

ശരീരത്തിന് മുഴുവൻ ഊർജ്ജം നൽകുന്ന ഒരു പോസാണിത്. രക്തചംക്രമണം വർധിപ്പിക്കാനും ശരീരത്തിന്റെ തളർച്ച മാറ്റാനും ഈ യോ​ഗ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 

  • ബാലാസനം (Child’s Pose)

മാനസിക- ശാരീരിക വിശ്രമം നൽകുന്ന യോ​ഗാസനമാണിത്. ഇത് ദഹനപ്രക്രിയ സു​ഗമമാക്കാൻ സഹായിക്കും. കഴുത്ത്, പുറം എന്നിവിടങ്ങളിലെ പിരിമുറുക്കവും കുറയ്ക്കുന്നു. 

  • വിപരീതകരണി (Legs-up-the-Wall Pose)

കാൽമുട്ടുകളിൽ വേദനയുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഈ പോസ് മികച്ചതാണ്. കാൽമുട്ടിലെ വേദനയും കാലുകളിലെ നീർക്കെട്ട് കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഉറക്കം കുറവുള്ളവർ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്.

  • സൂര്യനമസ്കാരം (Surya Namaskar)

ശരീരത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ഊർജ്ജവും ഉന്മേഷവും ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വ്യായാമം ആണിത്. 12 ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഹോർമോൺ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താനും ഭാരം കുറയ്ക്കാനും ഇത് പതിവായി ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

