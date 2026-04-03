World Health Day 2026: ഒറ്റ ആഴ്ചയിൽ ചർമ്മം തിളങ്ങും; ഈ രാത്രികാല ശീലങ്ങൾ സൂപ്പർ, അറിയാം

#FitIndiaHitIndia: നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിന്റെ ശരിക്കുള്ള സൗന്ദര്യം വിലകൂടിയ ഉത്പന്നങ്ങളിലല്ല മറിച്ച് ദൈനംദിന ശീലങ്ങളിലാണെന്നത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 3, 2026, 12:04 PM IST
Healthy Skin: എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണല്ലോ നമ്മുടെ ചർമ്മം എപ്പോഴും ആരോഗ്യമുള്ളതും തിളക്കമുള്ളതുമായി കാണണം എന്നത്. ഇതിനായി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആശ്രയിക്കുന്നത് വിലകൂടിയ ക്രീമുകൾ, സെറം, ഫേഷ്യലുകൾ എന്നിവയെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും.

കാരണം നമ്മുടെ വിചാരം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന്  നല്ലതാണ് എന്നാണല്ലോ? എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന്റെ തിളക്കത്തിന് ഈ വിലകൂടിയ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നത്. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ശീലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ട മാറ്റങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. 

അതായത് നല്ല ആരോഗ്യകരമായ ചർമ്മം സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലും ദിനചര്യയിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രത്യകിച്ചും ഉറക്കം, വെള്ളം കുടിക്കൽ, ഭക്ഷണക്രമം, ഫോണിന്റെ ഉപയോഗം എന്നീ ഘടകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചർമ്മം ആരോഗ്യത്തോടെയും തിളക്കത്തോടെയും നിലനിർത്താൻ ഗണ്യമായി സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശീലങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ വെറും ഒരു ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിൽ വ്യത്യാസം കാണാൻ കഴിയും സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ചർമ്മത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ആ ശീലങ്ങളെ അറിയാം...

ഈ രാത്രികാല ശീലങ്ങൾ സൂപ്പറാണ്, നോക്കാം...

കൃത്യ സമയത്ത് ഉറങ്ങുക: നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൽ രാത്രിയിൽ ചിലതൊക്കെ സ്വയം നടക്കാറുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ വൈകിയാണ് ഉറങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിന് ക്ഷീണം ഏറുകയും ഒപ്പം വരണ്ടതായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് രാത്രി 10 നും 11 നുമിടയിൽ ഉറങ്ങുന്നത് ശീലിക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾ ശീലമാക്കി നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിന്റെ തിളക്കം.

ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് വെള്ളം കുടിക്കുക: നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് ജലാംശം ധാരാളം ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഉറങ്ങുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശീലമാക്കൂ. ഇത് ചർമ്മത്തെ ഈർപ്പമുള്ളതാക്കി വരൾച്ച മാറ്റുന്നു. ജലാംശം ചർമ്മത്തെ മൃദുലവും മിനുസമാർന്നതും ആക്കുന്നത് മാത്രമല്ല രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ഫീൽ നൽകുന്നതിനും സഹായിക്കും.

ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് മുഖം വൃത്തിയാക്കുക: ദിവസം മുഴുവനും നമ്മുടെ മുഖം പൊടി, വിയർപ്പ്, മേക്കപ്പ് എന്നിവയാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് നമ്മൾ രാത്രിയിൽ വൃത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സുഷിരങ്ങൾ അടഞ്ഞു പോകുകയും അത് ചർമ്മത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് മുഖം വൃത്തിയായി കഴുകിയിട്ടു കിടക്കണം. ഇതിനായി നേരിയ ഫേസ്‌വാഷോ ക്ലൻസറോ ഉപയോഗിക്കാം.

മോയിസ്ചറൈസർ ഉപയോഗിക്കാം: രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിലെ ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രാത്രയിൽ  മുഖത്ത് മോയിസ്ചറൈസറോ നൈറ്റ് ക്രീമോ പുരട്ടുന്നത് ചർമ്മത്തിന്റെ വരൾച്ചയെ ചെറുക്കും. 

ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കുക: ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണോ ലാപ്ടോപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തെ തടസപ്പെടുത്തുകയും ചർമ്മത്തിൽ ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.  അതിനാൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും മാറ്റിവയ്ക്കുക.

അത്താഴം ലഘുവാക്കുക: ഹെവി ആയതും എണ്ണമയമുള്ളതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ രാത്രി കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തെ മാത്രമല്ല ചർമ്മത്തെയും ബാധിക്കും.  അതിനാൽ രാത്രിയിൽ സാലഡുകൾ, സൂപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പഴങ്ങൾ പോലുള്ള ലഘുവും ആരോഗ്യകരവുമായ അത്താഴങ്ങൾ കഴിക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തെ പുതുമയുള്ളതും തിളക്കമുള്ളതുമാക്കി മാറ്റും.    

ചെറിയ ശീലങ്ങൾ വൻ മാറ്റമുണ്ടാക്കും

മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശീലങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിസാരമായി തോന്നാമെങ്കിലും ഈ ശീലങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദിനചര്യയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ വെറും 7 ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. അതിനായി ഇനി വിലകൂടിയ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളുടെ ആവശ്യം പോലും വരില്ല, ശീലിച്ചു നോക്കൂ കാണാം മാറ്റം.. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

