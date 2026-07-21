/World Brain day 2026: തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാം; ലോക ബ്രെയിൻ ദിനത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കാം നാഡീരോഗങ്ങളും പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗങ്ങളും...

എല്ലാ വർഷവും ജൂലൈ 22ന് ലോക ബ്രെയിൻ ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നു. ഈ ദിവസം തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും തലച്ചോറിലെ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള അവബോധം നൽകാനാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ സന്ദേശം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നാഡീ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. പക്ഷെ വിദഗ്ദ്ധരായ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനവും ചികിത്സയും പരിമിതമായി തുടരുകയുമാണ്.
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് സംബന്ധിച്ച ആഗോള സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് 2025 കണക്കാക്കുന്നത് ആഗോള ജനസംഖ്യയുടെ 40% ത്തിലധികം പേർ നിലവിൽ ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ ബാധിച്ചവരാണെന്നാണ്. ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂറോളജി ഡോക്ടർമാർ 80 മടങ്ങോളം കുറവാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയത്തിന് അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കാനും ചികിത്സ കിട്ടാനും പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ
പ്രായമാകുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതും പ്രമേഹം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, അമിതവണ്ണം, മോശം ജീവിതശൈലി എന്നിവയാണ് സ്ട്രോക്ക്, അപസ്മാരം (Epilepsy), പാർക്കിൻസൺസ്, ഡിമെൻഷ്യ (Dementia), മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് (Multiple sclerosis) തുടങ്ങിയ നാഡീവ്യൂഹ രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നു. ഇന്ന് പ്രായമായവരെ മാത്രമല്ല ഇത്തരം നാഡീ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത് 30-കളിലും 40-കളിലും ഉള്ള ആളുകളിലും രോഗം കാണുന്നുണ്ട്. ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, പ്രമേഹം, പുകവലി, അമിതവണ്ണം, വിട്ടുമാറാത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദം, വ്യായാമമില്ലായ്മ, കൃത്യമായ ഉറക്കമില്ലായ്മ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിന് കാരണമാണ്.
അവഗണിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മുന്നറിയിപ്പുകൾ
. മുഖം, കൈ അല്ലെങ്കിൽ കാലിൽ പെട്ടെന്ന് ബലഹീനത അല്ലെങ്കിൽ മരവിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്.
. സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
. കാഴ്ച പെട്ടെന്ന് മങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുക.
. പെട്ടെന്ന് തലവേദന, തലകറക്കം നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുക.
. പേശികൾക്ക് വിറയലോ അല്ലെങ്കിൽ വലിഞ്ഞുമുറുകുന്ന അവസ്ഥയോ അനുഭവപ്പെടുക.
. ഓർമ്മക്കുറവും ആശയക്കുഴപ്പവും കാലക്രമേണ കൂടിക്കൂടി വരുക.
നല്ല ജീവിതശൈലി
ഹൃദ്രോഗത്തിന് സമാനമായ അപകടസാധ്യതയാണ് പല ന്യൂറോളജിക്കൽ രോഗങ്ങൾക്കും ഉള്ളത്. ജൂപ്പിറ്റർ ആശുപത്രിയിലെ ന്യൂറോളജി കൺസൾട്ടന്റും മേധാവിയുമായ ഡോ. രാജാസ് ദേശ്പാണ്ഡെയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, പ്രമേഹം, അമിതവണ്ണം, പുകവലി, ശാരീരിക അധ്വാനമില്ലായ്മ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷാഘാതത്തിനും വാസ്കുലാർ ഡിമെൻഷ്യക്കുമുള്ള (Vascular Dementia) സാധ്യതകൾ നിയന്ത്രിക്കും.
അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ (AHA), യുഎസ് സെന്റർസ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ (CDC) പറയുന്നത് പ്രകാരം കൃത്യമായ വ്യായാമം, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം, ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം, സമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുക, പുകയില ഒഴിവാക്കുക എന്നിവയും തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും.
തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യവും പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയും
വിഎൻഎ ആശുപത്രിയിലെ യൂറോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. വിനീത് മൽഹോത്ര പറയുന്നത് പ്രകാരം, പുരുഷന്മാരിലെ ലൈംഗിക ആരോഗ്യത്തിന് തലച്ചോറ്, സുഷുമ്നാ നാഡി (Spinal cord), നാഡികൾ, രക്തധമനികൾ, ഹോർമോണുകൾ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള കൃത്യമായ ആശയവിനിമയം വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സ്ട്രോക്ക്, പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം, മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ്, പ്രമേഹം മൂലമുണ്ടാകുന്ന നാഡീക്ഷതം തളർച്ച (Erectile dysfunction), ലൈംഗിക താല്പര്യക്കുറവ് (Low libido) മറ്റ് ലൈംഗികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം.
സാങ്കേതികവിദ്യയും ന്യൂറോളജിക്കൽ പരിചരണവും
ഏഷ്യൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ന്യൂറോളജി അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറും മേധാവിയുമായ ഡോ. നേഹ കപൂർ പറയുന്നത് പ്രകാരം, കൃത്രിമബുദ്ധി (Artificial Intelligence), ന്യൂറോ-ഇമേജിംഗ്, ടെലി-ന്യൂറോളജി, ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ തുടങ്ങിയ നവീകരണങ്ങളിലൂടെ രോഗനിർണ്ണയത്തിന്റെയും തുടർന്നുള്ള ചികിത്സകളുടെയും ഭാവി കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയേക്കാം. എന്നാൽ വലിയ നഗരങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ളവർക്കും ഈ സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ, ഇവ ഇന്ത്യയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്.
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