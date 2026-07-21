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World Brain day 2026: തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാം; ലോക ബ്രെയിൻ ദിനത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കാം നാഡീരോഗങ്ങളും പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗങ്ങളും...

30കളിലും 40കളിലും നാഡീരോഗങ്ങൾ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ലോക ബ്രെയിൻ ദിനത്തിൽ മാറുന്ന ജീവിതശൈലിയും തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യവും സംരക്ഷിക്കാം.

Written ByKarthika V
Published: Jul 21, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 03:11 PM IST
World Brain day 2026: തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാം; ലോക ബ്രെയിൻ ദിനത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കാം നാഡീരോഗങ്ങളും പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗങ്ങളും...
Image Credit: World Brain Day | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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